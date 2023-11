Lucio Cecchinello (LCR) : L'erreur avec Toprak

Le propriétaire de l'équipe LCR-Honda, Lucio Cecchinello, a vécu une saison difficile en MotoGP. Alex Rins a certes remporté le GP du Texas à Austin en avril, mais il s'est ensuite gravement blessé lors du sprint du Mugello le 9 juin - et n'est toujours pas complètement rétabli après cette fracture compliquée du tibia et du péroné.

Depuis le Japon (1er octobre), Rins a certes fait quelques timides tentatives de retour, mais il a par exemple dû plier bagage en Australie après la séance d'entraînement du vendredi.

SPEEDWEEK.com s'est entretenu avec Lucio Cecchinello (53 ans) au sujet du départ de Rins, avec lequel il avait prévu de rester deux ans, mais qui n'était pas satisfait du traitement que lui avait réservé le HRC. C'est pourquoi il s'est échappé vers l'équipe d'usine Yamaha pour 2024.

Lucio, dès les essais hivernaux, il était prévisible que la Honda RC213V ne serait pas non plus une moto gagnante en 2023. Vous avez quand même gagné au Texas, mais ensuite Alex Rins n'a pas marqué de point à Jerez et au Mans. Il a alors trouvé un accord avec Yamaha. Tu étais convaincu qu'il roulerait chez LCR en 2024.

Oui, c'était le plan. Alex avait un contrat de deux ans. Son contrat avec le HRC ne lui permettait de partir que s'il recevait une offre d'une équipe d'usine MotoGP. Son manager a toujours été très honnête et m'a dit : "La seule possibilité serait de passer chez Yamaha". En effet, toutes les autres équipes d'usine n'avaient pas de place disponible ; chez Yamaha, en revanche, l'avenir de Morbidelli était incertain.

J'étais cependant convaincu que chez Yamaha, Toprak Razgatlioglu roulerait l'année prochaine aux côtés de Fabio Quartararo. C'était en tout cas une option. Pour moi, il aurait été logique que Yamaha engage un pilote talentueux et intéressant comme Toprak pour le MotoGP. J'étais assez convaincu que cela se produirait.

Mais je me suis trompé à l'époque. Yamaha n'a pas été la seule à être surprise lorsque Toprak a signé avec BMW pour le SBK...

Déjà après le GP du Texas en avril, on spéculait que tu pourrais perdre Rins au profit de Repsol en 2024, car Joan Mir décevait souvent gravement. Plus tard, Zarco a été engagé comme remplaçant de Rins pour deux ans. Mais lorsque Márquez a démissionné de Repsol, Zarco est devenu un candidat Repsol. Des temps difficiles pour toi.

Oui, nous avons signé le contrat avec Johann fin août et nous avons rendu l'accord public quelques jours plus tard. C'est un contrat qui implique trois partenaires : Zarco, HRC et LCR.

Lorsque Marc Márquez a annoncé publiquement son départ, le HRC a voulu le transférer chez Repsol en 2024, pour un an. Mais Johann a refusé, préférant un contrat de deux ans chez LCR.

Il a toujours été prévu que Johann Zarco roule chez LCR au cours des deux prochaines années. C'est d'ailleurs ce qui est stipulé dans le contrat.

Depuis quand LCR fait-il ses propres contrats avec les pilotes HRC ? Stefan Bradl et Jack Miller n'avaient que des contrats HRC.

Cela a commencé en 2020 avec Alex Márquez. À l'époque, une sorte de nouveau système a commencé ; le HRC a décidé de passer un contrat avec trois parties.

Quel est l'avantage de tels contrats ? Le HRC paie les salaires des pilotes et décide ensuite de ce qui se passe.

Oui, le HRC nous aide à payer les indemnités des pilotes. Les autres détails du contrat sont soumis au secret professionnel.

