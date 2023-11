Johann Zarco quiere hacer un favor a Pramac

Incluso algunos observadores se preguntan si Enea Bastianini podría inclinar la balanza en la lucha por el título. El medallista de bronce del Campeonato del Mundo del año pasado protagonizó un impresionante regreso a la cima con su primera victoria como piloto oficial de Ducati Lenovo el pasado domingo en Sepang, tras abstenerse deliberadamente de una maniobra contra su compañero de equipo y líder del Mundial Francesco "Pecco" Bagnaia en el sprint del día anterior.

"Estoy aquí para ser rápido, pero a veces también para trabajar para el equipo", dijo la "Bestia".

En el Prima Pramac Racing Team, Johann Zarco no ha podido ayudar a su compañero de box Jorge Martín, que llega a los dos últimos fines de semana de carrera de la temporada a 14 puntos de Bagnaia, desde su primera victoria en MotoGP en Phillip Island. El francés de 33 años terminó el GP de Tailandia en décima posición y sólo fue duodécimo en Sepang el pasado domingo.

Preguntado por este delicado asunto el jueves en Doha, Zarco explicó: "No he recibido ninguna orden de equipo. Por supuesto, sería bueno para todo el equipo y para el Grupo Pramac que pudiera ayudar a Jorge. Pero en las últimas carreras Jorge y Pecco fueron mucho más rápidos que yo. Así que ni siquiera podía pensar en ello".

"Si tengo la oportunidad de ganar, está claro que lo intentaré, porque no tengo la oportunidad de ganar carreras todos los fines de semana", dejó claro el bicampeón del mundo de Moto2. "No he recibido ninguna orden de equipo y Gino [Borsoi] ni siquiera ha intentado decirme nada en ese sentido".

A pesar de su inminente fichaje por el equipo cliente de Honda, LCR, Zarco se muestra favorable al equipo: "Si puedo, intentaré hacer un favor a Pramac, por todo el trabajo que hacemos. Para el equipo, tanto por mi parte como, por supuesto, especialmente por parte de Jorge, este título que puede ganar Jorge sería algo único. Realizar este sueño para todos los que trabajan en el equipo... Si puedo, me encantaría formar parte de ello. Pero realmente hay que encontrar la situación adecuada para ello y eso sólo se da en carrera, casi sólo el domingo, porque es cuando se consiguen más puntos."

Después de todo, Martin es el primer piloto de un equipo independiente en la era de los cuatro tiempos de MotoGP que gana el título y hace historia.

Resultado de la carrera de MotoGP, Sepang (12.11.):

1º Enea Bastianini, Ducati, 20 rdn en 39:59.137 min (= 166.3 km/h)

2º Alex Márquez, Ducati, + 1.535 seg.

3º Pecco Bagnaia, Ducati, + 3.562

4. Jorge Martín, Ducati, + 10.526

5. Fabio Quartararo, Yamaha, + 15.000

6. Marco Bezzecchi, Ducati, + 16.946

7. Franco Morbidelli, Yamaha, +18.553

8. Jack Miller, KTM, + 19.204

9. Fabio Di Giannantonio, Ducati, + 19.399

10. Luca Marini, Ducati, + 19.740

11. Maverick Viñales, Aprilia, + 21.189

12º Johann Zarco, Ducati, + 23.598

13º Marc Márquez, Honda, + 27.079

14º Augusto Fernández, KTM, + 28.940

15º Pol Espargaró, KTM, + 29.849

16º Iker Lecuona, Honda, + 50.960

17º Álvaro Bautista, Ducati, + 53.564

18º Takaaki Nakagami, Honda, + 1'42.162 min

- Brad Binder, KTM, a 9 vueltas

- Aleix Espargaró, Aprilia, 12 vueltas menos

- Raúl Fernández, Aprilia, 14 vueltas.

- Miguel Oliveira, Aprilia, 15 vueltas.

- Joan Mir, Honda, 16 vueltas

Resultado MotoGP Sprint, Sepang (11.11.):

1º Alex Márquez, Ducati, 10 rdn en 19:58.713 min

2º Jorge Martín, Ducati, +1.589 seg.

3. Pecco Bagnaia, Ducati, +3.034

4. Enea Bastianini, Ducati, +3.242

5. Brad Binder, KTM, +3.310

6. Jack Miller, KTM, +4.318

7. Marco Bezzecchi, Ducati, +5.307

8. Johann Zarco, Ducati, +5.501

9. Luca Marini, Ducati, +6.420

10. Maverick Viñales, Aprilia, +7.241

11º Franco Morbidelli, Yamaha, +8.775

12º Aleix Espargaró, Aprilia, +9.995

13º Fabio Di Giannantonio, Ducati, +10.067

14º Augusto Fernández, KTM, +10.643

15º Pol Espargaró, KTM, +11.005

16º Fabio Quartararo, Yamaha, +11.911

17º Raúl Fernández, Aprilia, +13.591

18º Miguel Oliveira, Aprilia, +15.058

19º Takaaki Nakagami, Honda, +16.015

20º Iker Lecuona, Honda, +23.484

21º Marc Márquez, Honda, +24.930

22º Álvaro Bautista, Ducati, +36.501

23º Joan Mir, Honda, +40.594

Clasificación del Campeonato del Mundo de MotoGP tras 35 de 39 carreras:

1. Bagnaia, 412 puntos. 2. Martin 398. 3. Bezzecchi 323. 4. Binder 254. 5. Zarco 200. 6. Aleix Espargaró 198. 7. Viñales 175. 8. Marini 171. 9. Quartararo 156. 10. Miller 156. 11. Alex Márquez 149. 12. Di Giannantonio 100. 13. Morbidelli 93. 14. Marc Márquez 84. 15. Bastianini 76. 16. Oliveira 76. 17. Oliveira 80. Bastianini 76. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 69. 18. Rins 54. 19. Nakagami 52. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 24. 23. Pol Espargaró 13. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Campeonato de Constructores:

1. Ducati, 626 puntos (Campeón del Mundo). 2. KTM 334. 3. Aprilia 292. 4. Yamaha 176. 5. Honda 169.

Campeonato del Mundo por Equipos:

1. Prima Pramac Racing, 598 puntos. 2. Ducati Lenovo Team 498. 3. Mooney VR46 Racing 494. 4. Red Bull KTM Factory Racing 410. 5. Aprilia Racing 373. 6. Gresini Racing 249. 7. Monster Energy Yamaha 249. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. LCR Honda 112. 10. Repsol Honda 108. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 91.