GP du Qatar sur ServusTV : une bataille ouverte

Servus retransmettra le GP du Qatar en direct samedi et dimanche. Gustl Auinger nous éclaire en avant-première sur la situation initiale dans la lutte pour le titre MotoGP entre Bagnaia et Martin ainsi que sur les acteurs secondaires dans des rôles clés potentiels.

Deux pilotes s'affrontent pendant deux week-ends pour la couronne ultime du sport motocycliste. Un spectacle dans le désert à Doha définit la situation de départ pour l'épreuve de force finale. L'expert de ServusTV Gustl Auinger en est convaincu : "La lutte pour le titre se poursuivra jusqu'au dernier tour à Valence".

Equipe d'usine vs. combattant solitaire ?

Cette année, Enea Bastianini avait manqué neuf courses, n'avait pas franchi la ligne d'arrivée à deux reprises et n'avait jamais réussi à se classer dans le top 7 lors de ses six apparitions - jusqu'à Sepang. Dès le début du Grand Prix de Malaisie, l'Italien, dont le contrat d'usine Ducati avait même été remis en question, a pris la tête et ne l'a plus quittée. L'expert de ServusTV Gustl Auinger : "Avec un tour de force, Enea a montré qu'il était de retour là où il était".

Désormais, Bastianini pourrait même devenir un facteur dans la lutte pour le titre, pense Auinger. "Jorge Martin ne va pas aimer ça. Et le pendule penche en direction de Pecco Bagnaia. Car malgré toute l'estime que l'on porte à Johann Zarco, le duel s'appelle désormais équipe d'usine contre combattant individuel". En effet, après la première étape asiatique en Inde, l'espoir espagnol de Pramac avait 13 points de retard sur le champion en titre, à la fin du voyage, il en a 14 avec seulement deux étapes restantes en championnat du monde.

Critique de la pression minimale

Très tôt en Malaisie, les positions étaient prises. Du suspense ? Pas de quoi s'inquiéter ! L'expert de ServusTV attribue le déroulement peu excitant de la course à la règle de la pression des pneus. "Je ne suis pas un adepte des limites créées artificiellement. La régie doit se poser la question de savoir si l'on veut voir la véritable capacité des pilotes ou s'ils doivent conduire avec les mains liées". Après tout, personne ne veut plus risquer une pénalité de trois secondes ou même une disqualification. "Pecco et Jorge vont maintenant se regarder exclusivement l'un l'autre en espérant que l'autre fasse une erreur".

Les approches différentes des principaux protagonistes apporteraient néanmoins du piment supplémentaire dans cette course au titre hautement dramatique, estime Auinger : "Pecco travaille de manière conséquente pour le week-end et est incroyablement fort en course. Jorge, quant à lui, possède une vitesse de base comme peu d'autres, qu'il peut exploiter surtout en qualifications et au sprint. S'ils essaient maintenant d'imiter l'autre, ils ne feront que se tromper".

Le spécialiste de ServusTV considère que les duellistes sont en principe sur un pied d'égalité. "Un échange ouvert avec du matériel absolument identique. Tu dois constamment faire attention à ce que fait l'autre". Bagnaia aurait certes l'avantage de connaître la situation depuis deux ans. "Mais cela peut aussi être désagréable. Car si tu n'es que deuxième en tant que champion du monde régnant, tu as perdu le titre".

Peu de temps pour s'adapter

Le Grand Prix du Qatar marque la fin de la plus longue tournée asiatique de l'histoire des championnats du monde. La date inhabituelle de cette classique sous les projecteurs, qui a généralement lieu en début de saison, devrait toutefois offrir des conditions similaires à celles du mois de mars. "Pour les équipes, le défi consiste toutefois, après la chaleur de Sepang, à adapter les packs aux exigences en quelques jours", déclare Auinger en évoquant les températures avoisinant les 25 degrés en soirée dans le désert de Losail. "Je trouve cette alternance climatologique extrêmement intéressante".

En raison des regards croisés que se portent les deux pilotes de tête, le reste du peloton pourrait jouer un rôle clé dans la lutte pour le championnat du monde. "Aprilia dispose d'un très bon package, mais a souffert de la chaleur. Nous ne savons pas exactement comment KTM se porte après Sepang, où elle a été battue par les deux Yamaha. Mais sur l'année, l'équipe est la deuxième force. Et puis, nous avons de nombreux pilotes Ducati qui passent complètement à côté de la lutte pour le titre. Les motos de 2022 sont également bonnes pour le podium".

Prédire l'issue d'une course reviendrait à lire un bouillon de café dans le crunch time du championnat du monde, avoue le spécialiste de ServusTV. "Peut-être que Pecco peut compter un peu sur la considération d'Enea. Au final, il devra quand même trier ses sept quetsches. Et Jorge va essayer de toutes ses forces de ne pas laisser le rythme de course de Pecco s'exprimer".

La lutte pour le titre en point de mire

Autour de l'action de course, tout tourne autour de la lutte pour le championnat du monde avec un regard particulier sur la pression des pneus et les conséquences possibles en cas d'infraction. Un autre article présente, à l'exemple d'Enea Bastianini, la rapidité avec laquelle on peut passer de Hero à Zero et inversement en MotoGP.

En Moto2, le champion du monde Pedro Acosta est célébré et en Moto3, ServusTV montre les moyens par lesquels Jaume Masià obtiendrait le titre dès le Qatar. Eve Scheer et Gustl Auinger sont en direct du Losail International Circuit, Christian Brugger et Alex Hofmann font les commentaires et les analyses.

Le GP du Qatar sur ServusTV

Samedi (18 novembre) :

13h30 : Qualifications MotoGP LIVE

14h25 : Analyse des qualifications

15h40 : Qualifications Moto3 LIVE

16h45 : Qualifications Moto2 LIVE

17h30 : Sprint MotoGP LIVE

18h25 : Analyse du sprint



Dimanche (19 novembre) :

14:20 : Début de la retransmission en direct

15h00 : Course Moto3 LIVE

16h15 : Course Moto2 LIVE

18h00 : Course MotoGP LIVE

18h45 : Analyse MotoGP

Comme d'habitude, SPEEDWEEK.com a rassemblé l'ensemble du programme TV et streaming du week-end dans un aperçu.