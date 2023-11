Luca Marini: era già per Repsol 20 anni fa

La scorsa settimana la maggior parte degli esperti del paddock ha reagito con stupore quando è emerso che Luca Marini, fratello di Valentino Rossi, sarebbe passato per due anni dalla Mooney VR46-Ducati alla Repsol-Honda. Dopo tutto, chi ha il privilegio di poter correre nel team MotoGP del fratello e quindi di avere un lavoro abbastanza sicuro?

Ma prima bisogna rendersene conto: Luca Marini ha quasi vinto il Campionato del Mondo Moto2 con il team Sky nel 2020. Dopo 15 gare della stagione Covid, era a soli 9 punti dal campione del mondo Enea Bastianini (Italtrans Racing) dopo tre vittorie e tre secondi posti. E nella sua prima stagione di MotoGP nel 2021 all'Esponsorama Avintia (ha sostituito il ricco Tito Rabat nel team di Raúl Romero), è stato in prima fila una volta su una Ducati Desmosedici GP20. Il suo compagno di squadra all'Avintia era il connazionale Bastianini, che poi è sbocciato alla Gresini nel 2022 - quattro vittorie in MotoGP, terzo posto nel Campionato del Mondo.

Dal 2014 al 2020, Rossi ha gestito per sette anni i team Sky GP in Moto3 e Moto2. Per il 2021, il team VR46 di Rossi ha rilevato i due posti in MotoGP da Avintia. Luca "Maro" Marini e Marco Bezzecchi sono stati ingaggiati come piloti; è stato concordato un accordo con Ducati per tre anni fino alla fine del 2024.

A Marini è stata affidata una GP22 factory Ducati per la sua seconda stagione (come il duo Pramac), mentre Bezzecchi ha dovuto accontentarsi di una GP21 come debuttante.

Il costo del leasing della GP22 ha probabilmente superato il budget del team Mooney, dato che l'ordine è stato fatto a Borgo Panigale quando Rossi e il direttore del team Uccio Salucci speravano ancora che arrivassero i milioni della multinazionale petrolifera saudita Aramco. Ma Aramco preferì investire i soldi nella Formula 1.

L'accordo con Mooney fu poi concluso nel giro di tre settimane.

In ogni caso, Marini doveva tornare a guidare una GP22 nel 2023. Anche per il 2024, lui e il tre volte vincitore della MotoGP Bezzzecchi non hanno mai avuto la prospettiva di avere l'ultimo materiale di fabbrica a VR46.

Luca si è anche reso conto che, dopo l'arrivo di Marc Márquez alla Ducati nel 2024, sarebbe stato al massimo il numero 7 dietro a Bagnaia, Bastianini, Morbidelli, Martin, Bezzecchi e Marc Márquez.

Quando Repsol-Honda ha chiamato dopo la rinuncia di Acosta, Viñales, Oliveira, Aleix Espargaró e Pol Espargaró, il ventiseienne italiano sapeva che quella poteva essere la prima e ultima occasione della sua vita di correre per un team ufficiale.

Dopotutto, il suo manager Francesco Secchiaroli ha approfittato della situazione di HRC e ha negoziato un contratto di due anni per il numero 10.

Marini si trova attualmente all'ottavo posto nel Campionato del Mondo e, se Honda aumenterà le concessioni sperate, un risultato nella top ten sarà possibile anche nel 2024. E nella peggiore delle ipotesi, Luca potrà consolarsi con uno stipendio annuale stimato in 3 milioni di euro.

Marini sarà probabilmente in sella alla Repsol Honda RC213V per la prima volta il 28 novembre. Tuttavia, ha già vestito i panni di un leader Repsol 20 anni fa, quando Valentino ha corso per il team Honda works dal 2001 al 2003 - e ha regalato al fratello minore una tuta da corsa abbinata.

La storia si ripete: dopo aver vinto il suo primo titolo in 250cc con Aprilia, Valentino Rossi avrebbe voluto disputare una seconda stagione nella quarto di litro. Ma quando il team Honda 500 works gli offrì il posto del cinque volte campione del mondo Mick Doohan e la sua squadra tecnica completa con Jeremy Burgess, passò alla classe regina per il 2000. Il primo anno ha gareggiato per il team Nastro Azzurro Honda 500, poi per Repsol.

In altre parole: Rossi è succeduto a Doohan, Marini ha seguito le orme di Marc Márquez.

L'intelligente Luca Marini ha spiccato il volo al momento giusto.

Come proprietario del team e gestore della VR46 Riders Academy, Valentino Rossi si trova in un dilemma. Da un lato, deve rappresentare gli interessi degli sponsor del team con le sue aziende, mentre dall'altro deve garantire ai suoi piloti le migliori offerte in termini di attrezzature e salari.

Un gioco di prestigio.

Lo ha dimostrato la scorsa estate, quando la Ducati ha offerto al pretendente al titolo Bezzecchi un posto alla Pramac Ducati con moto GP24 e un contratto di lavoro al posto di Zarco.

Rossi ha convinto "Bez" a rimanere con la Mooney VR46 per un altro anno.

Morbidelli, che non era mai salito sul podio negli ultimi tre anni, ha finalmente ottenuto il lucroso contratto Pramac.

Forse il team VR46 aveva in mente un piano con "Bez" per poter offrire a Bezzecchi un pretendente al titolo nel bagaglio a mano nelle trattative con KTM, Aprilia, Yamaha e Ducati per il 2025.

Questa sarebbe una considerazione legittima dal punto di vista del team, ma non certo la soluzione ideale per Bezzecchi.

Nel 2024, Bezzecchi dovrà vedersela con quattro Ducati GP24, un Marc Márquez affamato di vittorie, quattro KTM ufficiali, due Aprilia ufficiali, due Yamaha ufficiali e due Honda ufficiali con pesanti concessioni.

Chissà se avrà di nuovo la possibilità di un contratto di lavoro con il costruttore di maggior successo.