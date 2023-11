Calendario di Doha: decisione preliminare nella lotta per il titolo della MotoGP?

Il penultimo Gran Premio dell'anno si svolgerà sul Circuito Internazionale di Losail, lungo 5,380 chilometri. La data insolita per il GP del Qatar è dovuta ai lavori in corso per la Formula 1 sul circuito alle porte di Doha. Nel 2024, la stagione si aprirà nuovamente come di consueto in Qatar (dall'8 al 10 marzo 2024).

Il tracciato del Losail International Circuit, con le sue dieci curve a destra e sei a sinistra, che fa parte del calendario del Motomondiale dal 2004, rimane invariato. Il GP del Qatar si svolge sotto i riflettori dal 2008, quando la gara della MotoGP si è svolta alle 23.00 ora locale ed è stata vinta da Casey Stoner. Nei primi anni del GP notturno, le sessioni di allenamento si sono tenute talvolta fino all'1.30 del mattino.

Negli ultimi anni gli orari di partenza sono stati ripetutamente posticipati e anticipati, ma questa stagione la partenza della MotoGP (sia per la gara sprint che per la gara del GP di domenica) avverrà ancora una volta non prima delle 20.00 ora locale - che significa le 18.00 per i telespettatori di Germania, Austria e Svizzera.

L'anno scorso, Enea Bastianini (sempre con i colori Gresini) ha trionfato nel GP del Qatar e domenica scorsa ha fatto un impressionante ritorno ai vertici con la sua prima vittoria come pilota ufficiale Ducati a Sepang dopo una stagione sfortunata e difficile.

Tuttavia, l'attenzione è rivolta ai due rivali del campionato mondiale: il campione in carica Pecco Bagnaia arriva agli ultimi due weekend di gara con 14 punti di vantaggio sull'asso della Pramac Jorge Martin, con un massimo di 74 punti ancora in palio.

Anche se sono passati più di 20 mesi dal GP del Qatar del 2022, i fan più attenti lo ricorderanno ancora bene: l'ultima volta che Bagnaia e Martin hanno duellato nel deserto, l'italiano è caduto alla prima curva trascinando nella ghiaia il collega spagnolo del marchio Ducati.

Una cosa è chiara: nessuno dei contendenti al titolo può permettersi uno zero in questa fase decisiva della stagione. A seconda dell'esito della Tissot Sprint, il Campionato del Mondo potrebbe decidersi a Doha domenica, anche se Bagnaia dovrà totalizzare un totale di 23 punti in più rispetto al "Martinator" questo fine settimana.

Nella classe Moto2, il campionato del mondo è già stato deciso a favore di Pedro Acosta (Red Bull KTM Ajo). Nel Campionato del Mondo Moto3, Jaume Masià (Leopard Racing) ha il primo match point con un vantaggio di 13 punti su Ayumu Sasaki (Liqui Moly Husqvarna Intact GP): se domenica riuscirà a guadagnare altri dodici punti sul suo rivale più vicino, il 23enne spagnolo potrebbe essere incoronato Campione del Mondo in anticipo.

Programma del GP del Qatar 2023 (CET)

Venerdì 17 novembre:

12.00 - 12.35 (35 minuti): Moto3, prove 1

12.50 - 13.30 (40 minuti): Moto2, prove 1

13.45 - 14.30 (45 min): MotoGP, FP1



16.15 - 16.50 (35 min): Moto3, prove 2

17.05 - 17.45 (40 minuti): Moto2, prove 2

18.00 - 19.00 (60 minuti): MotoGP, prove libere



Sabato 18 novembre:

11.30 - 12.00 (30 minuti): Moto3, prove 3

12.15 - 12.45 (30 min): Moto2, prove 3

13.00 - 13.30 (30 min): MotoGP, FP2

13.40 - 13.55 (15 min): MotoGP, qualifiche 1

14.05 - 14.20 (15 min): MotoGP, qualifiche 2



15.50 - 16.05 (15 min): Moto3, qualifiche 1

16.15 - 16.30 (15 min): Moto3, qualifiche 2

16.45 - 17.00 (15 min): Moto2, qualifiche 1

17.10 - 17.25 (15 min): Moto2, qualifiche 2



Orario di inizio

18.00: MotoGP Sprint (11 giri)



Domenica 19 novembre:

13.40 - 13.50 (10 min): MotoGP, warm-up



Orario di partenza

15.00: Gara Moto3 (16 giri)

16.15: gara Moto2 (18 giri)

18.00: gara della MotoGP (22 giri)