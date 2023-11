Fabio Quartararo : 2024 est l'année la plus importante pour Yamaha !

Lors de la saison 2024 du MotoGP, il ne devrait plus y avoir d'avertissements ou de pénalités de temps en cas de problèmes ou d'irrégularités concernant la pression minimale des pneus prescrite et recommandée par Michelin, mais une disqualification immédiate. Le fait est qu'Aprilia a actuellement des problèmes évidents avec la pression des pneus prescrite. Mais Yamaha souffre également et Fabio Quartararo, qui continuera à piloter la M1 en 2024, a donc pris clairement position à Sepang.

Quartararo est catégorique : "Je pense que c'est stupide ! Il est déjà très difficile de dépasser. Ce n'est pas non plus une question de sécurité !" Quartararo a argumenté de son point de vue : "Si l'on veut créer de la sécurité, il faut procéder autrement ! La pression minimale prescrite pour les pneus est maintenant de 1,88 bar ou quelque chose comme ça. Elle devrait à mon avis être réduite à 1,80 dans un premier temps".

La réplique de Fabio est aussi une proposition : "Même si on roule à 1,75 bar, le pneu n'explose pas ! Je ne sais pas pourquoi ils imposent ce règlement".

Le fait est que Michelin est devenu fournisseur de pneus unifiés en 2016 et que depuis, il n'y a jamais eu de problèmes d'explosion des pneus avant.

Pour le champion MotoGP de 2021 et deuxième du championnat du monde de 2022, il est clair que "nous devons avoir des discussions sérieuses ! Il est en effet dangereux de maintenir une pression élevée. Au final, la moto roule sur les deux pneus qui devraient tenir. Mais si le pneu ne fonctionne plus, la moto est complètement différente à piloter et ne fonctionne pas non plus".

Concernant une éventuelle réduction des avantages de Ducati (moins de pneus d'essai, seulement deux wildcards ou pas du tout) et les concessions envisagées pour Yamaha et Honda après 2023, Fabio a déclaré : "Au final, Ducati aura toujours huit motos ! Il sera important pour nous de récupérer une équipe satellite chez Yamaha en 2025. Nous devrons bien utiliser les concessions si nous les obtenons. Je ne pense pas que nous aurons les concessions longtemps, peut-être six mois ou un an. Nous devrons alors les utiliser. Ce sera l'année la plus importante pour Yamaha !"

Résultat de la course MotoGP, Sepang (12.11.) :

1. Enea Bastianini, Ducati, 20 rdn en 39:59,137 min (= 166,3 km/h).

2. Alex Márquez, Ducati, + 1,535 sec

3. Pecco Bagnaia, Ducati, + 3,562

4. Jorge Martin, Ducati, + 10,526

5. Fabio Quartararo, Yamaha, + 15,000

6. Marco Bezzecchi, Ducati, + 16,946

7. Franco Morbidelli, Yamaha, + 18,553

8. Jack Miller, KTM, + 19,204

9. Fabio Di Giannantonio, Ducati, + 19,399

10. Luca Marini, Ducati, + 19,740

11. Maverick Viñales, Aprilia, + 21,189

12. Johann Zarco, Ducati, + 23,598

13. Marc Márquez, Honda, + 27,079

14. Augusto Fernández, KTM, + 28,940

15. Pol Espargaró, KTM, + 29,849

16. Iker Lecuona, Honda, + 50,960

17. Álvaro Bautista, Ducati, + 53,564

18. Takaaki Nakagami, Honda, + 1:42,162 min

- Brad Binder, KTM, 9 tours de retard

- Aleix Espargaró, Aprilia, 12 tours de retard

- Raúl Fernández, Aprilia, 14 tours de retard

- Miguel Oliveira, Aprilia, 15 tours de retard

- Joan Mir, Honda, 16 tours de retard

Résultat du sprint MotoGP, Sepang (11.11.) :

1. Alex Márquez, Ducati, 10 rdn en 19:58,713 min.

2. Jorge Martin, Ducati, +1,589 sec

3. Pecco Bagnaia, Ducati, +3,034

4. Enea Bastianini, Ducati, +3,242

5. Brad Binder, KTM, +3,310

6. Jack Miller, KTM, +4,318

7. Marco Bezzecchi, Ducati, +5,307

8. Johann Zarco, Ducati, +5,501

9. Luca Marini, Ducati, +6,420

10. Maverick Viñales, Aprilia, +7,241

11. Franco Morbidelli, Yamaha, +8,775

12. Aleix Espargaró, Aprilia, +9,995

13. Fabio Di Giannantonio, Ducati, +10,067

14. Augusto Fernández, KTM, +10,643

15. Pol Espargaró, KTM, +11,005

16. Fabio Quartararo, Yamaha, +11,911

17. Raúl Fernández, Aprilia, +13,591

18. Miguel Oliveira, Aprilia, +15,058

19. Takaaki Nakagami, Honda, +16,015

20. Iker Lecuona, Honda, +23,484

21. Marc Márquez, Honda, +24,930

22. Álvaro Bautista, Ducati, +36,501

23. Joan Mir, Honda, +40,594

Classement du championnat du monde MotoGP après 35 courses sur 39 :

1. Bagnaia, 412 points. 2. Martin 398. 3. Bezzecchi 323. 4. Binder 254. 5. Zarco 200. 6. Aleix Espargaró 198. 7. Viñales 175. 8. Marini 171. 9. Quartararo 156. 10. Miller 156. 11. Alex Márquez 149. 12. Di Giannantonio 100. 13. Morbidelli 93. 14. Marc Márquez 84. 15. Bastianini 76. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 69. 18. Rins 54. 19. Nakagami 52. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 24. 23. Pol Espargaró 13. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Championnat du monde des constructeurs :

1. Ducati, 626 points (champion du monde). 2. KTM 334. 3. Aprilia 292. 4. Yamaha 176. 5. Honda 169.

Championnat du monde par équipes :

1. Prima Pramac Racing, 598 points. 2. Ducati Lenovo Team 498. 3. Mooney VR46 Racing 494. 4. Red Bull KTM Factory Racing 410. 5. Aprilia Racing 373. 6. Gresini Racing 249. 7. Monster Energy Yamaha 249. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. LCR Honda 112. 10. Repsol Honda 108. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 91.