Pecco Bagnaia: "Normalmente sarebbe un buon vantaggio".

Domenica scorsa a Sepang, Francesco "Pecco" Bagnaia ha prevalso in un duello contro il suo rivale per il titolo Jorge Martin e ha esteso il suo vantaggio nella classifica del campionato a 14 punti al terzo posto. "La cosa più importante era finire davanti a Martin. È stata la prima volta dall'Austria che l'ho battuto nelle stesse condizioni. Sono felice di questo ed era importante farlo prima del Qatar", ha sottolineato il 26enne italiano.

A due weekend di gara dalla fine, il campione in carica sa che "14 punti sono sicuramente più di niente, e meglio che essere dietro. Ma non sono nemmeno troppi. In una stagione normale, con una gara [per weekend], sarebbe un buon vantaggio da gestire. Ma con i 37 punti disponibili ogni fine settimana, si tratta di un vantaggio molto ridotto".

Il calcolo è chiaro: Bagnaia deve raccogliere a Doha un totale di 23 punti in più rispetto al suo sfidante del Prima Pramac Racing Team per essere incoronato nuovo campione del mondo prima della finale di Valencia (26 novembre).

"È una pista dove siamo sempre stati competitivi", ha detto il leader del campionato mondiale in vista del Losail International Circuit. "Ma sarà anche una novità per tutti con il nuovo asfalto".

"In Malesia siamo finalmente riusciti ad essere di nuovo veloci dal venerdì in poi e siamo tornati in pole position, cosa che non ci riusciva da Barcellona. Sarà importante cercare di fare lo stesso qui in Qatar", ha aggiunto Bagnaia, "14 punti di vantaggio non sono molti, quindi l'obiettivo sarà quello di aumentare il nostro vantaggio su Jorge".

Alcuni osservatori si chiedono se Enea Bastianini possa far pendere l'ago della bilancia nella lotta per il titolo. Il bronzo iridato dello scorso anno ha fatto un impressionante ritorno al vertice con la sua prima vittoria da pilota ufficiale domenica scorsa a Sepang, dopo essersi deliberatamente astenuto da una manovra contro il suo compagno di squadra nella volata del giorno prima.

"Lavoro per una squadra, lavoro per la Ducati. Per me non era importante superare Pecco sabato. Ho preferito stare dietro di lui, perché lui sta lottando per il campionato del mondo, io per niente. Ma quando domenica ho visto che ero competitivo per vincere la gara, ho pensato solo a quello", ha assicurato la "Bestia" dopo la liberazione in Malesia. "Sono qui per essere veloce, ma a volte anche per lavorare per la squadra. Non so cosa succederà in futuro, ma sono nel team Ducati Lenovo e lavoro anche per esso".

Bastianini si presenta al GP del Qatar come vincitore dello scorso anno. "A Sepang mi è caduto un peso dalle spalle, ora mi sento più libero. Mi sto divertendo di nuovo sulla moto e di conseguenza sono anche veloce. In passato sono stato veloce in Qatar e l'anno scorso ho vinto qui la mia prima gara di MotoGP. Non so se riuscirò a ripetermi, ma di certo voglio provarci", ha annunciato il 25enne riminese.

Risultati gara MotoGP, Sepang (12.11.):

1° Enea Bastianini, Ducati, 20 giri in 39:59.137 min (= 166,3 km/h)

2° Alex Márquez, Ducati, + 1,535 sec.

3. Pecco Bagnaia, Ducati, + 3,562

4° Jorge Martin, Ducati, + 10,526

5. Fabio Quartararo, Yamaha, + 15.000

6. Marco Bezzecchi, Ducati, + 16.946

7. Franco Morbidelli, Yamaha, +18.553

8. Jack Miller, KTM, + 19.204

9. Fabio Di Giannantonio, Ducati, + 19.399

10. Luca Marini, Ducati, + 19.740

11. Maverick Viñales, Aprilia, + 21.189

12. Johann Zarco, Ducati, + 23.598

13° Marc Márquez, Honda, + 27.079

14° Augusto Fernández, KTM, + 28.940

15° Pol Espargaró, KTM, + 29.849

16. Iker Lecuona, Honda, + 50.960

17. Álvaro Bautista, Ducati, + 53.564

18° Takaaki Nakagami, Honda, + 1'42.162 min.

- Brad Binder, KTM, 9 giri in meno

- Aleix Espargaró, Aprilia, 12 giri in meno

- Raúl Fernández, Aprilia, 14 giri in meno

- Miguel Oliveira, Aprilia, 15 giri in meno

- Joan Mir, Honda, 16 giri in meno

Risultato MotoGP Sprint, Sepang (11.11.):

1° Alex Márquez, Ducati, 10 giri in 19:58.713 min.

2° Jorge Martin, Ducati, +1.589 sec.

3. Pecco Bagnaia, Ducati, +3.034

4. Enea Bastianini, Ducati, +3.242

5. Brad Binder, KTM, +3.310

6. Jack Miller, KTM, +4.318

7. Marco Bezzecchi, Ducati, +5.307

8. Johann Zarco, Ducati, +5.501

9. Luca Marini, Ducati, +6.420

10. Maverick Viñales, Aprilia, +7.241

11. Franco Morbidelli, Yamaha, +8.775

12° Aleix Espargaró, Aprilia, +9.995

13° Fabio Di Giannantonio, Ducati, +10.067

14° Augusto Fernández, KTM, +10.643

15° Pol Espargaró, KTM, +11.005

16° Fabio Quartararo, Yamaha, +11.911

17° Raúl Fernández, Aprilia, +13.591

18° Miguel Oliveira, Aprilia, +15.058

19° Takaaki Nakagami, Honda, +16.015

20° Iker Lecuona, Honda, +23.484

21° Marc Márquez, Honda, +24.930

22° Álvaro Bautista, Ducati, +36.501

23° Joan Mir, Honda, +40.594

Classifica del Campionato del Mondo MotoGP dopo 35 gare su 39:

1° Bagnaia, 412 punti. 2. Martin 398. 3. Bezzecchi 323. 4. Binder 254. 5. Zarco 200. 6. Aleix Espargaró 198. 7. Viñales 175. 8. Marini 171. 9. Quartararo 156. 10. Miller 156. 11. Alex Márquez 149. 12. Di Giannantonio 100. 13. Morbidelli 93. 14. Marc Márquez 84. 15. Bastianini 76. 16. Joaquín Mir, Honda, +601. Bastianini 76. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 69. 18. Rins 54. 19. Nakagami 52. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 24. 23. Pol Espargaró 13. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Campionato costruttori:

1. Ducati, 626 punti (Campione del Mondo). 2. KTM 334. 3. Aprilia 292. 4. Yamaha 176. 5. Honda 169.

Campionato mondiale a squadre:

1° Prima Pramac Racing, 598 punti. 2. Ducati Lenovo Team 498. 3. Mooney VR46 Racing 494. 4. Red Bull KTM Factory Racing 410. 5. Aprilia Racing 373. 6. Gresini Racing 249. 7. Monster Energy Yamaha 249. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. LCR Honda 112. 10. Repsol Honda 108. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 91.