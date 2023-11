Marc Márquez: "Acosta marcará una época en MotoGP"

Tras su aleccionador 13º puesto en el Gran Premio de Malasia, los periodistas curiosos preguntaron a Marc Márquez menos sobre su carrera y más sobre las perspectivas de futuro de Pedro Acosta. Márquez es un ferviente admirador del adolescente de Mazarrón, un pueblo bastante insignificante de la costa este de Andalucía. "Incluso en su primer Gran Premio de Moto3, escribí en un tweet que pensaba mucho en Pedro. Estaba en el sofá de mi casa, lesionado, y tuve tiempo de ver la tele. No recuerdo qué palabras elegí, pero ya entonces tenía claro que Pedro era bueno, muy bueno", recuerda el ocho veces campeón del mundo.

"Desde entonces, Pedro siempre ha demostrado de qué está hecho, y las cifras hablan por sí solas. Se pueden acumular puntos de muchas maneras diferentes, por ejemplo a través de éxitos individuales, como ocurre una y otra vez. Pero si siempre ganas y sumas puntos cuando es posible, si no pierdes tiempo y siempre vas a tope, entonces obtienes resultados como éste. Pedro dará mucho que hablar en la categoría de MotoGP. En mi opinión, puede definir y definirá toda una era en la categoría reina".

Sin embargo, Márquez no quiso comprometerse sobre si será una era como la de Valentino Rossi o como la suya propia. "No creo en ponerle una etiqueta a alguien. Siempre he odiado eso. Cada piloto tiene su época, cada uno tiene sus años y cada uno tiene su gran momento. Nadie es un anti-tan o un mejor-que", dijo filosóficamente. "Y nadie está ahí para toda la eternidad. Doohan tuvo su época, Rossi también, como Lorenzo o Stoner. Luego vine yo y luego vinieron otros, luego vinieron Quartararo, Bagnaia, ahora Acosta, y uno de ellos ganará muchos títulos de MotoGP, el que mejor haga sus cosas."

Era obvio que Márquez tiene otras cosas de las que preocuparse en estos momentos como para meterse en discusiones sobre otras estrellas, y menos sobre Valentino Rossi, con quien se distanció definitivamente en la temporada 2015.

Por eso, Marc insiste una y otra vez en que no tiene ningún problema con el próximo fichaje de Luca Marini, hermano de Rossi, por el equipo Repsol Honda. "Luca Marini y yo nos respetamos, tenemos una relación amistosa y hablamos el uno con el otro. Hay que saber diferenciarse. En el pasado, eso no siempre funcionó, especialmente entre mi hermano y yo, pero ahora, en el presente, sí."

Cuando se le preguntó qué quería decir exactamente con esta afirmación, Márquez no dio una respuesta. "Mi rivalidad con Valentino Rossi en el pasado no es ningún secreto, pero cuando me preguntan por Marini como mi sucesor, la respuesta es que un piloto como él puede tener ese puesto si es rápido y si se lo merece. En cuanto a mi hermano, fue Campeón del Mundo de Moto2 y se merecía el paso a la categoría de MotoGP en su momento, independientemente de su nombre. Cada uno tiene su estilo, su carácter, su forma de pilotar. Hay que saber diferenciarse", reiteró Márquez.

Resultado carrera MotoGP, Sepang (12.11.):

1º Enea Bastianini, Ducati, 20 rdn en 39:59.137 min (= 166.3 km/h)

2º Alex Márquez, Ducati, + 1.535 seg.

3º Pecco Bagnaia, Ducati, + 3.562

4. Jorge Martín, Ducati, + 10.526

5. Fabio Quartararo, Yamaha, + 15.000

6. Marco Bezzecchi, Ducati, + 16.946

7. Franco Morbidelli, Yamaha, +18.553

8. Jack Miller, KTM, + 19.204

9. Fabio Di Giannantonio, Ducati, + 19.399

10. Luca Marini, Ducati, + 19.740

11. Maverick Viñales, Aprilia, + 21.189

12º Johann Zarco, Ducati, + 23.598

13º Marc Márquez, Honda, + 27.079

14º Augusto Fernández, KTM, + 28.940

15º Pol Espargaró, KTM, + 29.849

16º Iker Lecuona, Honda, + 50.960

17º Álvaro Bautista, Ducati, + 53.564

18º Takaaki Nakagami, Honda, + 1'42.162 min

- Brad Binder, KTM, a 9 vueltas

- Aleix Espargaró, Aprilia, 12 vueltas menos

- Raúl Fernández, Aprilia, 14 vueltas.

- Miguel Oliveira, Aprilia, 15 vueltas.

- Joan Mir, Honda, 16 vueltas

Resultado MotoGP Sprint, Sepang (11.11.):

1º Alex Márquez, Ducati, 10 rdn en 19:58.713 min

2º Jorge Martín, Ducati, +1.589 seg.

3. Pecco Bagnaia, Ducati, +3.034

4. Enea Bastianini, Ducati, +3.242

5. Brad Binder, KTM, +3.310

6. Jack Miller, KTM, +4.318

7. Marco Bezzecchi, Ducati, +5.307

8. Johann Zarco, Ducati, +5.501

9. Luca Marini, Ducati, +6.420

10. Maverick Viñales, Aprilia, +7.241

11. Franco Morbidelli, Yamaha, +8.775

12º Aleix Espargaró, Aprilia, +9.995

13º Fabio Di Giannantonio, Ducati, +10.067

14º Augusto Fernández, KTM, +10.643

15º Pol Espargaró, KTM, +11.005

16º Fabio Quartararo, Yamaha, +11.911

17º Raúl Fernández, Aprilia, +13.591

18º Miguel Oliveira, Aprilia, +15.058

19º Takaaki Nakagami, Honda, +16.015

20º Iker Lecuona, Honda, +23.484

21º Marc Márquez, Honda, +24.930

22º Álvaro Bautista, Ducati, +36.501

23º Joan Mir, Honda, +40.594

Clasificación del Campeonato del Mundo de MotoGP tras 35 de 39 carreras:

1. Bagnaia, 412 puntos. 2. Martin 398. 3. Bezzecchi 323. 4. Binder 254. 5. Zarco 200. 6. Aleix Espargaró 198. 7. Viñales 175. 8. Marini 171. 9. Quartararo 156. 10. Miller 156. 11. Alex Márquez 149. 12. Di Giannantonio 100. 13. Morbidelli 93. 14. Marc Márquez 84. 15. Bastianini 76. 16. Oliveira 76. Bastianini 76. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 69. 18. Rins 54. 19. Nakagami 52. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 24. 23. Pol Espargaró 13. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Campeonato de Constructores:

1. Ducati, 626 puntos (Campeón del Mundo). 2. KTM 334. 3. Aprilia 292. 4. Yamaha 176. 5. Honda 169.

Campeonato del Mundo por Equipos:

1. Prima Pramac Racing, 598 puntos. 2. Ducati Lenovo Team 498. 3. Mooney VR46 Racing 494. 4. Red Bull KTM Factory Racing 410. 5. Aprilia Racing 373. 6. Gresini Racing 249. 7. Monster Energy Yamaha 249. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. LCR Honda 112. 10. Repsol Honda 108. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 91.