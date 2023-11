Johann Zarco vorrebbe fare un favore alla Pramac

Anche alcuni osservatori si chiedono se Enea Bastianini possa far pendere l'ago della bilancia nella lotta per il titolo. Il bronzo iridato dello scorso anno ha fatto un impressionante ritorno al vertice con la sua prima vittoria come pilota Ducati Lenovo works domenica scorsa a Sepang, dopo essersi deliberatamente astenuto da una manovra contro il suo compagno di squadra e leader del campionato mondiale Francesco "Pecco" Bagnaia nella volata del giorno prima.

"Sono qui per essere veloce, ma a volte anche per lavorare per la squadra", ha detto la "Bestia".

Nel Prima Pramac Racing Team, Johann Zarco non è stato in grado di aiutare il suo compagno di box Jorge Martin, che arriva agli ultimi due weekend di gara della stagione con 14 punti di distacco da Bagnaia, dopo la sua prima vittoria in MotoGP a Phillip Island. Il 33enne francese ha concluso il GP di Thailandia al decimo posto ed è stato solo dodicesimo a Sepang domenica scorsa.

Interrogato sulla delicata questione giovedì a Doha, Zarco ha spiegato: "Non ho ricevuto un ordine di scuderia. Certo, sarebbe bello per tutta la squadra e per il Gruppo Pramac se potessi aiutare Jorge. Ma nelle ultime gare Jorge e Pecco sono stati molto più veloci di me. Quindi non potevo nemmeno pensarci".

"Se avrò la possibilità di vincere, chiaramente ci proverò, perché non ho l'opportunità di vincere gare ogni fine settimana", ha chiarito il due volte campione del mondo della Moto2. "Non ho ricevuto nessun ordine di scuderia e Gino [Borsoi] non ha nemmeno provato a dirmi qualcosa in tal senso".

Nonostante il suo imminente passaggio al team clienti Honda di LCR, Zarco è favorevole alla squadra: "Se posso, cercherò di fare un favore a Pramac - per tutto il lavoro che facciamo. Per la squadra, sia da parte mia che, naturalmente, soprattutto da parte di Jorge, questo titolo che Jorge può vincere sarebbe davvero unico. Realizzare questo sogno per tutti i ragazzi che lavorano nella squadra... Se posso, mi piacerebbe farne parte. Ma bisogna trovare la situazione giusta per farlo e questo vale solo in gara, quasi solo la domenica, perché è lì che si ottengono più punti".

Dopotutto, Martin è il primo pilota di un team indipendente nell'era della MotoGP a quattro tempi a vincere il titolo, entrando così nella storia.

Risultati della gara della MotoGP, Sepang (12.11.):

1° Enea Bastianini, Ducati, 20 giri in 39:59.137 min (= 166,3 km/h)

2° Alex Márquez, Ducati, + 1,535 sec.

3. Pecco Bagnaia, Ducati, + 3,562

4° Jorge Martin, Ducati, + 10,526

5. Fabio Quartararo, Yamaha, + 15.000

6. Marco Bezzecchi, Ducati, + 16.946

7. Franco Morbidelli, Yamaha, +18.553

8. Jack Miller, KTM, + 19.204

9. Fabio Di Giannantonio, Ducati, + 19.399

10. Luca Marini, Ducati, + 19.740

11. Maverick Viñales, Aprilia, + 21.189

12. Johann Zarco, Ducati, + 23.598

13° Marc Márquez, Honda, + 27.079

14° Augusto Fernández, KTM, + 28.940

15° Pol Espargaró, KTM, + 29.849

16. Iker Lecuona, Honda, + 50.960

17. Álvaro Bautista, Ducati, + 53.564

18° Takaaki Nakagami, Honda, + 1'42.162 min.

- Brad Binder, KTM, 9 giri in meno

- Aleix Espargaró, Aprilia, 12 giri in meno

- Raúl Fernández, Aprilia, 14 giri in meno

- Miguel Oliveira, Aprilia, 15 giri in meno

- Joan Mir, Honda, 16 giri in meno

Risultato MotoGP Sprint, Sepang (11.11.):

1° Alex Márquez, Ducati, 10 giri in 19:58.713 min.

2° Jorge Martin, Ducati, +1.589 sec.

3. Pecco Bagnaia, Ducati, +3.034

4. Enea Bastianini, Ducati, +3.242

5. Brad Binder, KTM, +3.310

6. Jack Miller, KTM, +4.318

7. Marco Bezzecchi, Ducati, +5.307

8. Johann Zarco, Ducati, +5.501

9. Luca Marini, Ducati, +6.420

10. Maverick Viñales, Aprilia, +7.241

11° Franco Morbidelli, Yamaha, +8.775

12° Aleix Espargaró, Aprilia, +9.995

13° Fabio Di Giannantonio, Ducati, +10.067

14° Augusto Fernández, KTM, +10.643

15° Pol Espargaró, KTM, +11.005

16° Fabio Quartararo, Yamaha, +11.911

17° Raúl Fernández, Aprilia, +13.591

18° Miguel Oliveira, Aprilia, +15.058

19° Takaaki Nakagami, Honda, +16.015

20° Iker Lecuona, Honda, +23.484

21° Marc Márquez, Honda, +24.930

22° Álvaro Bautista, Ducati, +36.501

23° Joan Mir, Honda, +40.594

Classifica del Campionato del Mondo MotoGP dopo 35 gare su 39:

1° Bagnaia, 412 punti. 2. Martin 398. 3. Bezzecchi 323. 4. Binder 254. 5. Zarco 200. 6. Aleix Espargaró 198. 7. Viñales 175. 8. Marini 171. 9. Quartararo 156. 10. Miller 156. 11. Alex Márquez 149. 12. Di Giannantonio 100. 13. Morbidelli 93. 14. Marc Márquez 84. 15. Bastianini 76. 16. Joaquín Mir, Honda, +601. Bastianini 76. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 69. 18. Rins 54. 19. Nakagami 52. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 24. 23. Pol Espargaró 13. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Campionato costruttori:

1. Ducati, 626 punti (Campione del Mondo). 2. KTM 334. 3. Aprilia 292. 4. Yamaha 176. 5. Honda 169.

Campionato mondiale a squadre:

1° Prima Pramac Racing, 598 punti. 2. Ducati Lenovo Team 498. 3. Mooney VR46 Racing 494. 4. Red Bull KTM Factory Racing 410. 5. Aprilia Racing 373. 6. Gresini Racing 249. 7. Monster Energy Yamaha 249. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. LCR Honda 112. 10. Repsol Honda 108. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 91.