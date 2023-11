Sebastian Risse (KTM): Como avalia Jack Miller

Jack Miller tem sido muitas vezes ofuscado pelo seu companheiro de equipa na Red Bull KTM, Brad Binder, nas últimas corridas. E mais recentemente em Buriram/Tailândia, tal como em Misano e Le Mans, o australiano chegou mesmo a regressar a casa sem qualquer ponto, um destino que também se lhe tinha abatido em Le Mans, e no Texas foi apenas suficiente para um ponto - com o 9º lugar na Sprint Race. E na corrida de domingo Jack Miller caiu para o oitavo lugar, mas ele foi o melhor piloto da KTM. Brad Binder esteve sempre atrás dele desta vez até à sua queda na 12ª volta (em 9º lugar).

Não é de admirar que nas últimas semanas se tenha questionado cada vez mais se o Pierer Mobility Group não deveria transferir o novo Campeão do Mundo de Moto2, Pedro Acosta (19), para a Red Bull KTM Factory em 2024 e colocar Miller na equipa GASGAS Tech3 ao lado de Augusto Fernández. Afinal de contas, Acosta é há muito referido como o "novo Márquez" e é altamente apreciado pelas outras fábricas.

Mas "Thriller Miller", um perito indiscutível com quatro vitórias no MotoGP, deu a única resposta certa no Circuito de Sepang este fim de semana: garantiu um excelente terceiro lugar à frente de Brad Binder na qualificação de sexta-feira, lutou pelo décimo lugar da grelha na Q2 (7º Binder) e terminou em sexto no sprint diretamente atrás de Binder. E no domingo, Miller tirou as castanhas do fogo para os austríacos como o melhor piloto da KTM (8º lugar).

Sebastian Risse, Coordenador Técnico de MotoGP na Pierer Mobility AG, e a sua equipa fizeram tudo o que estava ao seu alcance para levar Jack Miller de volta à frente. Desde o GP de Jerez, Miller conseguiu apenas dois sextos lugares em 13 corridas de Grande Prémio no Domingo - e nenhum resultado entre os cinco primeiros.

Jack Miller estava muito confiante nos testes de inverno e impressionou com dois terceiros lugares no quarto Grande Prémio em Jerez, no sábado e no domingo. Desde então, tem sido frequentemente ultrapassado por Brad Binder. Tem alguma explicação para este facto?

Não é assim tão fácil de dizer. Se fosse fácil, teríamos resolvido o problema mais cedo... É certo que tivemos os nossos altos e baixos juntos esta época.

Temos o Brad na equipa como uma referência, que tem conseguido bons resultados de forma consistente. É por isso que sabemos sempre onde estamos a falhar em casos específicos.

Mas acontece frequentemente que quanto mais o Jack e nós tentamos alcançar determinadas coisas, menos fácil é e mais complicado se torna.

Se olharmos para os dados: Em que áreas é que o Joaquim perde tempo para o Brad?

De acordo com as percepções do Joaquim, ele perde frequentemente à saída da esquina, onde paga a conta. Se analisarmos os dados mais a fundo, é frequente o problema começar mais cedo.

Então, na entrada da curva e depois na velocidade da curva?

Sim, claro, está tudo ligado.

Até certo ponto, isso é exatamente o reverso da coisa boa que temos sobre o Jack. Ele está habituado a ter muito controlo sobre a moto e a gerir muitas coisas eletronicamente.

Isto significa que quando tudo está a correr bem e o piloto está a ter o melhor dia da sua vida, tudo funciona muito, muito bem. Mas se alguma coisa não funcionar ou se não houver compreensão ou sensibilidade para alguma coisa, paga-se um preço mais elevado do que se se tivesse passado mais para o piloto automático e se tivesse dado menos controlo ao condutor.

Mas eu não diria que o problema é que temos de o resolver tirando-lhe isso, porque é exatamente o aspeto positivo com que ele contribuiu para o projeto e porque essa é muitas vezes a sua força.

Mas se este sistema só funciona na perfeição três vezes por ano, a auto-confiança e os resultados sofrem.

É claro. O objetivo é implementar o sistema do Jack de forma mais consistente.

Como já disse, temos o Brad como referência. Mas temos de conseguir estar concentrados E descontraídos onde vemos os problemas.

Jack Miller pensa por vezes em confiar mais nos sistemas eléctricos no futuro - como a geração mais jovem?

Não, isso não é um tema de discussão para nós - e também não para ele. Claro que todos os pilotos se preocupam quando as coisas não estão a correr bem: O que é que se pode fazer e qual é a causa?

Toda a gente gostaria de fazer tudo o que está ao seu alcance para eliminar este problema. Mas estamos à procura de outras soluções.

Por vezes, Jack estava mais bem colocado nos treinos do que na corrida.

