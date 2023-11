Sebastian Risse (KTM) : Comment il juge Jack Miller

Lors des dernières courses, Jack Miller a souvent été clairement éclipsé par son coéquipier Brad Binder de Red Bull-KTM. L'Australien est rentré chez lui sans marquer de points à Buriram, en Thaïlande, comme à Misano et au Mans, mais aussi au Mans et au Texas, où il n'a marqué qu'un seul point en terminant neuvième de la course de sprint. Et dans la course du dimanche, Jack Miller a certes chuté à la huitième place, mais il a été le meilleur pilote KTM. Brad Binder était cette fois toujours derrière lui jusqu'à son crash dans le tour 12 (à la 9e place).

Il n'est donc pas étonnant que les questions se soient multipliées ces dernières semaines pour savoir si le groupe Pierer Mobility ne devrait pas transférer le nouveau champion du monde Moto2 Pedro Acosta (19 ans) à la Red Bull KTM Factory pour 2024 et placer Miller dans le team GASGAS Tech3 aux côtés d'Augusto Fernández. Après tout, Acosta est depuis longtemps considéré comme le "nouveau Márquez" et est très apprécié par les autres usines.

Mais le "thriller Miller", qui a remporté quatre victoires en MotoGP et dont le talent n'est plus à démontrer, a donné la seule réponse qui vaille ce week-end sur le circuit de Sepang : il s'est assuré une excellente troisième place devant Brad Binder lors des essais chronométrés du vendredi, a obtenu la dixième place sur la grille de départ en Q2 (7e Binder) et est arrivé en sixième position au sprint, juste derrière Binder. Et le dimanche, Miller, meilleur pilote KTM (8e), a tiré les marrons du feu pour les Autrichiens.

Ing. Sebastian Risse, coordinateur technique MotoGP chez Pierer Mobility AG, a tout mis en œuvre avec son équipe pour faire revenir Jack Miller sur le devant de la scène. En effet, depuis le GP de Jerez, Miller n'a obtenu que deux sixièmes places en 13 Grand Prix le dimanche - et n'a plus réussi à obtenir un résultat dans le top 5.

Jack Miller était très confiant lors des tests hivernaux et a convaincu à Jerez, samedi et dimanche, lors du quatrième Grand Prix, avec deux troisièmes places. Depuis, il a souvent été éclipsé par Brad Binder. As-tu une explication à cela ?

Ce n'est pas si simple à dire. Si c'était simple, nous aurions résolu le problème plus tôt... Il est certain qu'ensemble, nous avons connu des hauts et des bas cette saison.

Nous avons Brad comme référence dans l'équipe, qui obtient de bons résultats de manière très constante. C'est pourquoi nous savions à tout moment où se situaient les lacunes dans le cas concret.

Mais c'est souvent comme ça : plus Jack et nous essayons d'obtenir certaines choses, moins c'est facile et plus ça devient compliqué.

Si vous regardez les données : Dans quels domaines Jack perd-il habituellement du temps sur Brad ?

D'après ce que Jack perçoit, il perd souvent en sortie de virage, là où il paie la facture. Si l'on regarde les données plus en profondeur, on constate souvent que le problème commence plus tôt.

Donc à l'entrée du virage et ensuite à la vitesse du virage ?

Oui, bien sûr, tout est lié.

C'est un peu le revers de la médaille de l'aspect positif que nous avons chez Jack. Il est habitué à avoir la moto bien en main et à gérer lui-même beaucoup de choses par voie électronique.

Cela signifie que lorsque tout va bien et que le pilote passe la journée de sa vie, tout fonctionne très, très bien. Mais si quelque chose ne fonctionne pas ou si la compréhension ou le sentiment pour quelque chose n'est pas présent, on paie un prix plus élevé que si on l'avait plutôt déplacé vers le pilotage automatique et donné moins de contrôle au pilote.

Mais je ne dirais pas que c'est un problème que nous devons résoudre en lui enlevant cela, parce que c'est précisément le point positif qu'il a apporté au projet et que c'est souvent sa force.

Mais si ce système ne fonctionne parfaitement que trois fois par an, la confiance en soi et les résultats en pâtissent.

Bien sûr ! L'objectif est de mettre en œuvre le système de Jack de manière plus constante.

Comme je l'ai dit, nous avons Brad comme référence. Mais nous devons réussir à être concentrés ET détendus là où nous voyons les problèmes.

Jack Miller envisage-t-il parfois de faire davantage confiance aux systèmes électriques à l'avenir, comme la jeune génération ?

Non, ce n'est pas vraiment une question pour nous, ni pour lui d'ailleurs. Bien sûr, chaque pilote se pose des questions quand ça ne va pas : Que peut-il faire et à quoi cela est-il dû ?

Tout le monde voudrait faire tout ce qui est en son pouvoir pour éliminer ce problème. Mais nous cherchons d'autres solutions.

Jack était parfois mieux placé à l'entraînement qu'en course.

