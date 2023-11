Marc Márquez: "Acosta vai dar forma a uma era de MotoGP"

Depois do seu sóbrio 13º lugar no Grande Prémio da Malásia, Marc Márquez foi questionado por jornalistas curiosos menos sobre a sua própria corrida e mais sobre as perspectivas futuras de Pedro Acosta. Márquez é um fã fervoroso do adolescente de Mazarrón, uma cidade bastante insignificante na costa leste da Andaluzia. "Mesmo no seu primeiro Grande Prémio de Moto3, escrevi num tweet que pensava muito no Pedro. Na altura, estava sentado no sofá de casa lesionado e tive tempo para ver televisão. Não me lembro das palavras que escolhi, mas já nessa altura era claro para mim que o Pedro era bom, muito bom", recordou o oito vezes campeão do mundo.

"Desde então, Pedro sempre mostrou do que é feito, e os números falam por si. É possível acumular pontos de muitas maneiras diferentes, por exemplo, através de sucessos individuais, como acontece repetidamente. Mas se ganharmos sempre e marcarmos pontos quando é possível, se não perdermos tempo e formos sempre a todo o gás, obtemos resultados como este. O Pedro vai ser um ponto de discussão na classe de MotoGP. Na minha opinião, ele pode e vai definir toda uma era na categoria rainha."

No entanto, Márquez não quis comprometer-se se esta seria uma era como a de Valentino Rossi ou a sua própria. "Não acredito em colocar um rótulo em alguém. Sempre detestei isso. Todos os pilotos têm a sua era, todos têm os seus anos e todos têm o seu grande momento. Ninguém é um anti-tão ou um melhor que", disse filosoficamente. "E ninguém está lá para a eternidade. Doohan teve a sua era, Rossi teve a sua era, tal como Lorenzo ou Stoner. Depois vim eu e depois vieram outros, depois veio Quartararo, Bagnaia, agora Acosta, e um deles vai ganhar muitos títulos de MotoGP, quem fizer o seu melhor."

É óbvio que Márquez tem outras coisas com que se preocupar neste momento do que envolver-se em discussões sobre outras estrelas, muito menos Valentino Rossi, com quem se desentendeu definitivamente na época de 2015.

É por isso que Marc está a enfatizar repetidamente que não tem qualquer problema com a próxima mudança do irmão de Rossi, Luca Marini, para a equipa Repsol Honda. "Luca Marini e eu respeitamo-nos, temos uma relação amigável e falamos um com o outro. Temos de ser capazes de nos diferenciar. No passado, isso nem sempre funcionou, especialmente entre mim e o meu irmão, mas agora, no presente, funciona."

Quando lhe perguntaram o que queria dizer exatamente com esta afirmação, Márquez não respondeu. "A minha rivalidade com Valentino Rossi no passado não é segredo, mas quando me perguntam sobre Marini como meu sucessor, a resposta é que um piloto como ele pode ter esse lugar se for rápido e se o merecer. Quanto ao meu irmão, ele foi Campeão do Mundo de Moto2 e mereceu o passo para a classe de MotoGP na altura, independentemente do seu nome. Todos têm o seu próprio estilo, o seu próprio carácter, a sua própria forma de pilotar. Temos de ser capazes de nos diferenciar", reiterou Márquez.

Resultado da corrida de MotoGP, Sepang (12.11.):

1º Enea Bastianini, Ducati, 20 rdn em 39:59.137 min (= 166,3 km/h)

2º Alex Márquez, Ducati, + 1,535 seg

3º Pecco Bagnaia, Ducati, + 3,562

4º Jorge Martin, Ducati, + 10,526

5. Fabio Quartararo, Yamaha, + 15,000

6. Marco Bezzecchi, Ducati, + 16,946

7. Franco Morbidelli, Yamaha, +18,553

8. Jack Miller, KTM, + 19,204

9. Fabio Di Giannantonio, Ducati, + 19,399

10. Luca Marini, Ducati, + 19,740

11. Maverick Viñales, Aprilia, + 21,189

12º Johann Zarco, Ducati, + 23,598

13º Marc Márquez, Honda, + 27,079

14º Augusto Fernández, KTM, + 28,940

15º Pol Espargaró, KTM, + 29,849

16º Iker Lecuona, Honda, + 50,960

17º Álvaro Bautista, Ducati, + 53,564

18º Takaaki Nakagami, Honda, + 1'42,162 min

- Brad Binder, KTM, 9 voltas abaixo

- Aleix Espargaró, Aprilia, menos 12 voltas

- Raúl Fernández, Aprilia, menos 14 voltas

- Miguel Oliveira, Aprilia, menos 15 voltas

- Joan Mir, Honda, 16 voltas para baixo

Resultado MotoGP Sprint, Sepang (11.11.):

1º Alex Márquez, Ducati, 10 rdn em 19:58.713 min

2º Jorge Martin, Ducati, +1,589 s

3. Pecco Bagnaia, Ducati, +3,034

4. Enea Bastianini, Ducati, +3,242

5. Brad Binder, KTM, +3,310

6. Jack Miller, KTM, +4,318

7. Marco Bezzecchi, Ducati, +5,307

8. Johann Zarco, Ducati, +5,501

9º Luca Marini, Ducati, +6,420

10. Maverick Viñales, Aprilia, +7,241

11. Franco Morbidelli, Yamaha, +8,775

12º Aleix Espargaró, Aprilia, +9,995

13º Fabio Di Giannantonio, Ducati, +10,067

14º Augusto Fernández, KTM, +10,643

15º Pol Espargaró, KTM, +11,005

16º Fabio Quartararo, Yamaha, +11,911

17º Raúl Fernández, Aprilia, +13,591

18º Miguel Oliveira, Aprilia, +15,058

19º Takaaki Nakagami, Honda, +16,015

20º Iker Lecuona, Honda, +23,484

21º Marc Márquez, Honda, +24,930

22º Álvaro Bautista, Ducati, +36,501

23º Joan Mir, Honda, +40,594

Classificação do Campeonato do Mundo de MotoGP após 35 das 39 corridas:

1º Bagnaia, 412 pontos. 2. Martin 398. 3. Bezzecchi 323. 4. Binder 254. 5. Zarco 200. 6. Aleix Espargaró 198. 7. Viñales 175. 8. Marini 171. 9. Quartararo 156. 10. Miller 156. 11. Alex Márquez 149. 12. Di Giannantonio 100. 13. Morbidelli 93. 14. Marc Márquez 84. 15. Bastianini 76. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 69. 18. Rins 54. 19. Nakagami 52. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 24. 23. Pol Espargaró 13. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Campeonato de Construtores:

1º Ducati, 626 pontos (Campeã do Mundo). 2. KTM 334. 3. Aprilia 292. 4. Yamaha 176. 5. Honda 169.

Campeonato do Mundo de Equipas:

1º Prima Pramac Racing, 598 pontos. 2. Ducati Lenovo Team 498. 3. Mooney VR46 Racing 494. 4. Red Bull KTM Factory Racing 410. 5. Aprilia Racing 373. 6. Gresini Racing 249. 7. Monster Energy Yamaha 249. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. LCR Honda 112. 10. Repsol Honda 108. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 91.