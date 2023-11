Luca Marini: Já estava na Repsol há 20 anos

Ainda não há confirmação oficial. Mas, de acordo com a Ducati, Luca Marini vai mudar para a Honda "99 por cento" do tempo. O que é que o leva a isso?

A maioria dos especialistas no paddock reagiu com espanto na semana passada, quando se soube que o irmão de Valentino Rossi, Luca Marini, iria mudar da Mooney VR46-Ducati para a Repsol-Honda por dois anos. Afinal de contas, quem tem o privilégio de poder correr na equipa de MotoGP do irmão e ter um emprego bastante seguro?

Mas primeiro há que ter consciência disso: Luca Marini quase ganhou o Campeonato do Mundo de Moto2 com a equipa Sky em 2020. Após 15 corridas na época de Covid, estava apenas a 9 pontos do campeão do mundo Enea Bastianini (Italtrans Racing), depois de três vitórias e três segundos lugares. E na sua primeira temporada de MotoGP de 2021 na Esponsorama Avintia (substituiu o rico Tito Rabat na equipa de Raúl Romero), esteve na primeira linha da grelha uma vez numa Ducati Desmosedici GP20. O seu companheiro de equipa na Avintia foi o seu compatriota Bastianini, que depois floresceu na Gresini em 2022 - quatro vitórias no MotoGP, terceiro lugar no Campeonato do Mundo.

De 2014 a 2020, Rossi dirigiu as equipas Sky GP em Moto3 e Moto2 durante sete anos. Para 2021, a equipa VR46 de Rossi assumiu as duas vagas de MotoGP da Avintia. Luca "Maro" Marini e Marco Bezzecchi foram contratados como pilotos; foi acordado um acordo com a Ducati por três anos até ao final de 2024.

Marini recebeu uma Ducati de fábrica GP22 atual para a sua segunda época (tal como a dupla da Pramac), enquanto Bezzecchi teve de se contentar com uma GP21 como estreante.

O custo do leasing da GP22 excedeu provavelmente o orçamento da equipa Mooney, uma vez que a encomenda foi feita em Borgo Panigale quando Rossi e o diretor de equipa Uccio Salucci ainda esperavam que os milhões da multinacional petrolífera Aramco da Arábia Saudita chegassem. Mas a Aramco preferiu investir o dinheiro na Fórmula 1.

O acordo com a Mooney foi concluído em três semanas.

Em todo o caso, Marini teve de voltar a pilotar um GP22 em 2023. Mesmo para 2024, ele e o tricampeão de MotoGP Bezzzecchi nunca tiveram a perspetiva de ter o mais recente material de fábrica na VR46.

Luca também percebeu que, após a chegada de Marc Márquez à Ducati em 2024, ele seria, na melhor das hipóteses, o número 7, atrás de Bagnaia, Bastianini, Morbidelli, Martin, Bezzecchi e Marc Márquez.

Quando a Repsol-Honda apareceu, depois de Acosta, Viñales, Oliveira, Aleix Espargaró e Pol Espargaró terem cancelado a sua participação, o italiano de 26 anos sabia que esta poderia ser a primeira e última oportunidade da sua vida de correr para uma equipa de fábrica.

Afinal de contas, o seu empresário Francesco Secchiaroli aproveitou a situação difícil da HRC e negociou um contrato de dois anos para o número 10.

Marini está atualmente em oitavo lugar no Campeonato do Mundo e, se a Honda aumentar as concessões esperadas, um resultado entre os dez primeiros também será possível em 2024. E no pior dos cenários, Luca pode consolar-se com um salário anual estimado em 3 milhões de euros.

Marini irá provavelmente pilotar a Repsol Honda RC213V pela primeira vez a 28 de novembro. No entanto, já se vestiu de Líder Repsol há 20 anos, quando Valentino correu pela equipa de trabalho da Honda de 2001 a 2003 - e deu ao seu irmão mais novo um fato de corrida a condizer.

A história repete-se: depois de ganhar o seu primeiro título de 250cc com a Aprilia, Valentino Rossi queria mesmo disputar uma segunda época de quarto de litro. Mas quando a equipa de trabalho da Honda 500 lhe ofereceu o lugar do pentacampeão mundial Mick Doohan e a sua equipa técnica completa com Jeremy Burgess, ele mudou para a classe rainha em 2000. No primeiro ano competiu pela equipa Nastro Azzurro Honda 500 e depois pela Repsol.

Por outras palavras: Rossi sucedeu a Doohan, Marini seguiu as pisadas de Marc Márquez.

O inteligente Luca Marini apanhou o voo para a frente na altura certa.

Como proprietário da equipa e operador da VR46 Riders Academy, Valentino Rossi encontra-se num dilema. Por um lado, tem de representar os interesses dos patrocinadores da equipa junto das suas empresas e, por outro, tem de assegurar os melhores negócios para os seus pilotos em termos de equipamento e salários.

Uma caminhada na corda bamba.

Isto ficou demonstrado no verão passado quando a Ducati ofereceu ao candidato ao título Bezzecchi um lugar na Pramac Ducati com motos GP24 e um contrato de trabalho em vez de Zarco.

Rossi convenceu "Bez" a ficar com a Mooney VR46 por mais um ano.

Morbidelli, que nunca tinha terminado no pódio nos últimos três anos, conseguiu finalmente o lucrativo contrato com a Pramac.

Talvez a equipa VR46 tivesse um plano em mente com "Bez" para poder oferecer a Bezzecchi um candidato ao título na sua bagagem de mão nas negociações com a KTM, Aprilia, Yamaha e Ducati para 2025.

Esta seria uma consideração legítima do ponto de vista da equipa, mas dificilmente a solução ideal para Bezzecchi.

Em 2024, Bezzecchi terá de lidar com quatro GP24 da Ducati, um Marc Márquez ávido de vitórias, quatro KTM de fábrica, duas Aprilias de fábrica, duas Yamahas de fábrica e duas motos Honda de fábrica com concessões pesadas.

Quem sabe se alguma vez voltará a ter a oportunidade de um contrato de trabalho com o fabricante mais bem sucedido.