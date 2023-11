Marc Márquez : "J'espère qu'ils me suivront en 2024".

Lors de la Q1 du GP de Malaisie, Franco Morbidelli a été la dernière victime de Marc Márquez, qui, comme chacun sait, aime toujours s'accrocher derrière un cheval de trait pour tirer le maximum de sa RC213V lors d'un seul tour rapide.

Mais "Franky" n'était pas du tout d'accord avec la tactique du pilote officiel Repsol Honda, le pilote Yamaha a refusé de jouer le jeu - et tous deux ont perdu du temps et ont finalement raté leur entrée dans la qualification 2.

Interrogé sur cette escarmouche, Márquez a déclaré : "Nous sommes entrés dans ce jeu - mais cela arrive parce que nous sommes deux pilotes dans un moment difficile, qui ne sont justement pas sûrs d'eux. Il n'a pas poussé, je n'ai pas poussé - et nous avons gâché notre week-end en qualifications".

Le sextuple champion du monde de MotoGP balaie d'un revers de main les plaintes concernant sa recherche constante du drafting. "Cela s'est déjà produit dans le passé, cela se produit maintenant et cela se produira encore à l'avenir", ne se lasse-t-il pas d'insister. "J'espère qu'ils me suivront l'année prochaine", a enchaîné le futur pilote Gresini-Ducati avec un sourire en coin. "Ce serait un bon signe et je l'accepterais".

"Il est normal qu'un pilote lent suive un pilote rapide", a retenu l'Espagnol de 30 ans. "C'était aussi le cas dans le passé. Je me souviens de centaines de fois où, par exemple, Iannone et beaucoup d'autres pilotes m'ont suivi. Je l'ai accepté et j'ai quand même poussé. Car j'étais déterminé. Maintenant, je n'ai pas la vitesse, je n'ai pas la conviction et je ne peux pas pousser. Mais j'espère que l'année prochaine, j'aurai à nouveau ce problème", n'a pu s'empêcher de sourire Marc.

"Comme on l'a vu : Pecco a par exemple poussé tout un train samedi. Cela fait partie du jeu", a déclaré Márquez en faisant référence au poleman du GP de Malaisie, Pecco Bagnaia, leader du championnat du monde : "Les gens peuvent parler, bla bla bla, mais au final, tout le monde le fait", a illustré l'octuple champion du monde.

Résultat de la course MotoGP, Sepang (12.11.) :

1. Enea Bastianini, Ducati, 20 rdn en 39:59,137 min (= 166,3 km/h).

2. Alex Márquez, Ducati, + 1,535 sec

3. Pecco Bagnaia, Ducati, + 3,562

4. Jorge Martin, Ducati, + 10,526

5. Fabio Quartararo, Yamaha, + 15,000

6. Marco Bezzecchi, Ducati, + 16,946

7. Franco Morbidelli, Yamaha, + 18,553

8. Jack Miller, KTM, + 19,204

9. Fabio Di Giannantonio, Ducati, + 19,399

10. Luca Marini, Ducati, + 19,740

11. Maverick Viñales, Aprilia, + 21,189

12. Johann Zarco, Ducati, + 23,598

13. Marc Márquez, Honda, + 27,079

14. Augusto Fernández, KTM, + 28,940

15. Pol Espargaró, KTM, + 29,849

16. Iker Lecuona, Honda, + 50,960

17. Álvaro Bautista, Ducati, + 53,564

18. Takaaki Nakagami, Honda, + 1:42,162 min

- Brad Binder, KTM, 9 tours de retard

- Aleix Espargaró, Aprilia, 12 tours de retard

- Raúl Fernández, Aprilia, 14 tours de retard

- Miguel Oliveira, Aprilia, 15 tours de retard

- Joan Mir, Honda, 16 tours de retard

Résultat du sprint MotoGP, Sepang (11.11.) :

1. Alex Márquez, Ducati, 10 rdn en 19:58,713 min.

2. Jorge Martin, Ducati, +1,589 sec

3. Pecco Bagnaia, Ducati, +3,034

4. Enea Bastianini, Ducati, +3,242

5. Brad Binder, KTM, +3,310

6. Jack Miller, KTM, +4,318

7. Marco Bezzecchi, Ducati, +5,307

8. Johann Zarco, Ducati, +5,501

9. Luca Marini, Ducati, +6,420

10. Maverick Viñales, Aprilia, +7,241

11. Franco Morbidelli, Yamaha, +8,775

12. Aleix Espargaró, Aprilia, +9,995

13. Fabio Di Giannantonio, Ducati, +10,067

14. Augusto Fernández, KTM, +10,643

15. Pol Espargaró, KTM, +11,005

16. Fabio Quartararo, Yamaha, +11,911

17. Raúl Fernández, Aprilia, +13,591

18. Miguel Oliveira, Aprilia, +15,058

19. Takaaki Nakagami, Honda, +16,015

20. Iker Lecuona, Honda, +23,484

21. Marc Márquez, Honda, +24,930

22. Álvaro Bautista, Ducati, +36,501

23. Joan Mir, Honda, +40,594

Classement du championnat du monde MotoGP après 35 courses sur 39 :

1. Bagnaia, 412 points. 2. Martin 398. 3. Bezzecchi 323. 4. Binder 254. 5. Zarco 200. 6. Aleix Espargaró 198. 7. Viñales 175. 8. Marini 171. 9. Quartararo 156. 10. Miller 156. 11. Alex Márquez 149. 12. Di Giannantonio 100. 13. Morbidelli 93. 14. Marc Márquez 84. 15. Bastianini 76. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 69. 18. Rins 54. 19. Nakagami 52. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 24. 23. Pol Espargaró 13. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Championnat du monde des constructeurs :

1. Ducati, 626 points (champion du monde). 2. KTM 334. 3. Aprilia 292. 4. Yamaha 176. 5. Honda 169.

Championnat du monde par équipes :

1. Prima Pramac Racing, 598 points. 2. Ducati Lenovo Team 498. 3. Mooney VR46 Racing 494. 4. Red Bull KTM Factory Racing 410. 5. Aprilia Racing 373. 6. Gresini Racing 249. 7. Monster Energy Yamaha 249. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. LCR Honda 112. 10. Repsol Honda 108. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 91.