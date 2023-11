Sebastian Risse (KTM): Cómo valora a Jack Miller

En las últimas carreras, Jack Miller se ha visto claramente eclipsado por su compañero de equipo en el Red Bull KTM, Brad Binder. Y más recientemente en Buriram/Tailandia, como en Misano y Le Mans, el australiano incluso volvió a casa sin puntos, un destino que también le había ocurrido en Le Mans, y en Texas sólo le bastó un punto - con el 9º puesto en la Carrera Sprint. Y en la carrera del domingo Jack Miller retrocedió hasta el octavo puesto, pero fue el mejor piloto de KTM. Brad Binder estuvo siempre detrás de él esta vez hasta su caída en la vuelta 12 (en 9º lugar).

No es de extrañar que en las últimas semanas se haya cuestionado cada vez más si el Pierer Mobility Group no debería transferir al nuevo campeón del mundo de Moto2, Pedro Acosta (19), al Red Bull KTM Factory para 2024 y colocar a Miller en el equipo GASGAS Tech3 junto a Augusto Fernández. Al fin y al cabo, hace tiempo que se habla de Acosta como el "nuevo Márquez" y es muy apreciado por las otras fábricas.

Pero "Thriller Miller", un experto indiscutible con cuatro victorias en MotoGP, dio la única respuesta correcta en el Circuito de Sepang este fin de semana: Se aseguró un excelente tercer puesto por delante de Brad Binder en la sesión clasificatoria del viernes, luchó por el décimo puesto de la parrilla en la Q2 (7º Binder) y terminó sexto en el sprint directamente detrás de Binder. Y el domingo, Miller sacó las castañas del fuego a los austriacos como mejor piloto KTM (8º puesto).

Sebastian Risse, Coordinador Técnico de MotoGP en Pierer Mobility AG, y su equipo han hecho todo lo posible para que Jack Miller vuelva a estar delante. Desde el GP de Jerez, Miller sólo ha logrado dos sextos puestos en 13 Grandes Premios disputados el domingo, y ningún resultado entre los cinco primeros.

Jack Miller se mostró muy confiado en los tests invernales e impresionó con dos terceros puestos en el cuarto Gran Premio de Jerez, el sábado y el domingo. Desde entonces ha sido eclipsado a menudo por Brad Binder. ¿Tiene alguna explicación?

No es tan fácil de decir. Si fuera fácil, habríamos resuelto el problema antes... Lo cierto es que esta temporada hemos tenido altibajos juntos.

Tenemos a Brad en el equipo como referencia, que siempre consigue buenos resultados. Por eso siempre sabíamos dónde nos faltaba en casos concretos.

Pero suele ocurrir que cuanto más nos esforzamos Jack y nosotros por conseguir ciertas cosas, menos fácil resulta y más complicado se vuelve.

Si nos fijamos en los datos: ¿En qué áreas suele perder tiempo Jack frente a Brad?

Según la percepción de Jack, suele perder a la salida de la esquina, donde paga la cuenta. Si profundizas en los datos, suele ocurrir que el problema empieza antes.

¿Así que a la entrada de la curva y luego a la velocidad de la curva?

Sí, por supuesto, todo está relacionado.

Hasta cierto punto, eso es exactamente el reverso de lo bueno que tenemos de Jack. Está acostumbrado a tener mucho control sobre la moto y a gestionar muchas cosas electrónicamente él solo.

Esto significa que cuando todo va genial y el piloto está teniendo el día de su vida, todo funciona muy, muy bien. Pero si algo no funciona o la comprensión o el feeling para algo no está ahí, pagas un precio más alto que si lo hubieras desplazado más hacia el piloto automático y le hubieras dado menos control al piloto.

Pero yo no diría que el problema hay que solucionarlo quitándole eso, porque es precisamente lo positivo que ha aportado al proyecto y porque ese suele ser su punto fuerte.

Pero si este sistema sólo funciona perfectamente tres veces al año, la confianza en uno mismo y los resultados se resienten.

Por supuesto. El objetivo es aplicar el sistema de Jack de forma más sistemática.

Como ya he dicho, tenemos a Brad como referencia. Pero tenemos que conseguir estar centrados Y relajados donde vemos los problemas.

¿Piensa Jack Miller a veces en confiar más en los sistemas eléctricos en el futuro, como la generación más joven?

No, no es un tema que nos preocupe, ni a él tampoco. Por supuesto, todo piloto se preocupa cuando las cosas no van bien: ¿Qué puede hacer y cuál es la causa?

A todo el mundo le gustaría hacer todo lo posible para eliminar este problema. Pero estamos buscando otras soluciones.

A veces, Jack estaba mejor situado en los entrenamientos que en la carrera.

A veces así, a veces asá. Siempre es uno de los puntos fuertes de Jack hacer una sola vuelta rápida. Pero a veces eso no funciona. Recientemente, sin embargo, eso se debió a la situación - con banderas amarillas, por ejemplo. Pero la fuerza de Jack en una sola vuelta sigue ahí.

