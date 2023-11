Aleix Espargaró: A regra da pressão dos pneus arruína o Campeonato do Mundo

O ás da Aprilia, Aleix Espargaró, também ficou com a garganta inflamada depois do fim de semana de Sepang quando foi questionado sobre a questão da pressão de ar no pneu dianteiro - os seus comentários pintam um quadro questionável para o futuro.

Aleix Espargaró (34) teve um fim de semana para esquecer em Sepang, de acordo com as suas próprias declarações. O experiente espanhol caiu pouco antes do intervalo no domingo, altura em que estava apenas em P13, diretamente atrás do seu companheiro de equipa Maverick Viñales.

De momento, o piloto catalão está a ponderar muito mais sobre a questão da pressão dos pneus. Aparentemente, a Aprilia tem problemas particularmente grandes com isso. Em Buriram, Espargaró já recebeu uma penalização de 3 segundos pela segunda infração da época.

Tendo em conta a pressão mínima de 1,88 bar especificada pelo fornecedor de pneus Michelin no pneu dianteiro (mais de 50 por cento das voltas da corrida principal e mais de 30 por cento no sprint) coloca regularmente a equipa da Aprilia em apuros. "Temos de ser mais conservadores agora, caso contrário perdemos seis segundos e doze na próxima vez", calculou Aleix. "Odeio isso - vai arruinar o campeonato! Torna a vida muito difícil para os meus técnicos."

Cinco pilotos foram recentemente afectados em Sepang, o que significa que doze pilotos de MotoGP vão agora para o GP do Qatar com um aviso oficial. Isto significa que poderão enfrentar penalizações de tempo na próxima infração.

Porque é que os pilotos de MotoGP não se unem neste caso? "Dizemo-lo em todas as reuniões com Piero Taramasso, com o pessoal da Michelin e nas reuniões com Carlos Ezpeleta. Falamos sobre isso todos os fins-de-semana! Atualmente, não há qualquer hipótese de eles mudarem", suspirou o mais velho Espargaró.

Aleix salientou: "Nunca vi um problema com o pneu dianteiro nesta série - e já ando neste campeonato do mundo há 15 anos. O Piero diz que estamos quase a rebentar o pneu da frente. Ok - ele deve saber - ele está um milhão de vezes mais bem informado do que eu. Eu digo: O pneu traseiro pode explodir - mas nunca o pneu da frente!"

"A Michelin já sabe o que está a fazer. Mas acho que seria melhor se eles fizessem os pilotos felizes", acrescentou o capitão da Aprilia e duas vezes vencedor da temporada. "Mas estamos muito longe de uma greve. É uma redução no desempenho, mas não é perigoso. Ok, perigoso apenas no sentido em que se pode cair..." Aleix anunciou: "Vamos continuar a esforçar-nos."

Resultado da corrida de MotoGP, Sepang (12.11.):

1º Enea Bastianini, Ducati, 20 rdn em 39:59.137 min (= 166.3 km/h)

2º Alex Márquez, Ducati, + 1,535 seg

3º Pecco Bagnaia, Ducati, + 3,562

4º Jorge Martin, Ducati, + 10,526

5. Fabio Quartararo, Yamaha, + 15,000

6. Marco Bezzecchi, Ducati, + 16,946

7. Franco Morbidelli, Yamaha, +18,553

8. Jack Miller, KTM, + 19,204

9. Fabio Di Giannantonio, Ducati, + 19,399

10. Luca Marini, Ducati, + 19,740

11. Maverick Viñales, Aprilia, + 21,189

12º Johann Zarco, Ducati, + 23,598

13º Marc Márquez, Honda, + 27,079

14º Augusto Fernández, KTM, + 28,940

15º Pol Espargaró, KTM, + 29,849

16º Iker Lecuona, Honda, + 50,960

17º Álvaro Bautista, Ducati, + 53,564

18º Takaaki Nakagami, Honda, + 1'42,162 min

- Brad Binder, KTM, 9 voltas abaixo

- Aleix Espargaró, Aprilia, menos 12 voltas

- Raúl Fernández, Aprilia, menos 14 voltas

- Miguel Oliveira, Aprilia, menos 15 voltas

- Joan Mir, Honda, 16 voltas para baixo

Resultado MotoGP Sprint, Sepang (11.11.):

1º Alex Márquez, Ducati, 10 rdn em 19:58.713 min

2º Jorge Martin, Ducati, +1,589 s

3. Pecco Bagnaia, Ducati, +3,034

4. Enea Bastianini, Ducati, +3,242

5. Brad Binder, KTM, +3,310

6. Jack Miller, KTM, +4,318

7. Marco Bezzecchi, Ducati, +5,307

8. Johann Zarco, Ducati, +5,501

9º Luca Marini, Ducati, +6,420

10º Maverick Viñales, Aprilia, +7,241

11º Franco Morbidelli, Yamaha, +8,775

12º Aleix Espargaró, Aprilia, +9,995

13º Fabio Di Giannantonio, Ducati, +10,067

14º Augusto Fernández, KTM, +10,643

15º Pol Espargaró, KTM, +11,005

16º Fabio Quartararo, Yamaha, +11,911

17º Raúl Fernández, Aprilia, +13,591

18º Miguel Oliveira, Aprilia, +15,058

19º Takaaki Nakagami, Honda, +16,015

20º Iker Lecuona, Honda, +23,484

21º Marc Márquez, Honda, +24,930

22º Álvaro Bautista, Ducati, +36,501

23º Joan Mir, Honda, +40,594

Classificação do Campeonato do Mundo de MotoGP após 35 das 39 corridas:

1º Bagnaia, 412 pontos. 2. Martin 398. 3. Bezzecchi 323. 4. Binder 254. 5. Zarco 200. 6. Aleix Espargaró 198. 7. Viñales 175. 8. Marini 171. 9. Quartararo 156. 10. Miller 156. 11. Alex Márquez 149. 12. Di Giannantonio 100. 13. Morbidelli 93. 14. Marc Márquez 84. 15. Bastianini 76. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 69. 18. Rins 54. 19. Nakagami 52. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 24. 23. Pol Espargaró 13. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Campeonato de Construtores:

1º Ducati, 626 pontos (Campeã do Mundo). 2. KTM 334. 3. Aprilia 292. 4. Yamaha 176. 5. Honda 169.

Campeonato do Mundo de Equipas:

1º Prima Pramac Racing, 598 pontos. 2. Ducati Lenovo Team 498. 3. Mooney VR46 Racing 494. 4. Red Bull KTM Factory Racing 410. 5. Aprilia Racing 373. 6. Gresini Racing 249. 7. Monster Energy Yamaha 249. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. LCR Honda 112. 10. Repsol Honda 108. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 91.