Rául Fernández: "Aprilia ci sta deludendo completamente".

L'infelicità di Rául Fernández (23) dopo i 20 giri di Sepang non era solo nelle sue parole, ma letteralmente nella sua pelle e nei suoi capelli. "Non riesco proprio a spiegarlo. Nella nostra situazione attuale, abbiamo bisogno di giri e di molti chilometri. E poi succede una cosa del genere".

Il ritiro al settimo giro per una causa tecnica non ancora precisamente determinata ha fatto disperare il secondo classificato della Moto2 2021. A completare il dramma per la squadra dell'intraprendente caposquadra Razlan Razali nel GP di casa, il compagno di squadra Miguel Oliveira era già caduto un giro prima alla curva 9.

"Aprilia ci sta deludendo", ha dichiarato Rául Fernández, lanciando accuse feroci alla fabbrica Aprilia di Noale. "Non riceviamo alcun supporto e assolutamente nulla in termini di aggiornamenti tecnici. Le uniche parti nuove sulle nostre moto sono i pneumatici freschi".

Il secondo classificato del Campionato del Mondo Moto2 2021 (alla Red Bull KTM-Ajo dietro a Remy Gardner) non capisce questa strategia. "Ducati cerca di aiutare tutti gli otto piloti il più possibile. Se vuoi correre, devi essere costante e ottenere il massimo", ha detto lo spagnolo.

Raúl sospetta che le quattro Aprilia non vengano sviluppate a sufficienza perché si possono raccogliere pochi dati approfonditi. A rendere le cose ancora più difficili è il fatto che la squadra clienti RNF viaggia solo con il materiale RS-GP-22 dello scorso anno.

Il 10 volte vincitore del GP non biasima affatto il suo equipaggio. "Sono commosso dall'impegno dei miei ragazzi. Quando non abbiamo tempo per mangiare bene, continuano a lavorare sodo sulle nostre moto. Se c'è del lavoro da fare la mattina presto, loro lo fanno subito. Mi dispiace davvero per loro".

L'unico raggio di speranza per Raúl, che è solo 20° nel Campionato del Mondo alla sua seconda stagione di MotoGP e che in realtà voleva conquistare il podio nella seconda parte della stagione: il suo fratellino Adrián ha concluso la gara del Campionato del Mondo Moto3 con un ottimo quinto posto - alla Leopard Honda. È stato il suo miglior risultato nel Campionato del Mondo fino ad oggi.

Risultati della gara della MotoGP, Sepang (12.11.):

1° Enea Bastianini, Ducati, 20 giri in 39:59.137 min (= 166,3 km/h)

2° Alex Márquez, Ducati, + 1,535 sec.

3. Pecco Bagnaia, Ducati, + 3,562

4° Jorge Martin, Ducati, + 10,526

5. Fabio Quartararo, Yamaha, + 15.000

6. Marco Bezzecchi, Ducati, + 16.946

7. Franco Morbidelli, Yamaha, +18.553

8. Jack Miller, KTM, + 19.204

9. Fabio Di Giannantonio, Ducati, + 19.399

10. Luca Marini, Ducati, + 19.740

11. Maverick Viñales, Aprilia, + 21.189

12. Johann Zarco, Ducati, + 23.598

13° Marc Márquez, Honda, + 27.079

14° Augusto Fernández, KTM, + 28.940

15° Pol Espargaró, KTM, + 29.849

16. Iker Lecuona, Honda, + 50.960

17. Álvaro Bautista, Ducati, + 53.564

18° Takaaki Nakagami, Honda, + 1'42.162 min.

- Brad Binder, KTM, 9 giri in meno

- Aleix Espargaró, Aprilia, 12 giri in meno

- Raúl Fernández, Aprilia, 14 giri in meno

- Miguel Oliveira, Aprilia, 15 giri in meno

- Joan Mir, Honda, 16 giri in meno

Risultato MotoGP Sprint, Sepang (11.11.):

1° Alex Márquez, Ducati, 10 giri in 19:58.713 min.

2° Jorge Martin, Ducati, +1.589 sec.

3. Pecco Bagnaia, Ducati, +3.034

4. Enea Bastianini, Ducati, +3.242

5. Brad Binder, KTM, +3.310

6. Jack Miller, KTM, +4.318

7. Marco Bezzecchi, Ducati, +5.307

8. Johann Zarco, Ducati, +5.501

9. Luca Marini, Ducati, +6.420

10. Maverick Viñales, Aprilia, +7.241

11° Franco Morbidelli, Yamaha, +8.775

12° Aleix Espargaró, Aprilia, +9.995

13° Fabio Di Giannantonio, Ducati, +10.067

14° Augusto Fernández, KTM, +10.643

15° Pol Espargaró, KTM, +11.005

16° Fabio Quartararo, Yamaha, +11.911

17° Raúl Fernández, Aprilia, +13.591

18° Miguel Oliveira, Aprilia, +15.058

19° Takaaki Nakagami, Honda, +16.015

20° Iker Lecuona, Honda, +23.484

21° Marc Márquez, Honda, +24.930

22° Álvaro Bautista, Ducati, +36.501

23° Joan Mir, Honda, +40.594

Classifica del Campionato del Mondo MotoGP dopo 35 gare su 39:

1. Bagnaia 412 punti. 2. Martin 398. 3. Bezzecchi 323. 4. Binder 254. 5. Zarco 200. 6. Aleix Espargaró 198. 7. Viñales 175. 8. Marini 171. 9. Quartararo 156. 10. Miller 156. 11. Alex Márquez 149. 12. Di Giannantonio 100. 13. Morbidelli 93. 14. Marc Márquez 84. 15. Bastianini 76. 16. Joao Mir, Honda 84. Bastianini 76. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 69. 18. Rins 54. 19. Nakagami 52. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 24. 23. Pol Espargaró 13. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Campionato costruttori:

1. Ducati, 626 punti (Campione del Mondo). 2. KTM 334. 3. Aprilia 292. 4. Yamaha 176. 5. Honda 169.

Campionato mondiale a squadre:

1° Prima Pramac Racing 598 punti. 2. Ducati Lenovo Team 498. 3. Mooney VR46 Racing 494. 4. Red Bull KTM Factory Racing 410. 5. Aprilia Racing 373. 6. Gresini Racing 249. 7. Monster Energy Yamaha 249. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. LCR Honda 112. 10. Repsol Honda 108. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 91.