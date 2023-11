Rául Fernández : "Aprilia nous laisse complètement tomber".

L'apparition du team malaisien RNF-Aprilia à Sepang s'est transformée en véritable désastre. Les deux pilotes Miguel Oliveira et Rául Fernández n'ont bouclé qu'une douzaine de tours en course.

La misère ne parlait pas seulement à Rául Fernández (23 ans) après les 20 tours de Sepang, mais aussi littéralement à sa peau et à ses cheveux. "Je ne peux absolument pas me l'expliquer. Dans notre situation actuelle, nous avons besoin de tours et de beaucoup de kilomètres. Et puis quelque chose comme ça arrive".

Son abandon au septième tour pour une raison technique qui n'a pas encore été déterminée avec précision a désespéré le vice-champion du monde Moto2 de 2021. Pour compléter le drame de l'équipe du remuant chef d'équipe Razlan Razali lors du GP à domicile, son coéquipier Miguel Oliveira avait déjà chuté un tour plus tôt dans le virage 9.

"Aprilia nous laisse tomber", a lancé Rául Fernández à l'usine Aprilia de Noale. "Nous ne recevons aucun soutien et absolument aucune mise à jour technique. Les seules nouveautés sur nos motos sont à chaque fois les pneus neufs".

Le vice-champion du monde Moto2 de 2021 (chez Red Bull KTM-Ajo derrière Remy Gardner) ne comprend pas cette stratégie. "Ducati essaie d'aider au mieux les huit pilotes. Si l'on veut faire des courses, il faut s'y engager de manière cohérente et en tirer le maximum", demande l'Espagnol.

Raúl suppose que les quatre Aprilia ne sont pas suffisamment développées, notamment parce que trop peu de données approfondies peuvent être collectées. Ce qui complique encore les choses, c'est que la troupe de clients RNF ne roule qu'avec le matériel RS-GP-22 de l'année dernière.

Le décuple vainqueur de GP n'en veut pas le moins du monde à son équipe. "Je suis touché par l'engagement de mes gars. Quand nous n'avons pas le temps de manger correctement, ils continuent à travailler dur sur nos motos. Si nous avons du travail à faire tôt le matin, ils s'y mettent immédiatement. Je suis vraiment désolé pour eux".

Seule lueur d'espoir pour Raúl, qui n'est que 20e au championnat du monde pour sa deuxième saison en MotoGP et qui voulait en fait conquérir des podiums dans la deuxième moitié de la saison : son petit frère Adrián a terminé la course de championnat du monde Moto3 à une solide cinquième place - avec Leopard Honda. Il s'agit de son meilleur résultat en championnat du monde jusqu'à présent.

Résultat de la course MotoGP, Sepang (12.11.) :

1. Enea Bastianini, Ducati, 20 rdn en 39:59,137 min (= 166,3 km/h).

2. Alex Márquez, Ducati, + 1,535 sec

3. Pecco Bagnaia, Ducati, + 3,562

4. Jorge Martin, Ducati, + 10,526

5. Fabio Quartararo, Yamaha, + 15,000

6. Marco Bezzecchi, Ducati, + 16,946

7. Franco Morbidelli, Yamaha, + 18,553

8. Jack Miller, KTM, + 19,204

9. Fabio Di Giannantonio, Ducati, + 19,399

10. Luca Marini, Ducati, + 19,740

11. Maverick Viñales, Aprilia, + 21,189

12. Johann Zarco, Ducati, + 23,598

13. Marc Márquez, Honda, + 27,079

14. Augusto Fernández, KTM, + 28,940

15. Pol Espargaró, KTM, + 29,849

16. Iker Lecuona, Honda, + 50,960

17. Álvaro Bautista, Ducati, + 53,564

18. Takaaki Nakagami, Honda, + 1:42,162 min

- Brad Binder, KTM, 9 tours de retard

- Aleix Espargaró, Aprilia, 12 tours de retard

- Raúl Fernández, Aprilia, 14 tours de retard

- Miguel Oliveira, Aprilia, 15 tours de retard

- Joan Mir, Honda, 16 tours de retard

Résultat du sprint MotoGP, Sepang (11.11.) :

1. Alex Márquez, Ducati, 10 rdn en 19:58,713 min.

2. Jorge Martin, Ducati, +1,589 sec

3. Pecco Bagnaia, Ducati, +3,034

4. Enea Bastianini, Ducati, +3,242

5. Brad Binder, KTM, +3,310

6. Jack Miller, KTM, +4,318

7. Marco Bezzecchi, Ducati, +5,307

8. Johann Zarco, Ducati, +5,501

9. Luca Marini, Ducati, +6,420

10. Maverick Viñales, Aprilia, +7,241

11. Franco Morbidelli, Yamaha, +8,775

12. Aleix Espargaró, Aprilia, +9,995

13. Fabio Di Giannantonio, Ducati, +10,067

14. Augusto Fernández, KTM, +10,643

15. Pol Espargaró, KTM, +11,005

16. Fabio Quartararo, Yamaha, +11,911

17. Raúl Fernández, Aprilia, +13,591

18. Miguel Oliveira, Aprilia, +15,058

19. Takaaki Nakagami, Honda, +16,015

20. Iker Lecuona, Honda, +23,484

21. Marc Márquez, Honda, +24,930

22. Álvaro Bautista, Ducati, +36,501

23. Joan Mir, Honda, +40,594

Classement au championnat du monde MotoGP après 35 courses sur 39 :

1. Bagnaia 412 points. 2. Martin 398. 3. Bezzecchi 323. 4. Binder 254. 5. Zarco 200. 6. Aleix Espargaró 198. 7. Viñales 175. 8. Marini 171. 9. Quartararo 156. 10. Miller 156. 11. Alex Márquez 149. 12. Di Giannantonio 100. 13. Morbidelli 93. 14. Marc Márquez 84. 15. Bastianini 76. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 69. 18. Rins 54. 19. Nakagami 52. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 24. 23. Pol Espargaró 13. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Championnat du monde des constructeurs :

1. Ducati, 626 points (champion du monde). 2. KTM 334. 3. Aprilia 292. 4. Yamaha 176. 5. Honda 169.

Championnat du monde par équipes :

1. Prima Pramac Racing 598 points. 2. Ducati Lenovo Team 498. 3. Mooney VR46 Racing 494. 4. Red Bull KTM Factory Racing 410. 5. Aprilia Racing 373. 6. Gresini Racing 249. 7. Monster Energy Yamaha 249. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. LCR Honda 112. 10. Repsol Honda 108. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 91.