Johann Zarco aimerait rendre service à Pramac

Certains observateurs se demandent si Enea Bastianini ne pourrait pas faire pencher la balance dans la lutte pour le titre. Le troisième du championnat du monde de l'année dernière a fait un retour impressionnant en tête avec sa première victoire en tant que pilote officiel Ducati-Lenovo dimanche dernier à Sepang, après avoir délibérément renoncé à manœuvrer contre son coéquipier et leader du championnat Francesco "Pecco" Bagnaia lors du sprint de la veille.

"Je suis ici pour être rapide, mais parfois aussi pour travailler pour l'équipe", a déclaré la "Bestia".

Au sein du Prima Pramac Racing Team, Johann Zarco n'était en revanche plus en position d'aider son compagnon de box Jorge Martin, qui aborde les deux derniers week-ends de course de la saison avec 14 points de retard sur Bagnaia, depuis sa première victoire en MotoGP à Phillip Island. Le Français de 33 ans a terminé le GP de Thaïlande à la dixième place, alors qu'il n'était que douzième à Sepang dimanche dernier.

Interrogé jeudi à Doha sur ce sujet délicat, Zarco a déclaré : "Je n'ai pas reçu d'ordre d'équipe. Bien sûr, ce serait bien pour toute l'équipe et le groupe Pramac si je pouvais aider Jorge. Mais lors des dernières courses, Jorge et Pecco ont été beaucoup plus rapides que moi. Je ne pouvais donc même pas y penser".

"Si j'ai une chance de gagner, il est clair que je vais essayer, car je n'ai pas l'occasion de gagner des courses tous les week-ends", a clairement indiqué le double champion du monde Moto2. "Je n'ai pas reçu d'ordre d'équipe et Gino [Borsoi] n'a même pas essayé de me dire quoi que ce soit dans ce sens".

Malgré son prochain passage au sein de l'équipe cliente Honda de LCR, Zarco se montre toutefois serviable envers l'équipe : "Si je le peux, j'essaierai de rendre service à Pramac pour tout le travail que nous faisons. Pour l'équipe, de mon côté et bien sûr surtout du côté de Jorge, ce titre que Jorge peut remporter serait tellement unique. Réaliser ce rêve pour tous les gars qui travaillent dans l'équipe... Si je le pouvais, j'adorerais en faire partie. Mais pour cela, il faut vraiment trouver la bonne situation et cela ne vaut qu'en course, presque uniquement le dimanche, car c'est là qu'il y a le plus de points".

Après tout, avec Martin, c'est la première fois dans l'ère du MotoGP à quatre temps qu'un pilote d'un team indépendant peut remporter le titre et écrire ainsi l'histoire.

Résultat de la course MotoGP, Sepang (12.11.) :

1. Enea Bastianini, Ducati, 20 rdn en 39:59,137 min (= 166,3 km/h).

2. Alex Márquez, Ducati, + 1,535 sec

3. Pecco Bagnaia, Ducati, + 3,562

4. Jorge Martin, Ducati, + 10,526

5. Fabio Quartararo, Yamaha, + 15,000

6. Marco Bezzecchi, Ducati, + 16,946

7. Franco Morbidelli, Yamaha, + 18,553

8. Jack Miller, KTM, + 19,204

9. Fabio Di Giannantonio, Ducati, + 19,399

10. Luca Marini, Ducati, + 19,740

11. Maverick Viñales, Aprilia, + 21,189

12. Johann Zarco, Ducati, + 23,598

13. Marc Márquez, Honda, + 27,079

14. Augusto Fernández, KTM, + 28,940

15. Pol Espargaró, KTM, + 29,849

16. Iker Lecuona, Honda, + 50,960

17. Álvaro Bautista, Ducati, + 53,564

18. Takaaki Nakagami, Honda, + 1:42,162 min

- Brad Binder, KTM, 9 tours de retard

- Aleix Espargaró, Aprilia, 12 tours de retard

- Raúl Fernández, Aprilia, 14 tours de retard

- Miguel Oliveira, Aprilia, 15 tours de retard

- Joan Mir, Honda, 16 tours de retard

Résultat du sprint MotoGP, Sepang (11.11.) :

1. Alex Márquez, Ducati, 10 rdn en 19:58,713 min.

2. Jorge Martin, Ducati, +1,589 sec

3. Pecco Bagnaia, Ducati, +3,034

4. Enea Bastianini, Ducati, +3,242

5. Brad Binder, KTM, +3,310

6. Jack Miller, KTM, +4,318

7. Marco Bezzecchi, Ducati, +5,307

8. Johann Zarco, Ducati, +5,501

9. Luca Marini, Ducati, +6,420

10. Maverick Viñales, Aprilia, +7,241

11. Franco Morbidelli, Yamaha, +8,775

12. Aleix Espargaró, Aprilia, +9,995

13. Fabio Di Giannantonio, Ducati, +10,067

14. Augusto Fernández, KTM, +10,643

15. Pol Espargaró, KTM, +11,005

16. Fabio Quartararo, Yamaha, +11,911

17. Raúl Fernández, Aprilia, +13,591

18. Miguel Oliveira, Aprilia, +15,058

19. Takaaki Nakagami, Honda, +16,015

20. Iker Lecuona, Honda, +23,484

21. Marc Márquez, Honda, +24,930

22. Álvaro Bautista, Ducati, +36,501

23. Joan Mir, Honda, +40,594

Classement du championnat du monde MotoGP après 35 courses sur 39 :

1. Bagnaia, 412 points. 2. Martin 398. 3. Bezzecchi 323. 4. Binder 254. 5. Zarco 200. 6. Aleix Espargaró 198. 7. Viñales 175. 8. Marini 171. 9. Quartararo 156. 10. Miller 156. 11. Alex Márquez 149. 12. Di Giannantonio 100. 13. Morbidelli 93. 14. Marc Márquez 84. 15. Bastianini 76. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 69. 18. Rins 54. 19. Nakagami 52. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 24. 23. Pol Espargaró 13. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Championnat du monde des constructeurs :

1. Ducati, 626 points (champion du monde). 2. KTM 334. 3. Aprilia 292. 4. Yamaha 176. 5. Honda 169.

Championnat du monde par équipes :

1. Prima Pramac Racing, 598 points. 2. Ducati Lenovo Team 498. 3. Mooney VR46 Racing 494. 4. Red Bull KTM Factory Racing 410. 5. Aprilia Racing 373. 6. Gresini Racing 249. 7. Monster Energy Yamaha 249. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. LCR Honda 112. 10. Repsol Honda 108. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 91.