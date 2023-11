Aleix Espargaró: la regola della pressione degli pneumatici rovina il Campionato del Mondo

Aleix Espargaró (34) ha vissuto un weekend da dimenticare a Sepang, secondo le sue stesse dichiarazioni. L'esperto spagnolo è caduto poco prima dell'intervallo di domenica e a quel punto si trovava solo in P13, direttamente dietro al suo compagno di squadra Maverick Viñales.

Al momento, il pilota catalano sta riflettendo molto di più sul problema della pressione degli pneumatici. A quanto pare, l'Aprilia ha problemi particolarmente gravi in questo senso. A Buriram, Espargaró ha già ricevuto una penalità di 3 secondi per la seconda infrazione della stagione.

Tenendo conto della pressione minima di 1,88 bar specificata dal fornitore di pneumatici Michelin nel pneumatico anteriore (oltre il 50% dei giri di gara nella gara principale e oltre il 30% nella volata), l'equipaggio Aprilia si trova regolarmente in difficoltà. "Dobbiamo essere più prudenti, altrimenti la prossima volta perderemo sei secondi e dodici", ha calcolato Aleix. "Non lo sopporto: rovinerebbe il campionato! Rende la vita molto difficile ai miei tecnici".

Cinque piloti sono stati colpiti di recente a Sepang, il che significa che dodici piloti della MotoGP andranno al GP del Qatar con un avvertimento ufficiale. Ciò significa che potrebbero incorrere in penalità per la prossima infrazione.

Perché i piloti della MotoGP non si uniscono in questo caso? "Lo diciamo in ogni riunione con Piero Taramasso, con i responsabili della Michelin e nelle riunioni con Carlos Ezpeleta. Ne parliamo ogni fine settimana! Al momento non c'è alcuna possibilità che lo cambino", ha sospirato il più anziano Espargaró.

Aleix ha sottolineato: "Non ho mai visto un problema con lo pneumatico anteriore in questa serie, e sono 15 anni che corro in questo campionato mondiale. Piero dice che siamo vicini all'esplosione della gomma anteriore. Ok, lui deve saperlo, è un milione di volte più informato di me. Io dico: il pneumatico posteriore può esplodere, ma mai quello anteriore!".

"La Michelin sa già cosa sta facendo. Ma credo che sarebbe meglio se rendessero felici i piloti", ha aggiunto il capitano dell'Aprilia e due volte vincitore della stagione. "Ma siamo ben lontani da uno sciopero. È una riduzione delle prestazioni, ma non è pericolosa. Ok, pericoloso solo nel senso che si può cadere...". Aleix ha poi annunciato: "Continueremo a spingere".

Risultati della gara della MotoGP, Sepang (12.11.):

1° Enea Bastianini, Ducati, 20 giri in 39:59.137 min (= 166,3 km/h)

2° Alex Márquez, Ducati, + 1,535 sec.

3. Pecco Bagnaia, Ducati, + 3,562

4° Jorge Martin, Ducati, + 10,526

5. Fabio Quartararo, Yamaha, + 15.000

6. Marco Bezzecchi, Ducati, + 16.946

7. Franco Morbidelli, Yamaha, +18.553

8. Jack Miller, KTM, + 19.204

9. Fabio Di Giannantonio, Ducati, + 19.399

10. Luca Marini, Ducati, + 19.740

11. Maverick Viñales, Aprilia, + 21.189

12. Johann Zarco, Ducati, + 23.598

13° Marc Márquez, Honda, + 27.079

14° Augusto Fernández, KTM, + 28.940

15° Pol Espargaró, KTM, + 29.849

16. Iker Lecuona, Honda, + 50.960

17. Álvaro Bautista, Ducati, + 53.564

18° Takaaki Nakagami, Honda, + 1'42.162 min.

- Brad Binder, KTM, 9 giri in meno

- Aleix Espargaró, Aprilia, 12 giri in meno

- Raúl Fernández, Aprilia, 14 giri in meno

- Miguel Oliveira, Aprilia, 15 giri in meno

- Joan Mir, Honda, 16 giri in meno

Risultato MotoGP Sprint, Sepang (11.11.):

1° Alex Márquez, Ducati, 10 giri in 19:58.713 min.

2° Jorge Martin, Ducati, +1.589 sec.

3. Pecco Bagnaia, Ducati, +3.034

4. Enea Bastianini, Ducati, +3.242

5. Brad Binder, KTM, +3.310

6. Jack Miller, KTM, +4.318

7. Marco Bezzecchi, Ducati, +5.307

8. Johann Zarco, Ducati, +5.501

9. Luca Marini, Ducati, +6.420

10. Maverick Viñales, Aprilia, +7.241

11° Franco Morbidelli, Yamaha, +8.775

12° Aleix Espargaró, Aprilia, +9.995

13° Fabio Di Giannantonio, Ducati, +10.067

14° Augusto Fernández, KTM, +10.643

15° Pol Espargaró, KTM, +11.005

16° Fabio Quartararo, Yamaha, +11.911

17° Raúl Fernández, Aprilia, +13.591

18° Miguel Oliveira, Aprilia, +15.058

19° Takaaki Nakagami, Honda, +16.015

20° Iker Lecuona, Honda, +23.484

21° Marc Márquez, Honda, +24.930

22° Álvaro Bautista, Ducati, +36.501

23° Joan Mir, Honda, +40.594

Classifica del Campionato del Mondo MotoGP dopo 35 gare su 39:

1° Bagnaia, 412 punti. 2. Martin 398. 3. Bezzecchi 323. 4. Binder 254. 5. Zarco 200. 6. Aleix Espargaró 198. 7. Viñales 175. 8. Marini 171. 9. Quartararo 156. 10. Miller 156. 11. Alex Márquez 149. 12. Di Giannantonio 100. 13. Morbidelli 93. 14. Marc Márquez 84. 15. Bastianini 76. 16. Joaquín Mir, Honda, +601. Bastianini 76. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 69. 18. Rins 54. 19. Nakagami 52. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 24. 23. Pol Espargaró 13. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Campionato costruttori:

1. Ducati, 626 punti (Campione del Mondo). 2. KTM 334. 3. Aprilia 292. 4. Yamaha 176. 5. Honda 169.

Campionato mondiale a squadre:

1° Prima Pramac Racing, 598 punti. 2. Ducati Lenovo Team 498. 3. Mooney VR46 Racing 494. 4. Red Bull KTM Factory Racing 410. 5. Aprilia Racing 373. 6. Gresini Racing 249. 7. Monster Energy Yamaha 249. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. LCR Honda 112. 10. Repsol Honda 108. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 91.