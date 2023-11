Il GP del Qatar su ServusTV: uno scambio aperto di colpi

Servus trasmetterà il GP del Qatar in diretta sabato e domenica. Gustl Auinger analizza la posizione di partenza nella lotta per il titolo della MotoGP tra Bagnaia e Martin, nonché gli attori secondari in potenziali ruoli chiave.

Due piloti si sfidano in due fine settimana per la corona finale delle corse in moto. Uno spettacolo nel deserto a Doha definisce la posizione di partenza per la resa dei conti finale. L'esperto di ServusTV Gustl Auinger è convinto: "La lotta per il titolo si svolgerà fino all'ultimo round a Valencia".

Squadra di lavoro contro combattente solitario?

Enea Bastianini ha saltato nove gare quest'anno, non è riuscito a concludere due volte e in sei partecipazioni non è mai entrato nella top 7 - fino a Sepang. Proprio all'inizio del Gran Premio della Malesia, l'italiano, il cui contratto di lavoro con la Ducati era stato addirittura messo in discussione, ha preso il comando e non l'ha più mollato. L'esperto di ServusTV Gustl Auinger: "Con una dimostrazione di forza, Enea ha dimostrato di essere tornato al suo posto".

Ora Bastianini potrebbe addirittura diventare un fattore nella lotta per il titolo, secondo Auinger. "Jorge Martin non sarà molto contento di questo. E il pendolo sta oscillando in direzione di Pecco Bagnaia. Perché nonostante l'apprezzamento per Johann Zarco, il duello è ora tra team e pilota solitario". Infatti, la speranza spagnola di Pramac era a 13 punti dal campione in carica dopo la prima tappa asiatica in India, e alla fine del viaggio era a 14 punti con solo due tappe del campionato del mondo rimanenti.

Critiche al regolamento sulla pressione minima

Le posizioni si sono decise presto in Malesia. Tensione? Neanche per sogno! L'esperto di ServusTV attribuisce la colpa della gara poco entusiasmante alla regola della pressione degli pneumatici. "Non sono un fan dei limiti imposti artificialmente. Gli organizzatori devono chiedersi se vogliono vedere la vera capacità dei piloti o se devono guidare con le mani legate". Dopo tutto, nessuno vuole rischiare una penalità di tre secondi o addirittura la squalifica. "Pecco e Jorge ora si guarderanno in faccia e spereranno che l'altro commetta un errore".

Auinger ritiene che i diversi approcci dei principali protagonisti aggiungeranno comunque pepe alla drammatica corsa al titolo: "Pecco sta lavorando con costanza in vista del weekend ed è incredibilmente forte in gara. Jorge, invece, ha una velocità di base senza pari, che può sfruttare soprattutto nelle qualifiche e negli sprint. Se ora cercassero di imitarsi a vicenda, non farebbero altro che perdersi".

L'opinionista di ServusTV vede i rivali sostanzialmente alla pari. "Uno scambio aperto di colpi con materiale assolutamente identico. Bisogna guardare costantemente cosa fa l'altro". Bagnaia ha il vantaggio di conoscere la situazione degli ultimi due anni. "Ma questo può anche essere spiacevole. Perché se arrivi solo secondo come campione del mondo in carica, hai perso il titolo".

Poco tempo per adattarsi

Il Gran Premio del Qatar segna la fine del tour asiatico più lungo nella storia del Campionato del Mondo. Tuttavia, la data insolita della classica illuminata, che di solito si svolge all'inizio della stagione, dovrebbe offrire condizioni simili a quelle di marzo. "Tuttavia, dopo il caldo di Sepang, le squadre devono affrontare la sfida di adattare i pacchetti alle esigenze in pochi giorni", ha detto Auinger, riferendosi alle temperature serali di quasi 25 gradi nel deserto di Losail. "Trovo questa montagna russa climatica molto interessante".

Con i due leader che si tengono d'occhio a vicenda, il resto del campo potrebbe giocare un ruolo chiave nella lotta per il Campionato del Mondo. "L'Aprilia ha un pacchetto incredibilmente buono, ma ha sofferto per il caldo. Non sappiamo esattamente come se la caverà KTM dopo Sepang, dove è stata battuta da entrambe le Yamaha. Nel corso dell'anno, comunque, la squadra è la seconda forza. E poi ci sono molti piloti Ducati che si stanno perdendo completamente la lotta per il titolo. Anche le moto 2022 sono buone per il podio".

L'esperto di ServusTV ammette che prevedere l'esito di una gara nel momento cruciale del Campionato del Mondo sarebbe come leggere il caffè in infusione. "Forse Pecco può contare su un po' di considerazione da parte di Enea. Alla fine, deve ancora scegliere le sue sette prugne. E Jorge cercherà con tutte le sue forze di non lasciare che il ritmo di gara di Pecco si faccia sentire".

Concentrarsi sulla lotta per il titolo

A contorno dell'azione agonistica, tutto ruota intorno alla lotta per il titolo mondiale, con uno sguardo particolare alla pressione degli pneumatici e alle possibili conseguenze di un'infrazione. Un altro articolo utilizza l'esempio di Enea Bastianini per illustrare quanto velocemente le cose possano passare da eroe a zero e viceversa nella MotoGP.

In Moto2 si celebra il campione del mondo Pedro Acosta e in Moto3 ServusTV mostra come Jaume Masià sia riuscito a vincere il titolo in Qatar. Eve Scheer e Gustl Auinger riferiscono direttamente dal Circuito Internazionale di Losail, mentre i commenti e le analisi sono forniti da Christian Brugger e Alex Hofmann.

Il GP del Qatar su ServusTV

Sabato (18 novembre):

13:30: Qualifiche MotoGP LIVE

14:25: Analisi delle qualifiche

15:40: Qualifiche Moto3 LIVE

16:45: Qualifiche Moto2 LIVE

17:30: Sprint MotoGP LIVE

18:25: Analisi della volata



Domenica (19 novembre):

14:20: Inizio della diretta

15:00: Gara Moto3 LIVE

16:15: Gara Moto2 LIVE

18:00: Gara MotoGP LIVE

18:45: Analisi della MotoGP

