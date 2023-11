Antes do GP do Qatar: No deserto com Nasser Al-Attiyah

Antes do penúltimo Grande Prémio da época de MotoGP no Qatar, este fim de semana, Jorge Martin, Aleix Espargaró e Pedro Acosta viajaram para o deserto com Nasser Al-Attiyah, cinco vezes vencedor do Dakar.

Sob os holofotes do Circuito Internacional de Losail, os ases do GP vão estar em ação em duas rodas a partir de sexta-feira, antes de alguns deles poderem acelerar em quatro rodas nas dunas sob a orientação do herói local Nasser Al-Attiyah.

O cinco vezes vencedor do lendário Rali Dakar abriu as portas do seu Nasser Camp ao candidato ao título de MotoGP Jorge Martin, ao seu companheiro e piloto de fábrica da Aprilia Aleix Espargaró e ao novo Campeão do Mundo de Moto2 Pedro Acosta.

O entusiasmo de todos os envolvidos era evidente. "Que dia," disse Martin entusiasmado. "Diverti-me como um miúdo", concordou Espargaró.