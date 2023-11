GP do Qatar na ServusTV: uma troca aberta de golpes

A Servus vai transmitir o GP do Qatar em direto no Sábado e no Domingo. Gustl Auinger analisa a posição de partida na luta pelo título de MotoGP entre Bagnaia e Martin, bem como os actores secundários com potenciais papéis-chave.

Dois pilotos lutam durante dois fins-de-semana pela coroa suprema das corridas de motos. Um espetáculo no deserto em Doha define a posição de partida para o confronto final. O especialista da ServusTV, Gustl Auinger, está convencido: "A luta pelo título vai ser decidida na última ronda em Valência."

Equipa de trabalho vs. lutador solitário?

Enea Bastianini falhou nove corridas este ano, não conseguiu terminar duas vezes e em seis participações nunca conseguiu ficar entre os 7 primeiros - até Sepang. Logo no início do Grande Prémio da Malásia, o italiano, cujo contrato de trabalho com a Ducati chegou a ser posto em causa, assumiu a liderança e nunca mais a largou. Gustl Auinger, especialista da ServusTV: "Com uma demonstração de força, Enea mostrou que está de volta onde estava."

Agora Bastianini pode até tornar-se um fator na luta pelo título, acredita Auinger. "Jorge Martin não vai ficar muito feliz com isso. E o pêndulo está a balançar na direção de Pecco Bagnaia. Porque apesar de todo o apreço por Johann Zarco, o duelo agora é equipa de trabalho versus piloto solitário." De facto, o espanhol da Pramac estava a 13 pontos do atual campeão após a primeira paragem asiática na Índia e no final da viagem estava a 14 pontos, quando faltavam apenas duas paragens para o Campeonato do Mundo.

Críticas à regulação da pressão mínima

As posições foram decididas logo no início na Malásia. Tensão? Nem pensar! O especialista da ServusTV atribui a corrida pouco emocionante à regra da pressão dos pneus. "Não sou fã de limites impostos artificialmente. Os organizadores têm de perguntar a si próprios se querem ver a verdadeira capacidade dos pilotos ou se devem conduzir de mãos atadas." Afinal, ninguém quer arriscar uma penalização de três segundos ou mesmo a desqualificação. "Pecco e Jorge agora só vão olhar um para o outro e esperar que o outro cometa um erro."

Auinger acredita que as diferentes abordagens dos principais protagonistas vão, no entanto, apimentar a dramática corrida pelo título: "Pecco está a trabalhar de forma consistente para o fim de semana e é incrivelmente forte na corrida. O Jorge, por outro lado, tem uma velocidade de base como ninguém, que pode utilizar sobretudo na qualificação e nos sprints. Se eles tentarem imitar-se um ao outro agora, só se vão perder".

O especialista da ServusTV vê os rivais como basicamente iguais. "Uma troca aberta de golpes com material absolutamente idêntico. É preciso estar constantemente a ver o que o outro está a fazer." Bagnaia tem a vantagem de conhecer a situação dos últimos dois anos. "Mas isso também pode ser desagradável. Porque se você terminar em segundo lugar como o atual campeão mundial, você perdeu o título."

Pouco tempo para se adaptar

O Grande Prémio do Qatar marca o fim da mais longa digressão asiática da história do Campeonato do Mundo. No entanto, a data incomum do clássico iluminado, que geralmente ocorre no início da temporada, deve oferecer condições semelhantes às de março. "No entanto, após o calor de Sepang, as equipas enfrentam o desafio de adaptar os pacotes às necessidades em apenas alguns dias", disse Auinger, referindo-se às temperaturas nocturnas de quase 25 graus no deserto de Losail. "Acho esta montanha-russa climatológica muito interessante".

Com os dois primeiros classificados de olho um no outro, o resto do pelotão pode desempenhar um papel fundamental na luta pelo Campeonato do Mundo. "A Aprilia tem um pacote incrivelmente bom, mas tem sofrido com o calor. Não sabemos exatamente como é que a KTM se vai sair depois de Sepang, onde foi derrotada pelas duas Yamahas. No entanto, ao longo do ano, a equipa é a segunda força. E depois temos muitos pilotos da Ducati que estão a perder completamente a luta pelo título. As motos de 2022 também são boas para o pódio".

O especialista da ServusTV admite que prever o resultado de uma corrida na altura crucial do Campeonato do Mundo seria como ler o café. "Talvez Pecco possa contar com um pouco de consideração por parte de Enea. No final, ele ainda tem de separar as suas sete ameixas. E Jorge vai tentar com todas as suas forças não deixar que o ritmo de corrida de Pecco se imponha."

Foco na luta pelo título

Em torno da ação da corrida, tudo gira em torno da luta pelo campeonato do mundo, com um olhar especial sobre a pressão dos pneus e as possíveis consequências de uma infração. Outro artigo usa o exemplo de Enea Bastianini para ilustrar a rapidez com que as coisas podem ir de herói a zero e vice-versa no MotoGP.

Em Moto2, o campeão do mundo Pedro Acosta é celebrado e, em Moto3, a ServusTV mostra como Jaume Masià conquistou o título no Qatar. Eve Scheer e Gustl Auinger fazem a reportagem diretamente do Circuito Internacional de Losail e Christian Brugger e Alex Hofmann fazem os comentários e análises.

O GP do Qatar na ServusTV

Sábado (18 de novembro):

13:30: Qualificação MotoGP EM DIRECTO

14:25: Análise da qualificação

15:40: Qualificação de Moto3 EM DIRECTO

16:45: Qualificação de Moto2 em DIRECTO

17:30: Sprint MotoGP AO VIVO

18:25: Análise do Sprint



Domingo (19 novembro):

14:20: Início da transmissão em direto

15:00: Corrida de Moto3 em DIRECTO

16:15: Corrida Moto2 AO VIVO

18:00: Corrida de MotoGP EM DIRECTO

18:45: Análise do MotoGP

Como de costume, o SPEEDWEEK.com compilou todo o programa de TV e streaming para o fim de semana numa visão geral.