Marc Márquez: "Acosta sarà un grande nome in MotoGP".

Pedro Acosta si è assicurato il titolo della Moto2 in modo convincente domenica sul circuito di Sepang con un secondo posto alle spalle di Fermin Aldeguer, che era quasi fuori portata per lui perché il 19enne spagnolo è arrivato in Malesia con un vantaggio di 65 punti su Tony Arbolino (23).

Acosta ha già vinto in modo convincente il Campionato del Mondo Moto3 nel 2021 e da allora è stato considerato il "nuovo Márquez", anche perché appare molto intelligente, maturo e temprato come un adolescente - e, a differenza del suo grande connazionale, apparentemente mantiene sempre il sangue freddo e cade molto raramente.

In questa stagione Acosta ha già conquistato 14 podi in 18 Gran Premi, tra cui sette vittorie, superando così Raúl Fernández (otto vittorie in Moto2 da esordiente nel 2021).

Sorprendente: in tre anni con il team Red Bull KTM-Ajo, Acosta ha vinto due campionati del mondo. Per il proprietario del team Aki Ajo si tratta del terzo titolo di fila in Moto2 dopo Remy Gardner e Augusto Fernández.

Per l'otto volte campione del mondo Marc Márquez, Pedro Acosta è un interessante candidato alla MotoGP per il 2024. La giovane stella debutterà nella classe regina il prossimo anno nel team GASGAS Factory Racing Tech3 al fianco di Augusto Fernández.

"Acosta è un pilota che si farà notare in MotoGP. E avrà il suo tempo, come Doohan, come Valentino, poi Lorenzo, Stoner o io", ipotizza Marc Márquez. "Al momento non vedo nessuno che vinca molti campionati di fila. Ma Acosta potrebbe essere uno di questi. È ancora molto giovane e sicuramente avrà i suoi anni di successo in MotoGP. Forse la prossima stagione si metterà in luce. Perché salirà su una moto competitiva che con Binder ha dimostrato di essere in grado di ottenere ottimi risultati, visto che Brad è quarto nel campionato mondiale. Vedremo...".

Risultati gara Moto2, Sepang (12/11):

1° Aldeguer, Boscoscuro, 17 giri in 36:04.378 min.

2° Acosta, Kalex, + 7,128 sec.

3° Ramirez, Kalex, + 9,558

4° Ogura, Kalex, + 9,992

5° Dixon, Kalex, + 11,652

6° Chantra, Kalex, + 13,675

7° Lowes, Kalex, + 15.200

8° Roberts, Kalex, +18,482

9° Arenas, Kalex, + 20,004

10° Arbolino, Kalex, +20,990

11° Baltus, Kalex, +21.570

12° Alcoba, Kalex, + 23.489

13° Escrig, Forward, + 25.791

14° Salac, Kalex, +29.853

15° Foggia, Kalex, + 29.923

16° Hada, Kalex, + 32.681

17° Bendsneyder, Kalex, + 33.361

18° Van den Goorbergh, Kalex, +38.800

19° Kelly, Forward, + 41,799

20° Skinner, Kalex, + 44,758

21° Casadei, Kalex, + 53,217

22° López, Boscoscuro, + 58,554

23° Azman, Kalex, + 1'09.940 min.

24° Tulovic, Kalex, + 1'20.633

25° Garcia, Kalex, 1 giro in meno

Classifica del Campionato del Mondo Moto2 dopo 18 gare su 20:

1. Acosta, 320,5 punti (Campione del Mondo). 2. Arbolino 243,5. 3. Dixon 183. 4. Aldeguer 162. 5. Canet 159. 6. Chantra 153,5. 7. Lopez 127. 8. Gonzalez 122,5. 9. Ogura 119,5. 10. Salac 110. 11. Vietti 106. 12. Lowes 91. 13. Garcia 84. 14. Roberts 80,5. 15. Arenas 79. 16. Baltus 53. 17. Ram Ramos 53. Baltus 53. 17. Ramirez 49. 18. J. Alcoba 46,5. 19. D. Binder 32. 20. Bendsneyder 30. 21. Foggia 28. 22. Guevara 20. 23. Van den Goorbergh 17. 24. Tulovic 12. 25. Pasini 11. 26. Hada 4,5. 27. Escrig 3. 28. Skinner 2. 29. Kelly 1.

Campionato mondiale costruttori:

1° Kalex, 422,5 punti (Campione del Mondo). 2. Boscoscuro 236. 3. Forward 4.

Campionato del mondo a squadre:

1° Red Bull KTM Ajo 399,5 punti. 2. Elf Marc VDS Racing 334.5. 3. Beta Tools SpeedUp 289. 4. Idemitsu Honda Team Asia 273. 5. Pons Wegow Los40, 243. 6. Inde GASGAS Aspar 203. 7. QJMOTOR Gresini Moto2, 156.5. 8. Correos Prepago Yamaha VR46 Master Camp 122.5. 9. Italtrans Racing 108,5. 10. Fantic Racing 106. 11. Fieten Oli Racing GP 70. 12. Onlyfans American Racing Team 51. 13. Liqui Moly Husqvarna Intact GP Team 35. 14. Pertamina Mandalika SAG Team 34,5. 15. Forward Team 4.