Parfois comme ça, parfois comme ça. C'est en principe un point fort de Jack de réaliser un seul tour rapide. Mais parfois, cela ne fonctionne pas. Ces derniers temps, cela dépendait de la situation - avec des drapeaux jaunes par exemple. Mais la force d'un seul tour est toujours là chez Jack.

Sous la pluie, Jack sur la KTM n'a pas été aussi supérieur qu'auparavant avec la Honda ou la Ducati.

La pluie n'est pas la pluie. Chaque pluie est différente, chaque profondeur d'eau est différente. Le réglage doit être très, très précis pour chaque condition. Jack a aussi ses points forts et ses points faibles.

Je dirais que dans les situations semi-humides et lorsqu'il y a beaucoup d'eau sur la piste, il est toujours là. Nous n'y perdons rien.

Jack était déjà très confiant en Malaisie lors des tests hivernaux. Je ne doute donc pas que cela puisse très bien fonctionner avec lui. A Sepang, on a pu constater des progrès durant les trois jours.

Résultat de la course MotoGP, Sepang (12.11.) :

1. Enea Bastianini, Ducati, 20 rdn en 39:59,137 min (= 166,3 km/h).

2. Alex Márquez, Ducati, + 1,535 sec

3. Pecco Bagnaia, Ducati, + 3,562

4. Jorge Martin, Ducati, + 10,526

5. Fabio Quartararo, Yamaha, + 15,000

6. Marco Bezzecchi, Ducati, + 16,946

7. Franco Morbidelli, Yamaha, + 18,553

8. Jack Miller, KTM, + 19,204

9. Fabio Di Giannantonio, Ducati, + 19,399

10. Luca Marini, Ducati, + 19,740

11. Maverick Viñales, Aprilia, + 21,189

12. Johann Zarco, Ducati, + 23,598

13. Marc Márquez, Honda, + 27,079

14. Augusto Fernández, KTM, + 28,940

15. Pol Espargaró, KTM, + 29,849

16. Iker Lecuona, Honda, + 50,960

17. Álvaro Bautista, Ducati, + 53,564

18. Takaaki Nakagami, Honda, + 1:42,162 min

- Brad Binder, KTM, 9 tours de retard

- Aleix Espargaró, Aprilia, 12 tours de retard

- Raúl Fernández, Aprilia, 14 tours de retard

- Miguel Oliveira, Aprilia, 15 tours de retard

- Joan Mir, Honda, 16 tours de retard

Résultat du sprint MotoGP, Sepang (11.11.) :

1. Alex Márquez, Ducati, 10 rdn en 19:58,713 min.

2. Jorge Martin, Ducati, +1,589 sec

3. Pecco Bagnaia, Ducati, +3,034

4. Enea Bastianini, Ducati, +3,242

5. Brad Binder, KTM, +3,310

6. Jack Miller, KTM, +4,318

7. Marco Bezzecchi, Ducati, +5,307

8. Johann Zarco, Ducati, +5,501

9. Luca Marini, Ducati, +6,420

10. Maverick Viñales, Aprilia, +7,241

11. Franco Morbidelli, Yamaha, +8,775

12. Aleix Espargaró, Aprilia, +9,995

13. Fabio Di Giannantonio, Ducati, +10,067

14. Augusto Fernández, KTM, +10,643

15. Pol Espargaró, KTM, +11,005

16. Fabio Quartararo, Yamaha, +11,911

17. Raúl Fernández, Aprilia, +13,591

18. Miguel Oliveira, Aprilia, +15,058

19. Takaaki Nakagami, Honda, +16,015

20. Iker Lecuona, Honda, +23,484

21. Marc Márquez, Honda, +24,930

22. Álvaro Bautista, Ducati, +36,501

23. Joan Mir, Honda, +40,594

Classement du championnat du monde MotoGP après 35 courses sur 39 :

1. Bagnaia, 412 points. 2. Martin 398. 3. Bezzecchi 323. 4. Binder 254. 5. Zarco 200. 6. Aleix Espargaró 198. 7. Viñales 175. 8. Marini 171. 9. Quartararo 156. 10. Miller 156. 11. Alex Márquez 149. 12. Di Giannantonio 100. 13. Morbidelli 93. 14. Marc Márquez 84. 15. Bastianini 76. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 69. 18. Rins 54. 19. Nakagami 52. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 24. 23. Pol Espargaró 13. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Championnat du monde des constructeurs :

1. Ducati, 626 points (champion du monde). 2. KTM 334. 3. Aprilia 292. 4. Yamaha 176. 5. Honda 169.

Championnat du monde par équipes :

1. Prima Pramac Racing, 598 points. 2. Ducati Lenovo Team 498. 3. Mooney VR46 Racing 494. 4. Red Bull KTM Factory Racing 410. 5. Aprilia Racing 373. 6. Gresini Racing 249. 7. Monster Energy Yamaha 249. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. LCR Honda 112. 10. Repsol Honda 108. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 91.