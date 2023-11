Sebastian Risse (KTM): come valuta Jack Miller

Nelle ultime gare Jack Miller è stato spesso chiaramente messo in ombra dal suo compagno di squadra Red Bull KTM Brad Binder. Di recente, a Buriram/Thailandia, come a Misano e a Le Mans, l'australiano è addirittura tornato a casa senza punti, un destino che gli era toccato anche a Le Mans, e in Texas gli è bastato un solo punto, il nono posto nella Sprint Race. Nella gara di domenica Jack Miller è sceso all'ottavo posto, ma è stato il miglior pilota KTM. Brad Binder è stato sempre dietro di lui fino alla caduta al 12° giro (al 9° posto).

Non c'è da stupirsi che nelle ultime settimane ci si sia chiesti se il Gruppo Pierer Mobility non dovesse trasferire il nuovo Campione del Mondo Moto2 Pedro Acosta (19) alla Red Bull KTM Factory per il 2024 e affidare Miller al team GASGAS Tech3 insieme ad Augusto Fernández. Dopotutto, Acosta è stato a lungo indicato come il "nuovo Márquez" ed è molto favorito dalle altre fabbriche.

Ma "Thriller Miller", esperto indiscusso con quattro vittorie in MotoGP, ha dato l'unica risposta giusta sul circuito di Sepang questo fine settimana: si è assicurato un eccellente terzo posto davanti a Brad Binder nelle qualifiche del venerdì, ha lottato per il decimo posto in griglia nella Q2 (7° Binder) e ha concluso sesto in volata direttamente dietro a Binder. E domenica, Miller ha tolto le castagne dal fuoco agli austriaci come miglior pilota KTM (8° posto).

Sebastian Risse, coordinatore tecnico della MotoGP presso Pierer Mobility AG, e il suo team hanno fatto tutto il possibile per riportare Jack Miller in testa. Dal GP di Jerez, Miller ha ottenuto solo due sesti posti in 13 Gran Premi disputati la domenica - e nessun risultato tra i primi cinque.

Jack Miller era molto fiducioso nei test invernali e ha impressionato con due terzi posti al quarto Gran Premio di Jerez, sabato e domenica. Da allora è stato spesso superato da Brad Binder. Ha una spiegazione per questo?

Non è così facile da dire. Se fosse facile, avremmo risolto il problema prima... È certo che in questa stagione abbiamo avuto alti e bassi insieme.

In squadra abbiamo come riferimento Brad, che ottiene costantemente buoni risultati. Per questo abbiamo sempre saputo dove eravamo carenti in casi specifici.

Ma spesso accade che più Jack e noi cerchiamo di ottenere determinati risultati, meno è facile e più diventa complicato.

Se si guardano i dati: In quali aree Jack perde tipicamente tempo rispetto a Brad?

Secondo le percezioni di Jack, spesso perde all'uscita della curva, dove paga il conto. Se si approfondiscono i dati, spesso il problema inizia prima.

Quindi all'ingresso della curva e poi alla velocità della curva?

Sì, certo, è tutto collegato.

In un certo senso, questo è esattamente il rovescio della medaglia di Jack. È abituato ad avere molto controllo sulla moto e a gestire elettronicamente molte cose.

Questo significa che quando tutto va alla grande e il pilota sta vivendo il giorno più bello della sua vita, tutto funziona molto, molto bene. Ma se qualcosa non funziona o se non c'è la comprensione o la sensibilità per qualcosa, si paga un prezzo più alto rispetto a quello che si pagherebbe se si fosse spostato il controllo verso il pilota automatico e si fosse dato meno controllo al pilota.

Ma non direi che il problema è che dobbiamo risolverlo togliendoglielo, perché è proprio l'aspetto positivo che ha contribuito al progetto e perché spesso è la sua forza.

Ma se questo sistema funziona perfettamente solo tre volte all'anno, la fiducia in se stessi e i risultati ne risentono.

È ovvio. L'obiettivo è implementare il sistema di Jack in modo più costante.

Come ho detto, abbiamo Brad come riferimento. Ma dobbiamo riuscire a essere concentrati e rilassati quando vediamo i problemi.

Jack Miller pensa talvolta di affidarsi maggiormente ai sistemi elettrici in futuro, come la generazione più giovane?

No, non è un argomento di discussione per noi e nemmeno per lui. Naturalmente, ogni pilota si preoccupa quando le cose non vanno bene: Cosa può fare e qual è la causa?

Tutti vorrebbero fare il possibile per eliminare il problema. Ma stiamo cercando altre soluzioni.

A volte Jack si è piazzato meglio nelle prove che in gara.

A volte così, a volte così. Uno dei punti di forza di Jack è sempre quello di fare un solo giro veloce. Ma a volte non funziona. Di recente, tuttavia, ciò era dovuto alla situazione, ad esempio alle bandiere gialle. Ma la forza di Jack sul giro singolo è ancora presente.

