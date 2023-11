Lucio Cecchinello (LCR): O erro com Toprak

O patrão da LCR Honda, Lucio Cecchinello, estava convencido na primavera de que Alex Rins ficaria com a equipa em 2024. Mas ele julgou mal a situação da SBK na Yamaha.

por Günther Wiesinger - Automatic translation from German

O proprietário da equipa LCR Honda, Lucio Cecchinello, tem tido uma época de MotoGP difícil. Apesar de Alex Rins ter vencido o GP do Texas em Austin, em abril, em grande estilo, sofreu uma grave lesão durante o sprint em Mugello, a 9 de junho, e ainda não recuperou totalmente desta complicada fratura da tíbia e do perónio.

Rins fez algumas tentativas de regresso desde o Japão (1 de outubro), mas teve de parar novamente depois dos treinos de sexta-feira na Austrália, por exemplo.

A SPEEDWEEK.com falou com Lucio Cecchinello (53) sobre a saída de Rins, com quem tinha planeado ficar durante dois anos, mas que não estava satisfeito com o tratamento dado pela HRC. Por isso, fugiu para a equipa de fábrica da Yamaha para 2024.

Lucio, já estava claro durante os testes de inverno que a Honda RC213V também não seria uma moto vencedora em 2023. Ainda venceu no Texas, mas Alex Rins não conseguiu marcar nenhum ponto em Jerez e Le Mans. Ele então chegou a um acordo com a Yamaha. Você estava convencido de que ele iria correr pela LCR em 2024.

Sim, era esse o plano. O Alex tinha um contrato de dois anos. O seu contrato com a HRC só lhe permitia sair se recebesse uma oferta de uma equipa de MotoGP de fábrica. O seu empresário foi sempre muito honesto e disse-me: "A única opção seria mudar para a Yamaha". Porque todas as outras equipas de fábrica não tinham espaço disponível; na Yamaha, por outro lado, o futuro de Morbidelli era incerto.

No entanto, eu estava convencido de que Toprak Razgatlioglu iria correr ao lado de Fabio Quartararo na Yamaha no próximo ano. Ele era definitivamente uma opção. Teria feito sentido para mim se a Yamaha tivesse contratado um piloto talentoso e interessante como Toprak para o MotoGP. Tinha quase a certeza que isso ia acontecer.

Mas na altura estava errado. Não foi só a Yamaha que ficou surpreendida quando Toprak assinou com a BMW para a SBK...

Depois do GP do Texas, em abril, já se especulava que se poderia perder Rins para a Repsol em 2024, porque Joan Mir desiludiu muitas vezes. Mais tarde, Zarco foi contratado como substituto de Rins por dois anos. Mas quando Márquez se demitiu da Repsol, Zarco tornou-se um candidato da Repsol. Tempos difíceis para si.

Sim, assinámos o contrato com o Johann no final de agosto e tornámos o acordo público alguns dias depois. É um contrato que envolve três parceiros: Zarco, HRC e LCR.

Quando Marc Márquez tornou pública a sua saída, a HRC queria mandá-lo para a Repsol em 2024 - por um ano. Mas Johann recusou e preferiu o acordo de dois anos com a LCR.

Sempre se planeou que Johann Zarco corresse pela LCR nos próximos dois anos. Isso também está estipulado contratualmente.

Quando é que a LCR começou a fazer os seus próprios contratos com os pilotos da HRC? Stefan Bradl e Jack Miller só tinham contratos com a HRC.

Isso começou em 2020 com Alex Márquez. Nessa altura, começou uma espécie de novo sistema; a HRC decidiu fazer um contrato com três partes.

Qual é a vantagem deste tipo de contratos? A HRC paga os salários dos pilotos e depois decide o que acontece.

Sim, a HRC apoia-nos com os salários dos condutores. Mais pormenores do contrato estão sujeitos a confidencialidade.

