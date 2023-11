Marc Márquez : "Acosta va marquer une époque du MotoGP".

Après sa décevante 13e place au Grand Prix de Malaisie, Marc Márquez a été interrogé par des journalistes curieux, moins sur sa propre course que sur les perspectives d'avenir de Pedro Acosta. En effet, Márquez est considéré comme un fervent admirateur de l'adolescent de Mazarrón, une localité plutôt insignifiante de la côte est de l'Andalousie. "Dès son tout premier Grand Prix Moto3, j'ai écrit dans un tweet que j'avais une grande estime pour Pedro. J'étais alors blessé, assis sur le canapé à la maison, et j'avais le temps de regarder la télévision. Je ne sais plus quels mots j'ai choisis, mais déjà à l'époque, il était clair pour moi que Pedro était bon - très bon", s'est souvenu l'octuple champion du monde.

"Depuis, Pedro n'a cessé de montrer ce qu'il a dans le ventre, et les chiffres parlent d'eux-mêmes. On peut gagner des points de différentes manières, par exemple en remportant des victoires individuelles, comme cela arrive régulièrement. Mais quand quelqu'un gagne et marque des points à chaque fois que c'est possible, quand il ne perd pas de temps et qu'il est toujours à fond, on obtient de tels résultats. Pedro va faire beaucoup parler de lui dans la catégorie MotoGP. Il peut et va, à mon avis, définir toute une époque dans la catégorie reine".

Márquez ne veut toutefois pas s'engager sur le fait de savoir si cette époque sera celle de Valentino Rossi ou la sienne. "Je ne pense pas qu'il faille coller une étiquette sur quelqu'un. J'ai toujours détesté cela. Chaque pilote a son époque, chacun a ses années et chacun a son grand moment. Personne n'est un anti-soundso ou un meilleur que", a-t-il déclaré avec philosophie. Et personne n'est là pour l'éternité". Doohan a eu son époque, Rossi a eu son époque, tout comme Lorenzo ou Stoner. Puis je suis venu et puis d'autres sont venus, il y a eu Quartararo, Bagnaia, maintenant Acosta, et l'un d'entre eux gagnera de nombreux titres MotoGP, quel que soit celui qui fait le mieux son travail".

Il était évident que Márquez avait actuellement d'autres soucis que de s'engager dans des discussions sur d'autres stars, et encore moins sur Valentino Rossi, avec qui il s'est brouillé pour toujours durant la saison 2015.

C'est pourquoi Marc ne cesse actuellement de souligner que le passage prochain du frère de Rossi, Luca Marini, dans l'équipe Repsol-Honda ne lui pose pas le moindre problème. "Luca Marini et moi nous respectons mutuellement, nous avons une relation amicale et nous nous parlons. Il faut savoir faire la différence. Dans le passé, cela n'a pas toujours été possible, spécialement avec moi et mon frère, mais maintenant, dans le présent, c'est le cas".

Lorsqu'on lui a demandé ce qu'il voulait dire exactement par cette déclaration, Márquez n'a pas manqué de répondre. "Ma rivalité avec Valentino Rossi dans le passé n'est pas un secret, mais quand on me pose la question de Marini comme mon successeur, la réponse est qu'un pilote comme lui peut volontiers avoir cette place s'il est rapide et s'il la mérite. En ce qui concerne mon frère, il a été champion du monde Moto2 et méritait à l'époque de passer en MotoGP, quel que soit son nom. Chacun a son propre style, son propre caractère, sa propre façon de piloter. Il faut savoir faire la différence", a répété Márquez.

Résultat de la course MotoGP, Sepang (12.11.) :

1. Enea Bastianini, Ducati, 20 rdn en 39:59,137 min (= 166,3 km/h).

2. Alex Márquez, Ducati, + 1,535 sec

3. Pecco Bagnaia, Ducati, + 3,562

4. Jorge Martin, Ducati, + 10,526

5. Fabio Quartararo, Yamaha, + 15,000

6. Marco Bezzecchi, Ducati, + 16,946

7. Franco Morbidelli, Yamaha, + 18,553

8. Jack Miller, KTM, + 19,204

9. Fabio Di Giannantonio, Ducati, + 19,399

10. Luca Marini, Ducati, + 19,740

11. Maverick Viñales, Aprilia, + 21,189

12. Johann Zarco, Ducati, + 23,598

13. Marc Márquez, Honda, + 27,079

14. Augusto Fernández, KTM, + 28,940

15. Pol Espargaró, KTM, + 29,849

16. Iker Lecuona, Honda, + 50,960

17. Álvaro Bautista, Ducati, + 53,564

18. Takaaki Nakagami, Honda, + 1:42,162 min

- Brad Binder, KTM, 9 tours de retard

- Aleix Espargaró, Aprilia, 12 tours de retard

- Raúl Fernández, Aprilia, 14 tours de retard

- Miguel Oliveira, Aprilia, 15 tours de retard

- Joan Mir, Honda, 16 tours de retard

Résultat du sprint MotoGP, Sepang (11.11.) :

1. Alex Márquez, Ducati, 10 rdn en 19:58,713 min.

2. Jorge Martin, Ducati, +1,589 sec

3. Pecco Bagnaia, Ducati, +3,034

4. Enea Bastianini, Ducati, +3,242

5. Brad Binder, KTM, +3,310

6. Jack Miller, KTM, +4,318

7. Marco Bezzecchi, Ducati, +5,307

8. Johann Zarco, Ducati, +5,501

9. Luca Marini, Ducati, +6,420

10. Maverick Viñales, Aprilia, +7,241

11. Franco Morbidelli, Yamaha, +8,775

12. Aleix Espargaró, Aprilia, +9,995

13. Fabio Di Giannantonio, Ducati, +10,067

14. Augusto Fernández, KTM, +10,643

15. Pol Espargaró, KTM, +11,005

16. Fabio Quartararo, Yamaha, +11,911

17. Raúl Fernández, Aprilia, +13,591

18. Miguel Oliveira, Aprilia, +15,058

19. Takaaki Nakagami, Honda, +16,015

20. Iker Lecuona, Honda, +23,484

21. Marc Márquez, Honda, +24,930

22. Álvaro Bautista, Ducati, +36,501

23. Joan Mir, Honda, +40,594

Classement du championnat du monde MotoGP après 35 courses sur 39 :

1. Bagnaia, 412 points. 2. Martin 398. 3. Bezzecchi 323. 4. Binder 254. 5. Zarco 200. 6. Aleix Espargaró 198. 7. Viñales 175. 8. Marini 171. 9. Quartararo 156. 10. Miller 156. 11. Alex Márquez 149. 12. Di Giannantonio 100. 13. Morbidelli 93. 14. Marc Márquez 84. 15. Bastianini 76. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 69. 18. Rins 54. 19. Nakagami 52. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 24. 23. Pol Espargaró 13. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Championnat du monde des constructeurs :

1. Ducati, 626 points (champion du monde). 2. KTM 334. 3. Aprilia 292. 4. Yamaha 176. 5. Honda 169.

Championnat du monde par équipes :

1. Prima Pramac Racing, 598 points. 2. Ducati Lenovo Team 498. 3. Mooney VR46 Racing 494. 4. Red Bull KTM Factory Racing 410. 5. Aprilia Racing 373. 6. Gresini Racing 249. 7. Monster Energy Yamaha 249. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. LCR Honda 112. 10. Repsol Honda 108. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 91.