Joan Mir: "Marini dovrà ripiegare".

All'inizio, Joan Mir (26) stentava a credere che Luca Marini sarebbe diventato il suo compagno di squadra nella prossima stagione. Non vuole comunque confermare ufficialmente lo spettacolare trasferimento, ma "sono già eccitato all'idea di vedere come Luca dovrà piegarsi sulla Honda. Si vedranno solo le ginocchia e i gomiti", si diverte ad anticipare. Sta alludendo alle dimensioni di Luca Marini (184 cm) quando dovrà stringersi per la prima volta su una Honda, che in precedenza era stata progettata per le dimensioni da fantino di Mir (175 cm) e ancor più di Marc Márquez (169 cm). Anche il duo LCR Zarco e Nakagami e il collaudatore Bradl sono significativamente più piccoli di Luca Marini.

"Naturalmente sarà estremamente emozionante quando un pilota Ducati salirà per la prima volta su una RC213V attuale. Il feedback iniziale sarà interessante", afferma Mir.

Agli occhi del Campione del Mondo MotoGP 2020 (su Suzuki), Luca Marini sarebbe un compagno di squadra perfetto. "Lo conosco e mi piace. È un pilota intelligente con esperienza. Non è un pilota spericolato che guida sempre al limite e rischia tutto in frenata".

Anche se il suo weekend di Sepang è stato un vero e proprio flop, le speranze di Joan Mir di progredire sono destinate a morire. "Vedo e sento dei cambiamenti in Honda che non si possono capire immediatamente dall'esterno. Con un'azienda così grande, tutto richiede più tempo, ma qualcosa sta già accadendo".

Il che rassicura il 12 volte vincitore di un GP (compresa una sola vittoria in MotoGP) dopo la partenza del suo compagno di squadra MM93. "Marc ha un po' meno tempo di me", dice Joan, che vede la sua età - è quattro anni più giovane del sei volte campione del mondo della MotoGP - come un vantaggio e un argomento a favore della sua pazienza.

"Ho dato il massimo anche a Sepang. Al momento è dura". Dopo essere arrivato ultimo in volata, la gara del maiorchino si è conclusa al quinto giro alla curva 4: "Ho avuto problemi con la pressione delle gomme subito dopo la partenza. Poi sono caduto sull'anteriore senza alcun preavviso".

Per il team Repsol Honda si tratta del 50° incidente in un weekend di GP nel 2023.

Dopotutto, la Honda non ha rivali in questa classifica.

Risultati gara MotoGP, Sepang (12.11.):

1° Enea Bastianini, Ducati, 20 giri in 39:59.137 min (= 166,3 km/h)

2° Alex Márquez, Ducati, + 1,535 sec.

3. Pecco Bagnaia, Ducati, + 3,562

4° Jorge Martin, Ducati, + 10,526

5. Fabio Quartararo, Yamaha, + 15.000

6. Marco Bezzecchi, Ducati, + 16.946

7. Franco Morbidelli, Yamaha, +18.553

8. Jack Miller, KTM, + 19.204

9. Fabio Di Giannantonio, Ducati, + 19.399

10. Luca Marini, Ducati, + 19.740

11. Maverick Viñales, Aprilia, + 21.189

12. Johann Zarco, Ducati, + 23.598

13° Marc Márquez, Honda, + 27.079

14° Augusto Fernández, KTM, + 28.940

15° Pol Espargaró, KTM, + 29.849

16. Iker Lecuona, Honda, + 50.960

17. Álvaro Bautista, Ducati, + 53.564

18° Takaaki Nakagami, Honda, + 1'42.162 min.

- Brad Binder, KTM, 9 giri in meno

- Aleix Espargaró, Aprilia, 12 giri in meno

- Raúl Fernández, Aprilia, 14 giri in meno

- Miguel Oliveira, Aprilia, 15 giri in meno

- Joan Mir, Honda, 16 giri in meno

Risultato MotoGP Sprint, Sepang (11.11.):

1° Alex Márquez, Ducati, 10 giri in 19:58.713 min.

2° Jorge Martin, Ducati, +1.589 sec.

3. Pecco Bagnaia, Ducati, +3.034

4. Enea Bastianini, Ducati, +3.242

5. Brad Binder, KTM, +3.310

6. Jack Miller, KTM, +4.318

7. Marco Bezzecchi, Ducati, +5.307

8. Johann Zarco, Ducati, +5.501

9. Luca Marini, Ducati, +6.420

10. Maverick Viñales, Aprilia, +7.241

11° Franco Morbidelli, Yamaha, +8.775

12° Aleix Espargaró, Aprilia, +9.995

13° Fabio Di Giannantonio, Ducati, +10.067

14° Augusto Fernández, KTM, +10.643

15° Pol Espargaró, KTM, +11.005

16° Fabio Quartararo, Yamaha, +11.911

17° Raúl Fernández, Aprilia, +13.591

18° Miguel Oliveira, Aprilia, +15.058

19° Takaaki Nakagami, Honda, +16.015

20° Iker Lecuona, Honda, +23.484

21° Marc Márquez, Honda, +24.930

22° Álvaro Bautista, Ducati, +36.501

23° Joan Mir, Honda, +40.594

Classifica del Campionato del Mondo MotoGP dopo 35 gare su 39:

1° Bagnaia, 412 punti. 2. Martin 398. 3. Bezzecchi 323. 4. Binder 254. 5. Zarco 200. 6. Aleix Espargaró 198. 7. Viñales 175. 8. Marini 171. 9. Quartararo 156. 10. Miller 156. 11. Alex Márquez 149. 12. Di Giannantonio 100. 13. Morbidelli 93. 14. Marc Márquez 84. 15. Bastianini 76. 16. Joaquín Mir, Honda, +601. Bastianini 76. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 69. 18. Rins 54. 19. Nakagami 52. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 24. 23. Pol Espargaró 13. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Campionato costruttori:

1. Ducati, 626 punti (Campione del Mondo). 2. KTM 334. 3. Aprilia 292. 4. Yamaha 176. 5. Honda 169.

Campionato mondiale a squadre:

1° Prima Pramac Racing, 598 punti. 2. Ducati Lenovo Team 498. 3. Mooney VR46 Racing 494. 4. Red Bull KTM Factory Racing 410. 5. Aprilia Racing 373. 6. Gresini Racing 249. 7. Monster Energy Yamaha 249. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. LCR Honda 112. 10. Repsol Honda 108. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 91.