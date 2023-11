Joan Mir : "Marini va devoir se plier"

Au début, Joan Mir (26 ans) avait du mal à croire que Luca Marini allait devenir son coéquipier la saison prochaine. Il ne veut de toute façon pas confirmer officiellement ce transfert spectaculaire : "Mais je suis déjà impatient de voir comment Luca devra se plier sur la Honda. On ne verra plus que ses genoux et ses coudes", s'amuse-t-il déjà à l'avance. Il fait ainsi allusion au gabarit de Luca Marini (184 cm) lorsqu'il devra pour la première fois s'accrocher à une Honda qui, jusqu'à présent, a été conçue pour le gabarit de Mir (175 cm) et encore plus de Marc Márquez (169 cm). Le duo LCR Zarco et Nakagami ainsi que le pilote d'essai Bradl sont eux aussi nettement plus petits que Luca Marini.

"Il est évident que le fait qu'un pilote Ducati monte pour la première fois sur une RC213V actuelle sera extrêmement intéressant. Ce premier feedback sera intéressant", dit Mir.

Aux yeux du champion du monde MotoGP 2020 (sur Suzuki), Luca Marini serait un coéquipier parfait. "Je le connais et je l'aime bien. C'est un pilote intelligent et expérimenté. Pas un pilote imprudent qui roule en permanence à la limite de ses capacités et qui prend toujours tous les risques sur les freins".

Bien que son week-end de Sepang ait été complètement raté, l'espoir de Joan Mir de progresser meurt en dernier. "Je vois et ressens des changements chez Honda qui ne sont pas immédiatement compréhensibles de l'extérieur. Dans un groupe aussi gigantesque, tout prend plus de temps, mais il se passe déjà quelque chose".

Ce qui rassure le vainqueur de 12 GP (dont une seule victoire en MotoGP) après la fuite de son coéquipier MM93. "Marc a un peu moins de temps que moi", Joan considère son âge - il a quatre ans de moins que le sextuple champion du monde de MotoGP - comme un avantage et un argument pour sa patience.

"J'ai aussi tout donné à Sepang. C'est déjà dur en ce moment". Après avoir terminé dernier au sprint, la course du Majorquin s'est terminée dès le cinquième tour, au virage 4. "Dès le départ, j'ai eu des problèmes avec la pression de mes pneus. Ensuite, je suis tombé sur l'avant sans aucun avertissement".

Il s'agissait du 50e crash de l'équipe Repsol-Honda lors d'un week-end de GP en 2023.

Au moins, dans ce classement, Honda est en tête, inaccessible.

Résultat de la course MotoGP, Sepang (12.11.) :

1. Enea Bastianini, Ducati, 20 rdn en 39:59,137 min (= 166,3 km/h).

2. Alex Márquez, Ducati, + 1,535 sec

3. Pecco Bagnaia, Ducati, + 3,562

4. Jorge Martin, Ducati, + 10,526

5. Fabio Quartararo, Yamaha, + 15,000

6. Marco Bezzecchi, Ducati, + 16,946

7. Franco Morbidelli, Yamaha, + 18,553

8. Jack Miller, KTM, + 19,204

9. Fabio Di Giannantonio, Ducati, + 19,399

10. Luca Marini, Ducati, + 19,740

11. Maverick Viñales, Aprilia, + 21,189

12. Johann Zarco, Ducati, + 23,598

13. Marc Márquez, Honda, + 27,079

14. Augusto Fernández, KTM, + 28,940

15. Pol Espargaró, KTM, + 29,849

16. Iker Lecuona, Honda, + 50,960

17. Álvaro Bautista, Ducati, + 53,564

18. Takaaki Nakagami, Honda, + 1:42,162 min

- Brad Binder, KTM, 9 tours de retard

- Aleix Espargaró, Aprilia, 12 tours de retard

- Raúl Fernández, Aprilia, 14 tours de retard

- Miguel Oliveira, Aprilia, 15 tours de retard

- Joan Mir, Honda, 16 tours de retard

Résultat du sprint MotoGP, Sepang (11.11.) :

1. Alex Márquez, Ducati, 10 rdn en 19:58,713 min.

2. Jorge Martin, Ducati, +1,589 sec

3. Pecco Bagnaia, Ducati, +3,034

4. Enea Bastianini, Ducati, +3,242

5. Brad Binder, KTM, +3,310

6. Jack Miller, KTM, +4,318

7. Marco Bezzecchi, Ducati, +5,307

8. Johann Zarco, Ducati, +5,501

9. Luca Marini, Ducati, +6,420

10. Maverick Viñales, Aprilia, +7,241

11. Franco Morbidelli, Yamaha, +8,775

12. Aleix Espargaró, Aprilia, +9,995

13. Fabio Di Giannantonio, Ducati, +10,067

14. Augusto Fernández, KTM, +10,643

15. Pol Espargaró, KTM, +11,005

16. Fabio Quartararo, Yamaha, +11,911

17. Raúl Fernández, Aprilia, +13,591

18. Miguel Oliveira, Aprilia, +15,058

19. Takaaki Nakagami, Honda, +16,015

20. Iker Lecuona, Honda, +23,484

21. Marc Márquez, Honda, +24,930

22. Álvaro Bautista, Ducati, +36,501

23. Joan Mir, Honda, +40,594

Classement du championnat du monde MotoGP après 35 courses sur 39 :

1. Bagnaia, 412 points. 2. Martin 398. 3. Bezzecchi 323. 4. Binder 254. 5. Zarco 200. 6. Aleix Espargaró 198. 7. Viñales 175. 8. Marini 171. 9. Quartararo 156. 10. Miller 156. 11. Alex Márquez 149. 12. Di Giannantonio 100. 13. Morbidelli 93. 14. Marc Márquez 84. 15. Bastianini 76. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 69. 18. Rins 54. 19. Nakagami 52. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 24. 23. Pol Espargaró 13. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Championnat du monde des constructeurs :

1. Ducati, 626 points (champion du monde). 2. KTM 334. 3. Aprilia 292. 4. Yamaha 176. 5. Honda 169.

Championnat du monde par équipes :

1. Prima Pramac Racing, 598 points. 2. Ducati Lenovo Team 498. 3. Mooney VR46 Racing 494. 4. Red Bull KTM Factory Racing 410. 5. Aprilia Racing 373. 6. Gresini Racing 249. 7. Monster Energy Yamaha 249. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. LCR Honda 112. 10. Repsol Honda 108. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 91.