Con la pioggia, Jack non è stato così superiore alla KTM come lo era con la Honda o la Ducati.

La pioggia non è la pioggia. Ogni pioggia è diversa, ogni profondità dell'acqua è diversa. L'assetto deve essere molto, molto preciso per le rispettive condizioni. Jack ha anche alcuni punti di forza e di debolezza.

Direi: nelle situazioni di semi-bagnato e quando c'è molta acqua in pista, lui è ancora lì. Non abbiamo perso nulla.

Jack era già molto fiducioso in Malesia durante i test invernali. Per questo non ho dubbi che con lui possa funzionare molto bene". A Sepang, i progressi sono stati visibili in tutti e tre i giorni.

Risultati gara MotoGP, Sepang (12.11.):

1° Enea Bastianini, Ducati, 20 giri in 39:59.137 min (= 166,3 km/h)

2° Alex Márquez, Ducati, + 1,535 sec.

3. Pecco Bagnaia, Ducati, + 3,562

4° Jorge Martin, Ducati, + 10,526

5. Fabio Quartararo, Yamaha, + 15.000

6. Marco Bezzecchi, Ducati, + 16.946

7. Franco Morbidelli, Yamaha, +18.553

8. Jack Miller, KTM, + 19.204

9. Fabio Di Giannantonio, Ducati, + 19.399

10. Luca Marini, Ducati, + 19.740

11. Maverick Viñales, Aprilia, + 21.189

12. Johann Zarco, Ducati, + 23.598

13° Marc Márquez, Honda, + 27.079

14° Augusto Fernández, KTM, + 28.940

15° Pol Espargaró, KTM, + 29.849

16. Iker Lecuona, Honda, + 50.960

17. Álvaro Bautista, Ducati, + 53.564

18° Takaaki Nakagami, Honda, + 1'42.162 min.

- Brad Binder, KTM, 9 giri in meno

- Aleix Espargaró, Aprilia, 12 giri in meno

- Raúl Fernández, Aprilia, 14 giri in meno

- Miguel Oliveira, Aprilia, 15 giri in meno

- Joan Mir, Honda, 16 giri in meno

Risultato MotoGP Sprint, Sepang (11.11.):

1° Alex Márquez, Ducati, 10 giri in 19:58.713 min.

2° Jorge Martin, Ducati, +1.589 sec.

3. Pecco Bagnaia, Ducati, +3.034

4. Enea Bastianini, Ducati, +3.242

5. Brad Binder, KTM, +3.310

6. Jack Miller, KTM, +4.318

7. Marco Bezzecchi, Ducati, +5.307

8. Johann Zarco, Ducati, +5.501

9. Luca Marini, Ducati, +6.420

10. Maverick Viñales, Aprilia, +7.241

11. Franco Morbidelli, Yamaha, +8.775

12° Aleix Espargaró, Aprilia, +9.995

13° Fabio Di Giannantonio, Ducati, +10.067

14° Augusto Fernández, KTM, +10.643

15° Pol Espargaró, KTM, +11.005

16° Fabio Quartararo, Yamaha, +11.911

17° Raúl Fernández, Aprilia, +13.591

18° Miguel Oliveira, Aprilia, +15.058

19° Takaaki Nakagami, Honda, +16.015

20° Iker Lecuona, Honda, +23.484

21° Marc Márquez, Honda, +24.930

22° Álvaro Bautista, Ducati, +36.501

23° Joan Mir, Honda, +40.594

Classifica del Campionato del Mondo MotoGP dopo 35 gare su 39:

1° Bagnaia, 412 punti. 2. Martin 398. 3. Bezzecchi 323. 4. Binder 254. 5. Zarco 200. 6. Aleix Espargaró 198. 7. Viñales 175. 8. Marini 171. 9. Quartararo 156. 10. Miller 156. 11. Alex Márquez 149. 12. Di Giannantonio 100. 13. Morbidelli 93. 14. Marc Márquez 84. 15. Bastianini 76. 16. Joaquín Mir, Honda, +601. Bastianini 76. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 69. 18. Rins 54. 19. Nakagami 52. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 24. 23. Pol Espargaró 13. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Campionato costruttori:

1. Ducati, 626 punti (Campione del Mondo). 2. KTM 334. 3. Aprilia 292. 4. Yamaha 176. 5. Honda 169.

Campionato mondiale a squadre:

1° Prima Pramac Racing, 598 punti. 2. Ducati Lenovo Team 498. 3. Mooney VR46 Racing 494. 4. Red Bull KTM Factory Racing 410. 5. Aprilia Racing 373. 6. Gresini Racing 249. 7. Monster Energy Yamaha 249. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. LCR Honda 112. 10. Repsol Honda 108. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 91.