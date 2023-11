Aleix Espargaró : la règle de la pression des pneus ruine le championnat du monde

Aleix Espargaró (34 ans) a vécu un week-end à oublier à Sepang, selon ses propres dires. L'expérimenté pilote espagnol a chuté dimanche peu avant la mi-temps, alors qu'il n'était qu'en 13e position, juste derrière son coéquipier Maverick Viñales.

Le Catalan s'interroge davantage sur la pression des pneus. Aprilia semble avoir de gros problèmes à ce sujet. A Buriram, Espargaró a déjà écopé d'une pénalité de trois secondes pour la deuxième infraction de la saison.

La prise en compte de la pression de gonflage des pneus imposée par le fournisseur de pneus Michelin, à savoir au moins 1,88 bar dans le pneu avant (plus de 50 pour cent des tours de course en course principale, plus de 30 pour cent en sprint), met régulièrement l'équipe Aprilia dans l'embarras. "Nous devons être plus conservateurs avec ça maintenant, sinon nous prendrons six secondes et la prochaine fois douze", a calculé Aleix. "Je déteste ça - ça va ruiner le championnat du monde ! Cela rend la vie de mes techniciens très difficile".

Cinq pilotes étaient concernés dernièrement à Sepang, ce qui porte à douze le nombre de pilotes MotoGP qui aborderont le GP du Qatar avec un avertissement officiel. Cela signifie qu'ils risquent des pénalités de temps à la prochaine infraction.

Pourquoi les pilotes MotoGP ne s'unissent-ils pas dans cette affaire ? "Nous le disons à chaque réunion avec Piero Taramasso, avec les gens de Michelin et dans les réunions avec Carlos Ezpeleta. Nous en parlons tous les week-ends ! Il n'y a actuellement aucune chance qu'ils changent cela", soupirait l'aîné des Espargaró.

Aleix a souligné : "Je n'ai jamais vu de problème avec le pneu avant dans cette série - et cela fait 15 ans que je roule dans ce championnat du monde. Piero dit que nous sommes proches d'une explosion du pneu avant. Ok - il doit le savoir - il est un million de fois mieux informé que moi. Je dis que le pneu arrière peut exploser, mais jamais le pneu avant".

"Michelin sait déjà ce qu'il fait. Mais je pense qu'il serait préférable de rendre les pilotes heureux", a poursuivi le capitaine d'Aprilia, double vainqueur de la saison. "Nous sommes cependant loin d'une grève. C'est une réduction de la performance, mais ce n'est pas dangereux. Ok, dangereux seulement dans la mesure où l'on peut tomber...". Puis Aleix a encore annoncé : "Nous allons continuer à mettre la pression".

Résultat de la course MotoGP, Sepang (12.11.) :

1. Enea Bastianini, Ducati, 20 rdn en 39:59,137 min (= 166,3 km/h).

2. Alex Márquez, Ducati, + 1,535 sec

3. Pecco Bagnaia, Ducati, + 3,562

4. Jorge Martin, Ducati, + 10,526

5. Fabio Quartararo, Yamaha, + 15,000

6. Marco Bezzecchi, Ducati, + 16,946

7. Franco Morbidelli, Yamaha, + 18,553

8. Jack Miller, KTM, + 19,204

9. Fabio Di Giannantonio, Ducati, + 19,399

10. Luca Marini, Ducati, + 19,740

11. Maverick Viñales, Aprilia, + 21,189

12. Johann Zarco, Ducati, + 23,598

13. Marc Márquez, Honda, + 27,079

14. Augusto Fernández, KTM, + 28,940

15. Pol Espargaró, KTM, + 29,849

16. Iker Lecuona, Honda, + 50,960

17. Álvaro Bautista, Ducati, + 53,564

18. Takaaki Nakagami, Honda, + 1:42,162 min

- Brad Binder, KTM, 9 tours de retard

- Aleix Espargaró, Aprilia, 12 tours de retard

- Raúl Fernández, Aprilia, 14 tours de retard

- Miguel Oliveira, Aprilia, 15 tours de retard

- Joan Mir, Honda, 16 tours de retard

Résultat du sprint MotoGP, Sepang (11.11.) :

1. Alex Márquez, Ducati, 10 rdn en 19:58,713 min.

2. Jorge Martin, Ducati, +1,589 sec

3. Pecco Bagnaia, Ducati, +3,034

4. Enea Bastianini, Ducati, +3,242

5. Brad Binder, KTM, +3,310

6. Jack Miller, KTM, +4,318

7. Marco Bezzecchi, Ducati, +5,307

8. Johann Zarco, Ducati, +5,501

9. Luca Marini, Ducati, +6,420

10. Maverick Viñales, Aprilia, +7,241

11. Franco Morbidelli, Yamaha, +8,775

12. Aleix Espargaró, Aprilia, +9,995

13. Fabio Di Giannantonio, Ducati, +10,067

14. Augusto Fernández, KTM, +10,643

15. Pol Espargaró, KTM, +11,005

16. Fabio Quartararo, Yamaha, +11,911

17. Raúl Fernández, Aprilia, +13,591

18. Miguel Oliveira, Aprilia, +15,058

19. Takaaki Nakagami, Honda, +16,015

20. Iker Lecuona, Honda, +23,484

21. Marc Márquez, Honda, +24,930

22. Álvaro Bautista, Ducati, +36,501

23. Joan Mir, Honda, +40,594

Classement du championnat du monde MotoGP après 35 courses sur 39 :

1. Bagnaia, 412 points. 2. Martin 398. 3. Bezzecchi 323. 4. Binder 254. 5. Zarco 200. 6. Aleix Espargaró 198. 7. Viñales 175. 8. Marini 171. 9. Quartararo 156. 10. Miller 156. 11. Alex Márquez 149. 12. Di Giannantonio 100. 13. Morbidelli 93. 14. Marc Márquez 84. 15. Bastianini 76. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 69. 18. Rins 54. 19. Nakagami 52. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 24. 23. Pol Espargaró 13. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Championnat du monde des constructeurs :

1. Ducati, 626 points (champion du monde). 2. KTM 334. 3. Aprilia 292. 4. Yamaha 176. 5. Honda 169.

Championnat du monde par équipes :

1. Prima Pramac Racing, 598 points. 2. Ducati Lenovo Team 498. 3. Mooney VR46 Racing 494. 4. Red Bull KTM Factory Racing 410. 5. Aprilia Racing 373. 6. Gresini Racing 249. 7. Monster Energy Yamaha 249. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. LCR Honda 112. 10. Repsol Honda 108. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 91.