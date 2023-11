Horaire Doha : décision préliminaire dans la lutte pour le titre MotoGP ?

L'avant-dernier Grand Prix de l'année se déroulera sur le circuit international de Losail, long de 5,380 km. La date inhabituelle du GP du Qatar est due à d'importants travaux effectués pour la Formule 1 sur le site situé aux portes de Doha. En 2024, la saison s'ouvrira à nouveau comme d'habitude au Qatar (du 8 au 10 mars 2024).

Le tracé du circuit international de Losail, avec ses dix virages à droite et ses six virages à gauche, qui figure au calendrier du championnat du monde de moto depuis 2004, n'a pas changé. Le GP du Qatar se déroule sous les projecteurs depuis 2008, lorsque la course de MotoGP avait eu lieu à 23 heures, heure locale, et que Casey Stoner avait remporté la victoire. Lors des premières années du GP de nuit, les entraînements ont parfois duré jusqu'à 1h30.

Au cours des dernières années, les heures de départ ont toujours été repoussées et avancées, mais cette saison, les départs du MotoGP (aussi bien pour le sprint que pour la course du GP du dimanche) auront lieu à nouveau à 20 heures, heure locale - ce qui signifie 18 heures pour les téléspectateurs en Allemagne, en Autriche et en Suisse.

L'année dernière, Enea Bastianini (qui portait encore les couleurs de Gresini) avait triomphé au GP du Qatar. Dimanche dernier, il a fait un retour impressionnant au sommet en remportant sa première victoire en tant que pilote officiel Ducati à Sepang, après une saison jusque-là malheureuse et difficile.

Mais ce sont les deux rivaux du championnat du monde qui sont au centre de l'attention : le champion en titre Pecco Bagnaia aborde les deux derniers week-ends de course avec 14 points d'avance sur l'as Pramac Jorge Martin, au cours desquels 74 points au maximum peuvent encore être obtenus.

Même si plus de 20 mois se sont écoulés depuis le GP du Qatar 2022, les fans attentifs s'en souviennent encore : la dernière fois que Bagnaia et Martin se sont livrés à un duel dans le désert, l'Italien a chuté dans le virage 1, entraînant son collègue de marque Ducati espagnol dans le bac à gravier.

Une chose est sûre : aucun des prétendants au titre ne peut se permettre un zéro pointé dans cette phase décisive de la saison. Selon l'issue du sprint de Tissot, la décision concernant le championnat du monde pourrait déjà tomber dimanche à Doha, mais Bagnaia doit pour cela marquer 23 points de plus que le "Martinator" pendant le week-end.

Dans la catégorie Moto2, le championnat du monde est déjà décidé en faveur de Pedro Acosta (Red Bull KTM Ajo). Dans le championnat du monde Moto3, Jaume Masià (Leopard Racing) a une première balle de match avec 13 points d'avance sur Ayumu Sasaki (Liqui Moly Husqvarna Intact GP) : s'il parvient à prendre douze points supplémentaires sur son premier poursuivant dimanche, l'Espagnol de 23 ans pourrait être sacré champion du monde avant l'heure.

Horaire du GP du Qatar 2023 (heure d'Europe centrale)

Vendredi 17 novembre :

12h00 - 12h35 (35 min) : Moto3, Practice 1

12h50 - 13h30 (40 min) : Moto2, Practice 1

13h45 - 14h30 (45 min) : MotoGP, FP1



16h15 - 16h50 (35 min) : Moto3, Practice 2

17h05 - 17h45 (40 min) : Moto2, Practice 2

18.00 - 19.00 (60 min) : MotoGP, Practice



Samedi 18 novembre :

11h30 - 12h00 (30 min) : Moto3, Practice 3

12h15 - 12h45 (30 min) : Moto2, Practice 3

13.00 - 13.30 (30 min) : MotoGP, FP2

13.40 - 13.55 (15 min) : MotoGP, Qualifying 1

14h05 - 14h20 (15 min) : MotoGP, Qualifying 2



15h50 - 16h05 (15 min) : Moto3, Qualifying 1

16h15 - 16h30 (15 min) : Moto3, Qualifying 2

16.45 - 17.00 heures (15 min) : Moto2, Qualifying 1

17h10 - 17h25 (15 min) : Moto2, Qualifying 2



Heure de départ

18h00 : MotoGP Sprint (11 tours)



Dimanche 19 novembre :

13h40 - 13h50 (10 min) : MotoGP, warm-up



Heures de départ

15h00 : Course Moto3 (16 tours)

16h15 : course Moto2 (18 tours)

18h00 : Course MotoGP (22 tours)