Infraction à la pression des pneus : Les deux prétendants au titre avertis

Lors de la saison 2023 du MotoGP, les pressions des pneus avant seront pour la première fois contrôlées par des capteurs unifiés de LDL. A l'origine, des sanctions drastiques auraient déjà dû être appliquées après trois Grands Prix si la pression minimale prescrite par Michelin n'était pas respectée.

Le fournisseur français de pneus est en effet convaincu que le non-respect de cette limite pourrait mettre en danger la durabilité du pneu, d'autant plus que les excroissances aérodynamiques, les dispositifs et autres sollicitent de plus en plus le pneu avant.

D'autre part, moins de pression signifie plus d'adhérence. En outre, les pilotes et les équipes soulignent régulièrement qu'ils ne peuvent et ne veulent pas prendre le départ avec une pression trop élevée, car la température des pneus et donc la pression du pneu avant augmentent rapidement dans le peloton, ce qui accroît à son tour le risque de chute - et le déroulement de la course est bien sûr difficilement prévisible.

Dans la pratique, l'application de cette règle s'est donc avérée compliquée, son introduction a été reportée à plusieurs reprises avant d'entrer en vigueur au GP de Silverstone après la pause estivale.

La règle est la suivante : la valeur cible pour le pneu avant, qui a été fixée à 1,88 bar (mais qui peut varier légèrement selon le circuit), doit être respectée pendant plus de 30 pour cent du temps en sprint (sur 15 tours ou moins) et pendant plus de 50 pour cent en Grand Prix (sur plus de 15 tours).

Comme le système est nouveau et qu'il a été introduit pendant une saison en cours, il n'y a pas de risque de disqualification jusqu'à nouvel ordre. Au lieu de cela, les commissaires FIM MotoGP se sont mis d'accord sur une sanction échelonnée sous forme de pénalités de temps qui seront additionnées après la course :



1ère infraction : Avertissement

2ème infraction : pénalité de 3 secondes

3ème infraction : pénalité de 6 secondes

4ème infraction : pénalité de 12 secondes.

Lors du GP de Catalogne, un premier pilote MotoGP, Maverick Viñales, a été averti. Au GP de Thaïlande, c'est son coéquipier chez Aprilia, Aleix Espargaró, qui a été le premier à écoper d'une pénalité de trois secondes pour une deuxième infraction liée à la pression des pneus cette saison, ce qui l'a fait reculer de la cinquième à la huitième place du classement.

Un scénario qui menace toute une série d'as du MotoGP lors des deux derniers Grands Prix, y compris les deux prétendants au titre. En effet, après Jorge Martin, c'est le leader du championnat Pecco Bagnaia qui a reçu un avertissement officiel dimanche dernier à Sepang.

Les pilotes MotoGP eux-mêmes avertissent depuis longtemps que le règlement sur la pression des pneus entraînerait des courses ennuyeuses - et se sont sentis confortés dans leur opinion après le GP de Malaisie.

Martin en particulier a parlé clairement : "Je pense que la règle de la pression des pneus détruit le vrai racing. Nous devons faire pression sur les responsables pour qu'ils abandonnent cette règle ou pour qu'ils trouvent une solution qui facilite le travail des équipes".

"Ainsi, à la fin de la journée, nous ne voyons pas de vraies courses, mais des courses techniques", a décrit le Madrilène. "Si mon technicien ne choisit pas la bonne pression, je ne peux pas pousser et montrer mon potentiel. Cette saison, c'est comme ça, mais l'année prochaine, tu seras disqualifié à la première infraction. Ils doivent faire quelque chose à ce sujet, sinon ce sera un grand désastre l'année prochaine".

En outre, à l'approche des deux derniers week-ends de course de la saison en cours, la star de Pramac a annoncé avec détermination : "Je me moque de savoir si je termine quatrième avec la bonne pression d'air. Je préfère me battre pour la victoire avec une pression d'air basse. Je ne me soucie pas non plus de finir à deux ou 80 points de Pecco au championnat du monde. Je vais donc prendre le risque de pousser lors des prochaines courses".

De son côté, Bagnaia souligne depuis des mois : "Ils ont fait un règlement au nom de la sécurité, mais cela ne rend pas notre sport plus sûr. Je ne suis pas d'accord avec ça et je ne le serai jamais".

Des avertissements officiels concernant la pression des pneus ont été donnés jusqu'à présent :

Maverick Viñales (Aprilia) lors du GP de Montmeló

Dani Pedrosa* (KTM) lors du GP de Misano

Franco Morbidelli (Yamaha) dans la course du GP de Mandalika

Raúl Fernández (Aprilia) dans la course du GP de Mandalika

Aleix Espargaró (Aprilia) dans la course du GP de Mandalika

Marco Bezzecchi (Ducati) dans la course du GP de Mandalika

Pol Espargaró (KTM) dans la course GP de Buriram

Jorge Martin (Ducati) dans la course du GP de Buriram

Marc Márquez (Honda) dans la course du GP de Buriram

Pecco Bagnaia (Ducati) dans la course du GP de Sepang

Luca Marini (Ducati) dans la course du GP de Sepang

Alvaro Bautista* (Ducati) dans la course du GP de Sepang

Enea Bastianini (Ducati) dans la course du GP de Sepang

Iker Lecuona* (Honda) dans la course du GP de Sepang



*= Pilote Wildcard/de remplacement

Une pénalité de 3 secondes a été infligée pour la deuxième infraction :

Aleix Espargaró (Aprilia) lors de la course GP de Buriram