Umas vezes assim, outras vezes assim. É sempre um dos pontos fortes do Jack fazer uma única volta rápida. Mas, por vezes, isso não funciona. Recentemente, no entanto, isso deveu-se à situação - com bandeiras amarelas, por exemplo. Mas a força de Jack numa única volta continua a existir.

Na chuva, Jack não tem sido tão superior na KTM como costumava ser na Honda ou na Ducati.

Chuva não é chuva. Cada chuva é diferente, cada profundidade de água é diferente. A configuração tem de ser muito, muito precisa para as respectivas condições. O Jack também tem alguns pontos fortes e fracos.

Eu diria: Em situações de semi-chuva e quando há muita água na pista, ele ainda está lá. Não perdemos nada nesse aspeto.

O Jack já estava muito confiante na Malásia durante o teste de inverno. É por isso que não tenho dúvidas de que isto pode funcionar muito bem com ele. Em Sepang, o progresso foi visível em todos os três dias.

Resultado da corrida de MotoGP, Sepang (12.11.):

1º Enea Bastianini, Ducati, 20 rdn em 39:59.137 min (= 166,3 km/h)

2º Alex Márquez, Ducati, + 1,535 seg

3º Pecco Bagnaia, Ducati, + 3,562

4º Jorge Martin, Ducati, + 10,526

5. Fabio Quartararo, Yamaha, + 15,000

6. Marco Bezzecchi, Ducati, + 16,946

7. Franco Morbidelli, Yamaha, +18,553

8. Jack Miller, KTM, + 19,204

9. Fabio Di Giannantonio, Ducati, + 19,399

10. Luca Marini, Ducati, + 19,740

11. Maverick Viñales, Aprilia, + 21,189

12º Johann Zarco, Ducati, + 23,598

13º Marc Márquez, Honda, + 27,079

14º Augusto Fernández, KTM, + 28,940

15º Pol Espargaró, KTM, + 29,849

16º Iker Lecuona, Honda, + 50,960

17º Álvaro Bautista, Ducati, + 53,564

18º Takaaki Nakagami, Honda, + 1'42,162 min

- Brad Binder, KTM, 9 voltas abaixo

- Aleix Espargaró, Aprilia, menos 12 voltas

- Raúl Fernández, Aprilia, menos 14 voltas

- Miguel Oliveira, Aprilia, menos 15 voltas

- Joan Mir, Honda, 16 voltas para baixo

Resultado MotoGP Sprint, Sepang (11.11.):

1º Alex Márquez, Ducati, 10 rdn em 19:58.713 min

2º Jorge Martin, Ducati, +1,589 s

3. Pecco Bagnaia, Ducati, +3,034

4. Enea Bastianini, Ducati, +3,242

5. Brad Binder, KTM, +3,310

6. Jack Miller, KTM, +4,318

7. Marco Bezzecchi, Ducati, +5,307

8. Johann Zarco, Ducati, +5,501

9º Luca Marini, Ducati, +6,420

10. Maverick Viñales, Aprilia, +7,241

11. Franco Morbidelli, Yamaha, +8,775

12º Aleix Espargaró, Aprilia, +9,995

13º Fabio Di Giannantonio, Ducati, +10,067

14º Augusto Fernández, KTM, +10,643

15º Pol Espargaró, KTM, +11,005

16º Fabio Quartararo, Yamaha, +11,911

17º Raúl Fernández, Aprilia, +13,591

18º Miguel Oliveira, Aprilia, +15,058

19º Takaaki Nakagami, Honda, +16,015

20º Iker Lecuona, Honda, +23,484

21º Marc Márquez, Honda, +24,930

22º Álvaro Bautista, Ducati, +36,501

23º Joan Mir, Honda, +40,594

Classificação do Campeonato do Mundo de MotoGP após 35 das 39 corridas:

1º Bagnaia, 412 pontos. 2. Martin 398. 3. Bezzecchi 323. 4. Binder 254. 5. Zarco 200. 6. Aleix Espargaró 198. 7. Viñales 175. 8. Marini 171. 9. Quartararo 156. 10. Miller 156. 11. Alex Márquez 149. 12. Di Giannantonio 100. 13. Morbidelli 93. 14. Marc Márquez 84. 15. Bastianini 76. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 69. 18. Rins 54. 19. Nakagami 52. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 24. 23. Pol Espargaró 13. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Campeonato de Construtores:

1º Ducati, 626 pontos (Campeã do Mundo). 2. KTM 334. 3. Aprilia 292. 4. Yamaha 176. 5. Honda 169.

Campeonato do Mundo de Equipas:

1º Prima Pramac Racing, 598 pontos. 2. Ducati Lenovo Team 498. 3. Mooney VR46 Racing 494. 4. Red Bull KTM Factory Racing 410. 5. Aprilia Racing 373. 6. Gresini Racing 249. 7. Monster Energy Yamaha 249. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. LCR Honda 112. 10. Repsol Honda 108. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 91.