Résultat de la course MotoGP, Sepang (12.11.) :

1. Enea Bastianini, Ducati, 20 rdn en 39:59,137 min (= 166,3 km/h).

2. Alex Márquez, Ducati, + 1,535 sec

3. Pecco Bagnaia, Ducati, + 3,562

4. Jorge Martin, Ducati, + 10,526

5. Fabio Quartararo, Yamaha, + 15,000

6. Marco Bezzecchi, Ducati, + 16,946

7. Franco Morbidelli, Yamaha, + 18,553

8. Jack Miller, KTM, + 19,204

9. Fabio Di Giannantonio, Ducati, + 19,399

10. Luca Marini, Ducati, + 19,740

11. Maverick Viñales, Aprilia, + 21,189

12. Johann Zarco, Ducati, + 23,598

13. Marc Márquez, Honda, + 27,079

14. Augusto Fernández, KTM, + 28,940

15. Pol Espargaró, KTM, + 29,849

16. Iker Lecuona, Honda, + 50,960

17. Álvaro Bautista, Ducati, + 53,564

18. Takaaki Nakagami, Honda, + 1:42,162 min

- Brad Binder, KTM, 9 tours de retard

- Aleix Espargaró, Aprilia, 12 tours de retard

- Raúl Fernández, Aprilia, 14 tours de retard

- Miguel Oliveira, Aprilia, 15 tours de retard

- Joan Mir, Honda, 16 tours de retard

Résultat du sprint MotoGP, Sepang (11.11.) :

1. Alex Márquez, Ducati, 10 rdn en 19:58,713 min.

2. Jorge Martin, Ducati, +1,589 sec

3. Pecco Bagnaia, Ducati, +3,034

4. Enea Bastianini, Ducati, +3,242

5. Brad Binder, KTM, +3,310

6. Jack Miller, KTM, +4,318

7. Marco Bezzecchi, Ducati, +5,307

8. Johann Zarco, Ducati, +5,501

9. Luca Marini, Ducati, +6,420

10. Maverick Viñales, Aprilia, +7,241

11. Franco Morbidelli, Yamaha, +8,775

12. Aleix Espargaró, Aprilia, +9,995

13. Fabio Di Giannantonio, Ducati, +10,067

14. Augusto Fernández, KTM, +10,643

15. Pol Espargaró, KTM, +11,005

16. Fabio Quartararo, Yamaha, +11,911

17. Raúl Fernández, Aprilia, +13,591

18. Miguel Oliveira, Aprilia, +15,058

19. Takaaki Nakagami, Honda, +16,015

20. Iker Lecuona, Honda, +23,484

21. Marc Márquez, Honda, +24,930

22. Álvaro Bautista, Ducati, +36,501

23. Joan Mir, Honda, +40,594

Classement du championnat du monde MotoGP après 35 courses sur 39 :

1. Bagnaia, 412 points. 2. Martin 398. 3. Bezzecchi 323. 4. Binder 254. 5. Zarco 200. 6. Aleix Espargaró 198. 7. Viñales 175. 8. Marini 171. 9. Quartararo 156. 10. Miller 156. 11. Alex Márquez 149. 12. Di Giannantonio 100. 13. Morbidelli 93. 14. Marc Márquez 84. 15. Bastianini 76. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 69. 18. Rins 54. 19. Nakagami 52. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 24. 23. Pol Espargaró 13. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Championnat du monde des constructeurs :

1. Ducati, 626 points (champion du monde). 2. KTM 334. 3. Aprilia 292. 4. Yamaha 176. 5. Honda 169.

Championnat du monde par équipes :

1. Prima Pramac Racing, 598 points. 2. Ducati Lenovo Team 498. 3. Mooney VR46 Racing 494. 4. Red Bull KTM Factory Racing 410. 5. Aprilia Racing 373. 6. Gresini Racing 249. 7. Monster Energy Yamaha 249. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. LCR Honda 112. 10. Repsol Honda 108. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 91.