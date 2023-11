Rául Fernández: "A Aprilia está a desiludir-nos completamente"

O sofrimento de Rául Fernández (23) após as 20 voltas em Sepang não estava apenas nas suas palavras, mas literalmente na sua pele e cabelo. "Não consigo explicar de todo. Na nossa situação atual, precisamos de voltas e de muitos quilómetros. E depois acontece uma coisa destas".

A sua retirada na 7ª volta devido a uma causa técnica que ainda não foi determinada com precisão levou o vice-campeão de Moto2 de 2021 ao desespero. Para completar o drama da equipa do empreendedor chefe de equipa Razlan Razali no GP em casa, o companheiro de equipa Miguel Oliveira já tinha caído uma volta antes na curva 9.

"A Aprilia está a desiludir-nos", disse Rául Fernández, acusando ferozmente a fábrica da Aprilia em Noale. "Não recebemos qualquer apoio e não recebemos absolutamente nada em termos de actualizações técnicas. As únicas peças novas nas nossas motas são os pneus novos."

O segundo classificado do Campeonato do Mundo de Moto2 de 2021 (na Red Bull KTM-Ajo, atrás de Remy Gardner) não compreende esta estratégia. "A Ducati tenta ajudar os oito pilotos o máximo possível. Se você quer correr, tem que ser consistente e tirar o máximo proveito disso", disse o espanhol.

Raúl suspeita que as quatro Aprilias não estão a ser suficientemente desenvolvidas porque os dados recolhidos são muito escassos. O que torna as coisas ainda mais difíceis é o facto de a equipa cliente da RNF estar a viajar apenas com o material RS-GP-22 do ano passado.

O vencedor de 10 GPs não culpa a sua equipa. "Estou comovido com o empenho dos meus rapazes. Quando não temos tempo para comer bem, eles continuam a trabalhar arduamente nas nossas motos. Se temos trabalho para fazer de manhã cedo, eles estão logo a trabalhar. Tenho mesmo pena deles".

O único raio de esperança para Raúl, que é apenas o 20º no Campeonato do Mundo na sua segunda época de MotoGP e que queria conquistar lugares no pódio na segunda metade da época: o seu irmão mais novo, Adrián, terminou a corrida do Campeonato do Mundo de Moto3 num forte quinto lugar - na Leopard Honda. Foi o seu melhor resultado no Campeonato do Mundo até à data.

Resultado da corrida de MotoGP, Sepang (12.11.):

1º Enea Bastianini, Ducati, 20 rdn em 39:59.137 min (= 166,3 km/h)

2º Alex Márquez, Ducati, + 1,535 seg

3º Pecco Bagnaia, Ducati, + 3,562

4º Jorge Martin, Ducati, + 10,526

5. Fabio Quartararo, Yamaha, + 15,000

6. Marco Bezzecchi, Ducati, + 16,946

7. Franco Morbidelli, Yamaha, +18,553

8. Jack Miller, KTM, + 19,204

9. Fabio Di Giannantonio, Ducati, + 19,399

10. Luca Marini, Ducati, + 19,740

11. Maverick Viñales, Aprilia, + 21,189

12º Johann Zarco, Ducati, + 23,598

13º Marc Márquez, Honda, + 27,079

14º Augusto Fernández, KTM, + 28,940

15º Pol Espargaró, KTM, + 29,849

16º Iker Lecuona, Honda, + 50,960

17º Álvaro Bautista, Ducati, + 53,564

18º Takaaki Nakagami, Honda, + 1'42,162 min

- Brad Binder, KTM, 9 voltas abaixo

- Aleix Espargaró, Aprilia, menos 12 voltas

- Raúl Fernández, Aprilia, menos 14 voltas

- Miguel Oliveira, Aprilia, menos 15 voltas

- Joan Mir, Honda, 16 voltas para baixo

Resultado MotoGP Sprint, Sepang (11.11.):

1º Alex Márquez, Ducati, 10 rdn em 19:58.713 min

2º Jorge Martin, Ducati, +1,589 s

3. Pecco Bagnaia, Ducati, +3,034

4. Enea Bastianini, Ducati, +3,242

5. Brad Binder, KTM, +3,310

6. Jack Miller, KTM, +4,318

7. Marco Bezzecchi, Ducati, +5,307

8. Johann Zarco, Ducati, +5,501

9º Luca Marini, Ducati, +6,420

10º Maverick Viñales, Aprilia, +7,241

11º Franco Morbidelli, Yamaha, +8,775

12º Aleix Espargaró, Aprilia, +9,995

13º Fabio Di Giannantonio, Ducati, +10,067

14º Augusto Fernández, KTM, +10,643

15º Pol Espargaró, KTM, +11,005

16º Fabio Quartararo, Yamaha, +11,911

17º Raúl Fernández, Aprilia, +13,591

18º Miguel Oliveira, Aprilia, +15,058

19º Takaaki Nakagami, Honda, +16,015

20º Iker Lecuona, Honda, +23,484

21º Marc Márquez, Honda, +24,930

22º Álvaro Bautista, Ducati, +36,501

23º Joan Mir, Honda, +40,594

Classificação do Campeonato do Mundo de MotoGP após 35 das 39 corridas:

1. Bagnaia 412 pontos. 2. Martin 398. 3. Bezzecchi 323. 4. Binder 254. 5. Zarco 200. 6. Aleix Espargaró 198. 7. Viñales 175. 8. Marini 171. 9. Quartararo 156. 10. Miller 156. 11. Alex Márquez 149. 12. Di Giannantonio 100. 13. Morbidelli 93. 14. Marc Márquez 84. 15. Bastianini 76. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 69. 18. Rins 54. 19. Nakagami 52. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 24. 23. Pol Espargaró 13. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Campeonato de Construtores:

1º Ducati, 626 pontos (Campeã do Mundo). 2. KTM 334. 3. Aprilia 292. 4. Yamaha 176. 5. Honda 169.

Campeonato do Mundo de Equipas:

1º Prima Pramac Racing 598 pontos. 2. Ducati Lenovo Team 498. 3. Mooney VR46 Racing 494. 4. Red Bull KTM Factory Racing 410. 5. Aprilia Racing 373. 6. Gresini Racing 249. 7. Monster Energy Yamaha 249. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. LCR Honda 112. 10. Repsol Honda 108. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 91.