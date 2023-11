Fabio Quartararo: 2024 é o ano mais importante para a Yamaha!

Na época de MotoGP de 2024, já não haverá avisos ou penalizações de tempo por problemas e irregularidades em relação à pressão mínima dos pneus especificada e recomendada pela Michelin, mas sim desqualificações imediatas. O facto é que a Aprilia tem problemas óbvios com a pressão dos pneus especificada neste momento. Mas a Yamaha também está a sofrer e Fabio Quartararo, que também vai pilotar a M1 em 2024, tomou uma posição clara em Sepang.

Quartararo disse: "Acho que é uma estupidez! Já é muito difícil ultrapassar. Também não se trata de segurança!". Quartararo argumentou do seu ponto de vista: "Se queres criar segurança, tens de fazer as coisas de forma diferente! A pressão mínima especificada para os pneus é atualmente de 1,88 bar. Na minha opinião, deveria ser reduzida para 1,80, para já."

O pós-escrito de Fabio é também uma sugestão: "Mesmo que andes a 1,75 bar, o pneu não vai explodir! Não sei porque é que estão a impor estas normas".

O facto é que a Michelin entrou como fornecedor único de pneus em 2016 e, desde então, nunca houve problemas com a explosão de pneus dianteiros.

Para o campeão de MotoGP de 2021 e vice-campeão mundial de 2022, uma coisa é clara: "Temos que ter conversas sérias! Também é perigoso manter a pressão alta. No final, a moto anda com os dois pneus que devem durar. Mas se o pneu já não funciona, a mota é completamente diferente de conduzir e também não funciona."

Em relação a uma possível redução das vantagens da Ducati (menos pneus de teste, apenas dois ou nenhum wildcard) e às concessões planeadas para a Yamaha e a Honda após 2023, Fabio disse: "No final, a Ducati ainda tem oito motos! Será importante para nós ter uma equipa satélite de volta com a Yamaha em 2025. Temos de fazer bom uso das concessões, se as tivermos. Penso que não vamos ter as concessões durante muito tempo, talvez seis meses ou um ano. Temos de as utilizar nessa altura. Vai ser o ano mais importante para a Yamaha!"

Resultado da corrida de MotoGP, Sepang (12.11.):

1º Enea Bastianini, Ducati, 20 rdn em 39:59.137 min (= 166,3 km/h)

2º Alex Márquez, Ducati, + 1,535 seg

3º Pecco Bagnaia, Ducati, + 3,562

4º Jorge Martin, Ducati, + 10,526

5. Fabio Quartararo, Yamaha, + 15,000

6. Marco Bezzecchi, Ducati, + 16,946

7. Franco Morbidelli, Yamaha, +18,553

8. Jack Miller, KTM, + 19,204

9. Fabio Di Giannantonio, Ducati, + 19,399

10. Luca Marini, Ducati, + 19,740

11. Maverick Viñales, Aprilia, + 21,189

12º Johann Zarco, Ducati, + 23,598

13º Marc Márquez, Honda, + 27,079

14º Augusto Fernández, KTM, + 28,940

15º Pol Espargaró, KTM, + 29,849

16º Iker Lecuona, Honda, + 50,960

17º Álvaro Bautista, Ducati, + 53,564

18º Takaaki Nakagami, Honda, + 1'42,162 min

- Brad Binder, KTM, 9 voltas abaixo

- Aleix Espargaró, Aprilia, menos 12 voltas

- Raúl Fernández, Aprilia, menos 14 voltas

- Miguel Oliveira, Aprilia, menos 15 voltas

- Joan Mir, Honda, 16 voltas para baixo

Resultado MotoGP Sprint, Sepang (11.11.):

1º Alex Márquez, Ducati, 10 rdn em 19:58.713 min

2º Jorge Martin, Ducati, +1,589 s

3. Pecco Bagnaia, Ducati, +3,034

4. Enea Bastianini, Ducati, +3,242

5. Brad Binder, KTM, +3,310

6. Jack Miller, KTM, +4,318

7. Marco Bezzecchi, Ducati, +5,307

8. Johann Zarco, Ducati, +5,501

9º Luca Marini, Ducati, +6,420

10º Maverick Viñales, Aprilia, +7,241

11º Franco Morbidelli, Yamaha, +8,775

12º Aleix Espargaró, Aprilia, +9,995

13º Fabio Di Giannantonio, Ducati, +10,067

14º Augusto Fernández, KTM, +10,643

15º Pol Espargaró, KTM, +11,005

16º Fabio Quartararo, Yamaha, +11,911

17º Raúl Fernández, Aprilia, +13,591

18º Miguel Oliveira, Aprilia, +15,058

19º Takaaki Nakagami, Honda, +16,015

20º Iker Lecuona, Honda, +23,484

21º Marc Márquez, Honda, +24,930

22º Álvaro Bautista, Ducati, +36,501

23º Joan Mir, Honda, +40,594

Classificação do Campeonato do Mundo de MotoGP após 35 das 39 corridas:

1º Bagnaia, 412 pontos. 2. Martin 398. 3. Bezzecchi 323. 4. Binder 254. 5. Zarco 200. 6. Aleix Espargaró 198. 7. Viñales 175. 8. Marini 171. 9. Quartararo 156. 10. Miller 156. 11. Alex Márquez 149. 12. Di Giannantonio 100. 13. Morbidelli 93. 14. Marc Márquez 84. 15. Bastianini 76. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 69. 18. Rins 54. 19. Nakagami 52. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 24. 23. Pol Espargaró 13. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Campeonato de Construtores:

1º Ducati, 626 pontos (Campeã do Mundo). 2. KTM 334. 3. Aprilia 292. 4. Yamaha 176. 5. Honda 169.

Campeonato do Mundo de Equipas:

1º Prima Pramac Racing, 598 pontos. 2. Ducati Lenovo Team 498. 3. Mooney VR46 Racing 494. 4. Red Bull KTM Factory Racing 410. 5. Aprilia Racing 373. 6. Gresini Racing 249. 7. Monster Energy Yamaha 249. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. LCR Honda 112. 10. Repsol Honda 108. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 91.