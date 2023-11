Marc Márquez: "Acosta darà forma a un'era della MotoGP".

Dopo il suo sobrio 13° posto al Gran Premio della Malesia, Marc Márquez è stato interrogato dai giornalisti più curiosi non tanto sulla sua gara quanto sulle prospettive future di Pedro Acosta. Márquez è un fan sfegatato dell'adolescente di Mazarrón, una città altrimenti piuttosto insignificante sulla costa orientale dell'Andalusia. "Già in occasione del suo primo Gran Premio della Moto3, ho scritto in un tweet che pensavo molto a Pedro. In quel momento ero seduto sul divano di casa infortunato e avevo tempo per guardare la TV. Non ricordo quali parole scelsi, ma già allora mi fu chiaro che Pedro era bravo, molto bravo", ha ricordato l'otto volte campione del mondo.

"Da allora, Pedro ha sempre dimostrato di che pasta è fatto, e le cifre parlano da sole. Si possono raccogliere punti in molti modi diversi, ad esempio attraverso i successi individuali, come è successo più volte. Ma se si vince sempre e si fanno punti quando è possibile, se non si perde tempo e si va sempre al massimo, allora si ottengono risultati come questo. Pedro sarà un punto di riferimento per la classe MotoGP. A mio parere, può definire e definirà un'intera era nella classe regina".

Tuttavia, Márquez non ha voluto stabilire se questa sarà un'era come quella di Valentino Rossi o come la sua. "Non credo che si possa appiccicare un'etichetta a qualcuno. Ho sempre odiato questa cosa. Ogni pilota ha la sua epoca, ognuno ha i suoi anni e ognuno ha il suo grande momento. Nessuno è un anti-così o un meglio-di", ha detto con filosofia. "E nessuno rimane lì per l'eternità. Doohan ha avuto la sua epoca, Rossi ha avuto la sua epoca, così come Lorenzo o Stoner. Poi sono arrivato io e poi sono arrivati altri, poi Quartararo, Bagnaia, ora Acosta, e uno di loro vincerà molti titoli della MotoGP, chiunque faccia le sue cose al meglio".

È ovvio che Márquez ha altre cose di cui preoccuparsi in questo momento piuttosto che essere coinvolto in discussioni su altre stelle, meno che mai Valentino Rossi, con il quale ha litigato definitivamente nella stagione 2015.

Per questo motivo Marc sta sottolineando più volte che non ha alcun problema con l'imminente passaggio del fratello di Rossi, Luca Marini, al team Repsol Honda. "Io e Luca Marini ci rispettiamo, abbiamo un rapporto amichevole e ci parliamo. Bisogna essere in grado di differenziarsi. In passato, questo non ha sempre funzionato, soprattutto con me e mio fratello, ma ora, nel presente, è così".

Quando gli è stato chiesto cosa intendesse esattamente con questa affermazione, Márquez non ha fornito una risposta. "La mia rivalità con Valentino Rossi in passato non è un segreto, ma quando mi chiedono di Marini come mio successore, la risposta è che un pilota come lui può avere quel posto se è veloce e se lo merita. Per quanto riguarda mio fratello, è stato campione del mondo della Moto2 e si è meritato il passaggio alla classe MotoGP, a prescindere dal suo nome. Ognuno ha il proprio stile, il proprio carattere, il proprio modo di guidare. Bisogna sapersi differenziare", ha ribadito Márquez.

Risultati gara MotoGP, Sepang (12.11.):

1° Enea Bastianini, Ducati, 20 giri in 39:59.137 min (= 166,3 km/h)

2° Alex Márquez, Ducati, + 1,535 sec.

3. Pecco Bagnaia, Ducati, + 3,562

4° Jorge Martin, Ducati, + 10,526

5. Fabio Quartararo, Yamaha, + 15.000

6. Marco Bezzecchi, Ducati, + 16.946

7. Franco Morbidelli, Yamaha, +18.553

8. Jack Miller, KTM, + 19.204

9. Fabio Di Giannantonio, Ducati, + 19.399

10. Luca Marini, Ducati, + 19.740

11. Maverick Viñales, Aprilia, + 21.189

12. Johann Zarco, Ducati, + 23.598

13° Marc Márquez, Honda, + 27.079

14° Augusto Fernández, KTM, + 28.940

15° Pol Espargaró, KTM, + 29.849

16. Iker Lecuona, Honda, + 50.960

17. Álvaro Bautista, Ducati, + 53.564

18° Takaaki Nakagami, Honda, + 1'42.162 min.

- Brad Binder, KTM, 9 giri in meno

- Aleix Espargaró, Aprilia, 12 giri in meno

- Raúl Fernández, Aprilia, 14 giri in meno

- Miguel Oliveira, Aprilia, 15 giri in meno

- Joan Mir, Honda, 16 giri in meno

Risultato MotoGP Sprint, Sepang (11.11.):

1° Alex Márquez, Ducati, 10 giri in 19:58.713 min.

2° Jorge Martin, Ducati, +1.589 sec.

3. Pecco Bagnaia, Ducati, +3.034

4. Enea Bastianini, Ducati, +3.242

5. Brad Binder, KTM, +3.310

6. Jack Miller, KTM, +4.318

7. Marco Bezzecchi, Ducati, +5.307

8. Johann Zarco, Ducati, +5.501

9. Luca Marini, Ducati, +6.420

10. Maverick Viñales, Aprilia, +7.241

11. Franco Morbidelli, Yamaha, +8.775

12° Aleix Espargaró, Aprilia, +9.995

13° Fabio Di Giannantonio, Ducati, +10.067

14° Augusto Fernández, KTM, +10.643

15° Pol Espargaró, KTM, +11.005

16° Fabio Quartararo, Yamaha, +11.911

17° Raúl Fernández, Aprilia, +13.591

18° Miguel Oliveira, Aprilia, +15.058

19° Takaaki Nakagami, Honda, +16.015

20° Iker Lecuona, Honda, +23.484

21° Marc Márquez, Honda, +24.930

22° Álvaro Bautista, Ducati, +36.501

23° Joan Mir, Honda, +40.594

Classifica del Campionato del Mondo MotoGP dopo 35 gare su 39:

1° Bagnaia, 412 punti. 2. Martin 398. 3. Bezzecchi 323. 4. Binder 254. 5. Zarco 200. 6. Aleix Espargaró 198. 7. Viñales 175. 8. Marini 171. 9. Quartararo 156. 10. Miller 156. 11. Alex Márquez 149. 12. Di Giannantonio 100. 13. Morbidelli 93. 14. Marc Márquez 84. 15. Bastianini 76. 16. Joaquín Mir, Honda, +601. Bastianini 76. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 69. 18. Rins 54. 19. Nakagami 52. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 24. 23. Pol Espargaró 13. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Campionato costruttori:

1. Ducati, 626 punti (Campione del Mondo). 2. KTM 334. 3. Aprilia 292. 4. Yamaha 176. 5. Honda 169.

Campionato mondiale a squadre:

1° Prima Pramac Racing, 598 punti. 2. Ducati Lenovo Team 498. 3. Mooney VR46 Racing 494. 4. Red Bull KTM Factory Racing 410. 5. Aprilia Racing 373. 6. Gresini Racing 249. 7. Monster Energy Yamaha 249. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. LCR Honda 112. 10. Repsol Honda 108. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 91.