Fabio Quartararo: il 2024 è l'anno più importante per la Yamaha!

Nella stagione 2024 della MotoGP non ci saranno più avvertimenti o penalità di tempo per problemi e irregolarità in relazione alla pressione minima degli pneumatici specificata e raccomandata da Michelin, ma squalifiche immediate. Il fatto è che Aprilia ha evidenti problemi con la pressione degli pneumatici specificata al momento. Ma anche la Yamaha sta soffrendo e Fabio Quartararo, che guiderà anche la M1 nel 2024, ha quindi preso una posizione chiara a Sepang.

Quartararo ha dichiarato: "Penso che sia una cosa stupida! È già molto difficile sorpassare. Non si tratta nemmeno di sicurezza!". Quartararo ha argomentato dal suo punto di vista: "Se si vuole creare sicurezza, bisogna fare le cose in modo diverso! La pressione minima specificata per gli pneumatici è ora di 1,88 bar o giù di lì. Secondo me, per il momento dovrebbe essere ridotta a 1,80".

Il post scriptum di Fabio è anche un suggerimento: "Anche se si guida a 1,75 bar, il pneumatico non esplode! Non so perché facciano rispettare queste norme".

Il fatto è che Michelin ha aderito come fornitore unico di pneumatici nel 2016 e da allora non si sono mai verificati problemi di esplosione degli pneumatici anteriori.

Per il campione della MotoGP 2021 e vice campione del mondo 2022, una cosa è chiara: "Dobbiamo parlare seriamente! È anche pericoloso tenere alta la pressione. Alla fine, la moto va in moto con i due pneumatici che dovrebbero durare. Ma se il pneumatico non funziona più, la moto è completamente diversa da guidare e non funziona nemmeno".

Riguardo a una possibile riduzione dei vantaggi della Ducati (meno pneumatici di prova, solo due o nessuna wildcard) e alle concessioni previste per Yamaha e Honda dopo il 2023, Fabio ha detto: "Alla fine la Ducati ha ancora otto moto! Sarà importante per noi riavere un team satellite con la Yamaha nel 2025. Dobbiamo fare buon uso delle concessioni, se le abbiamo. Non credo che avremo le concessioni per molto tempo, forse sei mesi o un anno. Dobbiamo sfruttarle. Sarà l'anno più importante per la Yamaha!".

Risultati gara MotoGP, Sepang (12.11.):

1° Enea Bastianini, Ducati, 20 giri in 39:59.137 min (= 166,3 km/h)

2° Alex Márquez, Ducati, + 1,535 sec.

3. Pecco Bagnaia, Ducati, + 3,562

4° Jorge Martin, Ducati, + 10,526

5. Fabio Quartararo, Yamaha, + 15.000

6. Marco Bezzecchi, Ducati, + 16.946

7. Franco Morbidelli, Yamaha, +18.553

8. Jack Miller, KTM, + 19.204

9. Fabio Di Giannantonio, Ducati, + 19.399

10. Luca Marini, Ducati, + 19.740

11. Maverick Viñales, Aprilia, + 21.189

12. Johann Zarco, Ducati, + 23.598

13° Marc Márquez, Honda, + 27.079

14° Augusto Fernández, KTM, + 28.940

15° Pol Espargaró, KTM, + 29.849

16. Iker Lecuona, Honda, + 50.960

17. Álvaro Bautista, Ducati, + 53.564

18° Takaaki Nakagami, Honda, + 1'42.162 min.

- Brad Binder, KTM, 9 giri in meno

- Aleix Espargaró, Aprilia, 12 giri in meno

- Raúl Fernández, Aprilia, 14 giri in meno

- Miguel Oliveira, Aprilia, 15 giri in meno

- Joan Mir, Honda, 16 giri in meno

Risultato MotoGP Sprint, Sepang (11.11.):

1° Alex Márquez, Ducati, 10 giri in 19:58.713 min.

2° Jorge Martin, Ducati, +1.589 sec.

3. Pecco Bagnaia, Ducati, +3.034

4. Enea Bastianini, Ducati, +3.242

5. Brad Binder, KTM, +3.310

6. Jack Miller, KTM, +4.318

7. Marco Bezzecchi, Ducati, +5.307

8. Johann Zarco, Ducati, +5.501

9. Luca Marini, Ducati, +6.420

10. Maverick Viñales, Aprilia, +7.241

11° Franco Morbidelli, Yamaha, +8.775

12° Aleix Espargaró, Aprilia, +9.995

13° Fabio Di Giannantonio, Ducati, +10.067

14° Augusto Fernández, KTM, +10.643

15° Pol Espargaró, KTM, +11.005

16° Fabio Quartararo, Yamaha, +11.911

17° Raúl Fernández, Aprilia, +13.591

18° Miguel Oliveira, Aprilia, +15.058

19° Takaaki Nakagami, Honda, +16.015

20° Iker Lecuona, Honda, +23.484

21° Marc Márquez, Honda, +24.930

22° Álvaro Bautista, Ducati, +36.501

23° Joan Mir, Honda, +40.594

Classifica del Campionato del Mondo MotoGP dopo 35 gare su 39:

1° Bagnaia, 412 punti. 2. Martin 398. 3. Bezzecchi 323. 4. Binder 254. 5. Zarco 200. 6. Aleix Espargaró 198. 7. Viñales 175. 8. Marini 171. 9. Quartararo 156. 10. Miller 156. 11. Alex Márquez 149. 12. Di Giannantonio 100. 13. Morbidelli 93. 14. Marc Márquez 84. 15. Bastianini 76. 16. Joaquín Mir, Honda, +601. Bastianini 76. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 69. 18. Rins 54. 19. Nakagami 52. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 24. 23. Pol Espargaró 13. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Campionato costruttori:

1. Ducati, 626 punti (Campione del Mondo). 2. KTM 334. 3. Aprilia 292. 4. Yamaha 176. 5. Honda 169.

Campionato mondiale a squadre:

1° Prima Pramac Racing, 598 punti. 2. Ducati Lenovo Team 498. 3. Mooney VR46 Racing 494. 4. Red Bull KTM Factory Racing 410. 5. Aprilia Racing 373. 6. Gresini Racing 249. 7. Monster Energy Yamaha 249. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. LCR Honda 112. 10. Repsol Honda 108. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 91.