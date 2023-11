Lucio Cecchinello (LCR): L'errore con Toprak

Il boss di LCR Honda Lucio Cecchinello era convinto in primavera che Alex Rins sarebbe rimasto con lui nel 2024. Ma ha valutato male la situazione della Yamaha in SBK.

Lucio Cecchinello, proprietario del team LCR Honda, ha avuto una stagione difficile in MotoGP. Sebbene Alex Rins abbia vinto il GP del Texas ad Austin in aprile con uno stile eccezionale, ha poi subito un grave infortunio durante la volata del Mugello il 9 giugno e non ha ancora recuperato completamente da questa complicata frattura di tibia e perone.

Dopo il Giappone (1° ottobre), Rins ha fatto qualche timido tentativo di rientro, ma ha dovuto rinunciare di nuovo alle prove del venerdì in Australia, ad esempio.

SPEEDWEEK.com ha parlato con Lucio Cecchinello (53) della partenza di Rins, con il quale in realtà aveva programmato di rimanere per due anni, ma che non era soddisfatto del trattamento riservatogli dalla HRC. È quindi passato al team Yamaha per il 2024.

Lucio, era già chiaro durante i test invernali che la Honda RC213V non sarebbe stata una moto vincente nemmeno nel 2023. Ha comunque vinto in Texas, ma Alex Rins non è riuscito a conquistare punti a Jerez e a Le Mans. Ha quindi raggiunto un accordo con la Yamaha. Eravate convinti che avrebbe corso per la LCR nel 2024.

Sì, questo era il piano. Alex aveva un contratto di due anni. Il contratto con HRC gli consentiva di andarsene solo se avesse ricevuto un'offerta da un team ufficiale di MotoGP. Il suo manager è sempre stato molto onesto e mi ha detto: "L'unica opzione sarebbe stata quella di passare alla Yamaha". Perché tutti gli altri team ufficiali non avevano spazio disponibile; alla Yamaha, invece, il futuro di Morbidelli era incerto.

Tuttavia, ero convinto che Toprak Razgatlioglu avrebbe corso al fianco di Fabio Quartararo alla Yamaha il prossimo anno. Era sicuramente un'opzione. Per me avrebbe avuto senso se la Yamaha avesse ingaggiato un pilota interessante e di talento come Toprak per la MotoGP. Ero abbastanza sicuro che sarebbe successo.

Ma all'epoca mi sbagliavo. Non solo la Yamaha è rimasta sorpresa quando Toprak ha firmato con la BMW per la SBK...

Dopo il GP del Texas in aprile, si era già ipotizzato che Rins potesse passare alla Repsol nel 2024 perché Joan Mir aveva spesso deluso. Zarco è stato poi ingaggiato come sostituto di Rins per due anni. Ma quando Márquez si è dimesso da Repsol, Zarco è diventato un candidato di Repsol. Momenti difficili per voi.

Sì, abbiamo firmato il contratto con Johann alla fine di agosto e lo abbiamo reso pubblico pochi giorni dopo. È un contratto che coinvolge tre partner: Zarco, HRC e LCR.

Quando Marc Márquez ha reso pubblica la sua partenza, HRC voleva mandarlo alla Repsol per il 2024 - per un anno. Ma Johann ha rifiutato e ha preferito l'accordo biennale con LCR.

È sempre stato previsto che Johann Zarco corresse per LCR per i prossimi due anni. Anche questo è previsto dal contratto.

Quando LCR ha iniziato a stipulare i propri contratti con i piloti HRC? Stefan Bradl e Jack Miller avevano solo contratti HRC.

Questo è iniziato nel 2020 con Alex Márquez. In quel momento è iniziato una sorta di nuovo sistema: HRC ha deciso di stipulare un contratto con tre parti.

Qual è il vantaggio di questi contratti? HRC paga gli stipendi dei corridori e poi decide cosa succede.

Sì, HRC ci sostiene con gli stipendi dei piloti. Ulteriori dettagli del contratto sono soggetti a riservatezza.

