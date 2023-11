Alex Rins: rimonta a Valencia, poi test Yamaha?

Non è ancora chiaro se Alex Rins sarà in grado di partecipare alla finale del Campionato del Mondo cinque settimane dopo il suo ritiro dal GP d'Australia e la sua terza operazione. Un controllo medico dovrebbe fare chiarezza.

Alex Rins si è allenato ieri con la sua 1000cc Superbike per la prima volta dopo la terza operazione per la frattura complicata di tibia e perone destro. Ha effettuato i suoi giri sul Circuito di Catalunya, ed era presente anche Andrea Iannone (Ducati). Ma il suo ritorno al GP di Valencia non è ancora sicuro al 100%. Il vincitore texano tornerà in sella alla Honda RC213V del team LCR in occasione della finale del Campionato del Mondo che si terrà in Spagna dal 24 al 26 novembre?

"È una bella domanda. Vorrei saperlo anch'io. Il piano prevede un altro esame radiografico la prossima settimana. Dopodiché dovremmo avere chiarezza", ha spiegato Lucio Cecchinello, proprietario del team LCR Honda, interpellato da SPEEDWEEK.com.

Il pilota della Superbike Iker Lecuona ha sostituito Rins a Sepang e farà lo stesso il prossimo fine settimana a Doha.

Lo stesso Rins è caduto pesantemente nella volata del Mugello il 10 giugno e ha dovuto subire due interventi chirurgici e indossare un fissatore esterno per giorni dopo la prima operazione (avvenuta a Firenze).

Il suo rientro è stato poi sempre più ritardato perché le viti si erano allentate e causavano dolore. Rins si è presentato al GP di Barcellona il primo fine settimana di settembre per un giorno e continuava a usare le stampelle.

Alla fine, Rins ha deciso di partecipare al GP del Giappone con poco preavviso, dove Stefan Bradl era in realtà previsto come sostituto, come in India. Dich Rins si è seduto sulla Honda a Motegi il venerdì, ma ha rinunciato a causa del forte dolore (e dei 3,747 secondi di ritardo) e del 21° e ultimo posto del venerdì sera. Stefan Brad è intervenuto e si è assicurato due punti con il 14° posto, nonostante abbia saltato le prove del venerdì.

Una settimana dopo, a Mandalika/Indonesia, Rins non è andato oltre il 21° e ultimo posto in griglia. Tuttavia, ha mantenuto il sangue freddo nella gara di domenica, beneficiando di sette ritiri e di molte altre situazioni drammatiche nella parte anteriore dello schieramento, per cui il 27enne di Barcellona è stato premiato per la sua costanza e per la sua capacità di stringere i denti. "È stato uno sforzo enorme finire la gara. Dopo 13 o 14 giri è arrivato il dolore, ed è stato un dolore vero", ha sospirato Rins dopo un ottimo nono posto.

Il sei volte vincitore della MotoGP ha pagato questo sforzo con una settimana a Phillip Island (dal 20 al 22 ottobre), dove ha dovuto fare le valigie di nuovo il venerdì e poi volare in Spagna per essere visitato dal suo medico, che ha raccomandato una piccola operazione - la terza.

Il direttore di gara della Yamaha Lin Jarvis spera che il pilota ufficiale del prossimo anno, Alex Rins, sia pronto a tornare in azione dopo una pausa di cinque settimane. "Sono sicuro che Alex parteciperà al GP di Valencia per LCR e proverà la M1 Yamaha per noi due giorni dopo", ha dichiarato Lin Jarvis a SPEEDWEEK.com.