En lluvia, Jack no ha sido tan superior con la KTM como solía serlo con la Honda o la Ducati.

La lluvia no es la lluvia. Cada lluvia es diferente, cada profundidad de agua es diferente. La puesta a punto tiene que ser muy, muy precisa para cada condición. Jack también tiene ciertos puntos fuertes y débiles.

Yo diría: En situaciones de semi mojado y cuando hay mucha agua en la pista, él sigue ahí. Ahí no hemos perdido nada.

Jack ya se mostró muy confiado en Malasia durante los test de invierno. Por eso no tengo ninguna duda de que puede funcionar muy bien con él. En Sepang, los progresos fueron visibles los tres días.

Resultado carrera MotoGP, Sepang (12.11.):

1º Enea Bastianini, Ducati, 20 rdn en 39:59.137 min (= 166.3 km/h)

2º Alex Márquez, Ducati, + 1.535 seg.

3º Pecco Bagnaia, Ducati, + 3.562

4. Jorge Martín, Ducati, + 10.526

5. Fabio Quartararo, Yamaha, + 15.000

6. Marco Bezzecchi, Ducati, + 16.946

7. Franco Morbidelli, Yamaha, +18.553

8. Jack Miller, KTM, + 19.204

9. Fabio Di Giannantonio, Ducati, + 19.399

10. Luca Marini, Ducati, + 19.740

11. Maverick Viñales, Aprilia, + 21.189

12º Johann Zarco, Ducati, + 23.598

13º Marc Márquez, Honda, + 27.079

14º Augusto Fernández, KTM, + 28.940

15º Pol Espargaró, KTM, + 29.849

16º Iker Lecuona, Honda, + 50.960

17º Álvaro Bautista, Ducati, + 53.564

18º Takaaki Nakagami, Honda, + 1'42.162 min

- Brad Binder, KTM, a 9 vueltas

- Aleix Espargaró, Aprilia, 12 vueltas menos

- Raúl Fernández, Aprilia, 14 vueltas.

- Miguel Oliveira, Aprilia, 15 vueltas.

- Joan Mir, Honda, 16 vueltas

Resultado MotoGP Sprint, Sepang (11.11.):

1º Alex Márquez, Ducati, 10 rdn en 19:58.713 min

2º Jorge Martín, Ducati, +1.589 seg.

3. Pecco Bagnaia, Ducati, +3.034

4. Enea Bastianini, Ducati, +3.242

5. Brad Binder, KTM, +3.310

6. Jack Miller, KTM, +4.318

7. Marco Bezzecchi, Ducati, +5.307

8. Johann Zarco, Ducati, +5.501

9. Luca Marini, Ducati, +6.420

10. Maverick Viñales, Aprilia, +7.241

11. Franco Morbidelli, Yamaha, +8.775

12º Aleix Espargaró, Aprilia, +9.995

13º Fabio Di Giannantonio, Ducati, +10.067

14º Augusto Fernández, KTM, +10.643

15º Pol Espargaró, KTM, +11.005

16º Fabio Quartararo, Yamaha, +11.911

17º Raúl Fernández, Aprilia, +13.591

18º Miguel Oliveira, Aprilia, +15.058

19º Takaaki Nakagami, Honda, +16.015

20º Iker Lecuona, Honda, +23.484

21º Marc Márquez, Honda, +24.930

22º Álvaro Bautista, Ducati, +36.501

23º Joan Mir, Honda, +40.594

Clasificación del Campeonato del Mundo de MotoGP tras 35 de 39 carreras:

1. Bagnaia, 412 puntos. 2. Martin 398. 3. Bezzecchi 323. 4. Binder 254. 5. Zarco 200. 6. Aleix Espargaró 198. 7. Viñales 175. 8. Marini 171. 9. Quartararo 156. 10. Miller 156. 11. Alex Márquez 149. 12. Di Giannantonio 100. 13. Morbidelli 93. 14. Marc Márquez 84. 15. Bastianini 76. 16. Oliveira 76. 17. Oliveira 80. Bastianini 76. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 69. 18. Rins 54. 19. Nakagami 52. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 24. 23. Pol Espargaró 13. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Campeonato de Constructores:

1. Ducati, 626 puntos (Campeón del Mundo). 2. KTM 334. 3. Aprilia 292. 4. Yamaha 176. 5. Honda 169.

Campeonato del Mundo por Equipos:

1. Prima Pramac Racing, 598 puntos. 2. Ducati Lenovo Team 498. 3. Mooney VR46 Racing 494. 4. Red Bull KTM Factory Racing 410. 5. Aprilia Racing 373. 6. Gresini Racing 249. 7. Monster Energy Yamaha 249. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. LCR Honda 112. 10. Repsol Honda 108. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 91.