Resultado da corrida de MotoGP, Sepang (12.11.):

1º Enea Bastianini, Ducati, 20 rdn em 39:59.137 min (= 166.3 km/h)

2º Alex Márquez, Ducati, + 1,535 seg

3º Pecco Bagnaia, Ducati, + 3,562

4º Jorge Martin, Ducati, + 10,526

5. Fabio Quartararo, Yamaha, + 15,000

6. Marco Bezzecchi, Ducati, + 16,946

7. Franco Morbidelli, Yamaha, +18,553

8. Jack Miller, KTM, + 19,204

9. Fabio Di Giannantonio, Ducati, + 19,399

10. Luca Marini, Ducati, + 19,740

11. Maverick Viñales, Aprilia, + 21,189

12º Johann Zarco, Ducati, + 23,598

13º Marc Márquez, Honda, + 27,079

14º Augusto Fernández, KTM, + 28,940

15º Pol Espargaró, KTM, + 29,849

16º Iker Lecuona, Honda, + 50,960

17º Álvaro Bautista, Ducati, + 53,564

18º Takaaki Nakagami, Honda, + 1'42,162 min

- Brad Binder, KTM, 9 voltas abaixo

- Aleix Espargaró, Aprilia, menos 12 voltas

- Raúl Fernández, Aprilia, menos 14 voltas

- Miguel Oliveira, Aprilia, menos 15 voltas

- Joan Mir, Honda, 16 voltas para baixo

Resultado MotoGP Sprint, Sepang (11.11.):

1º Alex Márquez, Ducati, 10 rdn em 19:58.713 min

2º Jorge Martin, Ducati, +1,589 s

3. Pecco Bagnaia, Ducati, +3,034

4. Enea Bastianini, Ducati, +3,242

5. Brad Binder, KTM, +3,310

6. Jack Miller, KTM, +4,318

7. Marco Bezzecchi, Ducati, +5,307

8. Johann Zarco, Ducati, +5,501

9º Luca Marini, Ducati, +6,420

10. Maverick Viñales, Aprilia, +7,241

11. Franco Morbidelli, Yamaha, +8,775

12º Aleix Espargaró, Aprilia, +9,995

13º Fabio Di Giannantonio, Ducati, +10,067

14º Augusto Fernández, KTM, +10,643

15º Pol Espargaró, KTM, +11,005

16º Fabio Quartararo, Yamaha, +11,911

17º Raúl Fernández, Aprilia, +13,591

18º Miguel Oliveira, Aprilia, +15,058

19º Takaaki Nakagami, Honda, +16,015

20º Iker Lecuona, Honda, +23,484

21º Marc Márquez, Honda, +24,930

22º Álvaro Bautista, Ducati, +36,501

23º Joan Mir, Honda, +40,594

Classificação do Campeonato do Mundo de MotoGP após 35 das 39 corridas:

1º Bagnaia, 412 pontos. 2. Martin 398. 3. Bezzecchi 323. 4. Binder 254. 5. Zarco 200. 6. Aleix Espargaró 198. 7. Viñales 175. 8. Marini 171. 9. Quartararo 156. 10. Miller 156. 11. Alex Márquez 149. 12. Di Giannantonio 100. 13. Morbidelli 93. 14. Marc Márquez 84. 15. Bastianini 76. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 69. 18. Rins 54. 19. Nakagami 52. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 24. 23. Pol Espargaró 13. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Campeonato de Construtores:

1º Ducati, 626 pontos (Campeã do Mundo). 2. KTM 334. 3. Aprilia 292. 4. Yamaha 176. 5. Honda 169.

Campeonato do Mundo de Equipas:

1º Prima Pramac Racing, 598 pontos. 2. Ducati Lenovo Team 498. 3. Mooney VR46 Racing 494. 4. Red Bull KTM Factory Racing 410. 5. Aprilia Racing 373. 6. Gresini Racing 249. 7. Monster Energy Yamaha 249. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. LCR Honda 112. 10. Repsol Honda 108. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 91.