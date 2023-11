Joan Mir: "Marini vai ter de desistir"

Sepang foi um lugar sombrio para Joan Mir. Depois de terminar em último no sprint do dia anterior, caiu após apenas cinco voltas na corrida. Assim, a miséria da Honda continua. Mas ainda há esperança.

por Philippe Soutter - Automatic translation from German

No início, Joan Mir (26) mal podia acreditar que Luca Marini seria aparentemente o seu companheiro de equipa na próxima época. De qualquer forma, ele não quer confirmar oficialmente a espetacular transferência, mas "já estou entusiasmado para ver como Luca terá de se dobrar na Honda. Só se vão ver os joelhos e os cotovelos", diverte-se antecipadamente. Ele está a aludir ao tamanho de Luca Marini (184 cm) quando tiver de se prender a uma Honda pela primeira vez, que foi anteriormente concebida para o tamanho do jóquei Mir (175 cm) e ainda mais Marc Márquez (169 cm). A dupla da LCR, Zarco e Nakagami, e o piloto de testes Bradl também são significativamente mais pequenos do que Luca Marini.

"É claro que será extremamente emocionante quando um piloto da Ducati subir a uma RC213V atual pela primeira vez. Este feedback inicial será interessante", diz Mir.

Aos olhos do Campeão do Mundo de MotoGP de 2020 (na Suzuki), Luca Marini seria um companheiro de equipa perfeito. "Conheço-o e gosto dele. É um piloto inteligente e experiente. Não é um piloto imprudente que está sempre a andar no seu limite e a arriscar tudo nos travões."

Apesar de o fim de semana em Sepang ter sido um fracasso total, a esperança de Joan Mir em progredir continua. "Vejo e sinto mudanças na Honda que não se conseguem perceber imediatamente de fora. Com uma empresa tão grande, tudo leva mais tempo, mas algo já está a acontecer."

O que tranquiliza o 12 vezes vencedor de GP (incluindo apenas uma vitória no MotoGP) após a saída do seu companheiro de equipa MM93. "Marc tem um pouco menos de tempo do que eu", diz Joan, considerando a sua idade - é quatro anos mais novo do que o hexacampeão mundial de MotoGP - como uma vantagem e um argumento a favor da sua paciência.

"Também dei o meu melhor em Sepang. De momento é difícil." Depois de terminar em último no sprint, a corrida do maiorquino terminou na curva 4, na quinta volta. "Tive problemas com a pressão dos pneus logo após a partida. Depois caí para a frente sem qualquer aviso."

Foi o 50º acidente da equipa Repsol Honda num fim de semana de GP em 2023.

Afinal de contas, a Honda não tem rival no topo desta classificação.

Resultado da corrida de MotoGP, Sepang (12.11.):

1º Enea Bastianini, Ducati, 20 rdn em 39:59.137 min (= 166,3 km/h)

2º Alex Márquez, Ducati, + 1,535 seg

3º Pecco Bagnaia, Ducati, + 3,562

4º Jorge Martin, Ducati, + 10,526

5. Fabio Quartararo, Yamaha, + 15,000

6. Marco Bezzecchi, Ducati, + 16,946

7. Franco Morbidelli, Yamaha, +18,553

8. Jack Miller, KTM, + 19,204

9. Fabio Di Giannantonio, Ducati, + 19,399

10. Luca Marini, Ducati, + 19,740

11. Maverick Viñales, Aprilia, + 21,189

12º Johann Zarco, Ducati, + 23,598

13º Marc Márquez, Honda, + 27,079

14º Augusto Fernández, KTM, + 28,940

15º Pol Espargaró, KTM, + 29,849

16º Iker Lecuona, Honda, + 50,960

17º Álvaro Bautista, Ducati, + 53,564

18º Takaaki Nakagami, Honda, + 1'42,162 min

- Brad Binder, KTM, 9 voltas abaixo

- Aleix Espargaró, Aprilia, menos 12 voltas

- Raúl Fernández, Aprilia, menos 14 voltas

- Miguel Oliveira, Aprilia, menos 15 voltas

- Joan Mir, Honda, 16 voltas para baixo

Resultado MotoGP Sprint, Sepang (11.11.):

1º Alex Márquez, Ducati, 10 rdn em 19:58.713 min

2º Jorge Martin, Ducati, +1,589 s

3. Pecco Bagnaia, Ducati, +3,034

4. Enea Bastianini, Ducati, +3,242

5. Brad Binder, KTM, +3,310

6. Jack Miller, KTM, +4,318

7. Marco Bezzecchi, Ducati, +5,307

8. Johann Zarco, Ducati, +5,501

9º Luca Marini, Ducati, +6,420

10. Maverick Viñales, Aprilia, +7,241

11. Franco Morbidelli, Yamaha, +8,775

12º Aleix Espargaró, Aprilia, +9,995

13º Fabio Di Giannantonio, Ducati, +10,067

14º Augusto Fernández, KTM, +10,643

15º Pol Espargaró, KTM, +11,005

16º Fabio Quartararo, Yamaha, +11,911

17º Raúl Fernández, Aprilia, +13,591

18º Miguel Oliveira, Aprilia, +15,058

19º Takaaki Nakagami, Honda, +16,015

20º Iker Lecuona, Honda, +23,484

21º Marc Márquez, Honda, +24,930

22º Álvaro Bautista, Ducati, +36,501

23º Joan Mir, Honda, +40,594

Classificação do Campeonato do Mundo de MotoGP após 35 das 39 corridas:

1º Bagnaia, 412 pontos. 2. Martin 398. 3. Bezzecchi 323. 4. Binder 254. 5. Zarco 200. 6. Aleix Espargaró 198. 7. Viñales 175. 8. Marini 171. 9. Quartararo 156. 10. Miller 156. 11. Alex Márquez 149. 12. Di Giannantonio 100. 13. Morbidelli 93. 14. Marc Márquez 84. 15. Bastianini 76. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 69. 18. Rins 54. 19. Nakagami 52. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 24. 23. Pol Espargaró 13. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Campeonato de Construtores:

1º Ducati, 626 pontos (Campeã do Mundo). 2. KTM 334. 3. Aprilia 292. 4. Yamaha 176. 5. Honda 169.

Campeonato do Mundo de Equipas:

1º Prima Pramac Racing, 598 pontos. 2. Ducati Lenovo Team 498. 3. Mooney VR46 Racing 494. 4. Red Bull KTM Factory Racing 410. 5. Aprilia Racing 373. 6. Gresini Racing 249. 7. Monster Energy Yamaha 249. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. LCR Honda 112. 10. Repsol Honda 108. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 91.