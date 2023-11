Marc Márquez: "Espero que me sigam em 2024"

Na Q1 do GP da Malásia, Franco Morbidelli tornou-se a mais recente vítima de Marc Márquez, que, como é sabido, gosta sempre de se colocar atrás de um cavalo de tração para espremer tudo da sua RC213V na única volta rápida.

No entanto, "Franky" não ficou nada satisfeito com as tácticas do piloto de fábrica da Repsol Honda, o piloto da Yamaha recusou-se a alinhar - e ambos perderam tempo e acabaram por ficar de fora da qualificação 2.

Questionado sobre a escaramuça, Márquez disse: "Envolvemo-nos neste jogo - mas isso acontece porque somos dois pilotos num momento difícil que não estão convencidos de si próprios. Ele não pressionou, eu não pressionei - e estragámos o nosso fim de semana na qualificação."

O seis vezes Campeão do Mundo de MotoGP rejeita calmamente as queixas sobre a sua constante procura de slipstream. "Já aconteceu no passado, está a acontecer agora e vai continuar a acontecer no futuro", não se cansa de sublinhar. "Espero que eles me sigam no próximo ano", acrescentou o futuro piloto da Gresini Ducati com um sorriso. "Isso seria um bom sinal e eu aceitaria isso".

"É normal que um piloto lento siga um piloto rápido", disse o espanhol de 30 anos. "Era o mesmo no passado. Lembro-me de centenas de vezes em que, por exemplo, Iannone e muitos outros pilotos me seguiram. Aceitei isso e insisti na mesma. Porque estava determinado. Agora já não tenho a velocidade, falta-me a convicção e não consigo fazer força. Mas espero voltar a ter este problema no próximo ano", Marc não conseguiu deixar de sorrir.

"Como viram, o Pecco empurrou um comboio inteiro no sábado, por exemplo. Isso faz parte do jogo," Márquez referiu-se ao autor da pole do GP da Malásia, o líder do campeonato do mundo Pecco Bagnaia. "As pessoas podem falar, blá blá blá, mas no final toda a gente o faz," sublinhou o oito vezes campeão do mundo.

Resultado da corrida de MotoGP, Sepang (12.11.):

1º Enea Bastianini, Ducati, 20 rdn em 39:59.137 min (= 166,3 km/h)

2º Alex Márquez, Ducati, + 1,535 seg

3º Pecco Bagnaia, Ducati, + 3,562

4º Jorge Martin, Ducati, + 10,526

5. Fabio Quartararo, Yamaha, + 15,000

6. Marco Bezzecchi, Ducati, + 16,946

7. Franco Morbidelli, Yamaha, +18,553

8. Jack Miller, KTM, + 19,204

9. Fabio Di Giannantonio, Ducati, + 19,399

10. Luca Marini, Ducati, + 19,740

11. Maverick Viñales, Aprilia, + 21,189

12º Johann Zarco, Ducati, + 23,598

13º Marc Márquez, Honda, + 27,079

14º Augusto Fernández, KTM, + 28,940

15º Pol Espargaró, KTM, + 29,849

16º Iker Lecuona, Honda, + 50,960

17º Álvaro Bautista, Ducati, + 53,564

18º Takaaki Nakagami, Honda, + 1'42,162 min

- Brad Binder, KTM, 9 voltas abaixo

- Aleix Espargaró, Aprilia, menos 12 voltas

- Raúl Fernández, Aprilia, menos 14 voltas

- Miguel Oliveira, Aprilia, menos 15 voltas

- Joan Mir, Honda, 16 voltas para baixo

Resultado MotoGP Sprint, Sepang (11.11.):

1º Alex Márquez, Ducati, 10 rdn em 19:58.713 min

2º Jorge Martin, Ducati, +1,589 s

3. Pecco Bagnaia, Ducati, +3,034

4. Enea Bastianini, Ducati, +3,242

5. Brad Binder, KTM, +3,310

6. Jack Miller, KTM, +4,318

7. Marco Bezzecchi, Ducati, +5,307

8. Johann Zarco, Ducati, +5,501

9º Luca Marini, Ducati, +6,420

10. Maverick Viñales, Aprilia, +7,241

11. Franco Morbidelli, Yamaha, +8,775

12º Aleix Espargaró, Aprilia, +9,995

13º Fabio Di Giannantonio, Ducati, +10,067

14º Augusto Fernández, KTM, +10,643

15º Pol Espargaró, KTM, +11,005

16º Fabio Quartararo, Yamaha, +11,911

17º Raúl Fernández, Aprilia, +13,591

18º Miguel Oliveira, Aprilia, +15,058

19º Takaaki Nakagami, Honda, +16,015

20º Iker Lecuona, Honda, +23,484

21º Marc Márquez, Honda, +24,930

22º Álvaro Bautista, Ducati, +36,501

23º Joan Mir, Honda, +40,594

Classificação do Campeonato do Mundo de MotoGP após 35 das 39 corridas:

1º Bagnaia, 412 pontos. 2. Martin 398. 3. Bezzecchi 323. 4. Binder 254. 5. Zarco 200. 6. Aleix Espargaró 198. 7. Viñales 175. 8. Marini 171. 9. Quartararo 156. 10. Miller 156. 11. Alex Márquez 149. 12. Di Giannantonio 100. 13. Morbidelli 93. 14. Marc Márquez 84. 15. Bastianini 76. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 69. 18. Rins 54. 19. Nakagami 52. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 24. 23. Pol Espargaró 13. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Campeonato de Construtores:

1º Ducati, 626 pontos (Campeã do Mundo). 2. KTM 334. 3. Aprilia 292. 4. Yamaha 176. 5. Honda 169.

Campeonato do Mundo de Equipas:

1º Prima Pramac Racing, 598 pontos. 2. Ducati Lenovo Team 498. 3. Mooney VR46 Racing 494. 4. Red Bull KTM Factory Racing 410. 5. Aprilia Racing 373. 6. Gresini Racing 249. 7. Monster Energy Yamaha 249. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. LCR Honda 112. 10. Repsol Honda 108. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 91.