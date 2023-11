Johann Zarco gostaria de fazer um favor à Pramac

A luta pelo título de MotoGP de 2023 entre Pecco Bagnaia e Jorge Martin está a chegar ao fim a dois Grandes Prémios do fim do ano. Johann Zarco disse abertamente em Doha: Irá ajudar o seu companheiro de equipa da Pramac, apesar da aproximação da sua reforma da Ducati.

Mesmo alguns observadores estão a perguntar-se se Enea Bastianini poderá fazer pender a balança na luta pelo título. O medalhista de bronze do campeonato do mundo do ano passado regressou de forma impressionante ao topo com a sua primeira vitória como piloto da Ducati Lenovo no passado domingo em Sepang, depois de ter deliberadamente evitado uma manobra contra o seu companheiro de equipa e líder do campeonato do mundo Francesco "Pecco" Bagnaia no sprint do dia anterior.

"Estou aqui para ser rápido, mas por vezes também para trabalhar para a equipa", disse o "Bestia".

Na Prima Pramac Racing Team, Johann Zarco não tem estado em posição de ajudar o seu companheiro de boxes Jorge Martin, que vai para os dois últimos fins-de-semana da época a 14 pontos de Bagnaia, desde a sua primeira vitória de MotoGP em Phillip Island. O francês de 33 anos terminou o GP da Tailândia em décimo lugar e foi apenas décimo segundo em Sepang no passado domingo.

Questionado sobre a questão sensível na quinta-feira em Doha, Zarco explicou: "Não recebi uma ordem de equipa. Claro que seria bom para toda a equipa e para o Grupo Pramac se eu pudesse ajudar o Jorge. Mas nas últimas corridas o Jorge e o Pecco foram muito mais rápidos do que eu. Por isso, nem sequer podia pensar nisso".

"Se tiver a oportunidade de ganhar, vou claramente tentar, porque não tenho a oportunidade de ganhar corridas todos os fins-de-semana", esclareceu o bicampeão do mundo de Moto2. "Não recebi nenhuma ordem de equipa e o Gino [Borsoi] nem sequer tentou dizer-me nada nesse sentido."

Apesar da sua iminente mudança para a equipa cliente Honda da LCR, Zarco é amigo da equipa: "Se puder, vou tentar fazer um favor à Pramac - por todo o trabalho que fazemos. Para a equipa, tanto do meu lado como, claro, especialmente do lado do Jorge, este título que o Jorge pode ganhar seria único. Realizar este sonho para todos os que trabalham na equipa... Se puder, adoraria fazer parte dele. Mas é preciso encontrar a situação certa para o fazer e isso só se aplica na corrida, quase só no domingo, porque é aí que se ganha mais pontos."

No fim de contas, Martin é o primeiro piloto de uma Equipa Independente na era dos quatro tempos do MotoGP a ganhar o título e, assim, fazer história.

Resultado da corrida de MotoGP, Sepang (12.11.):

1º Enea Bastianini, Ducati, 20 rdn em 39:59.137 min (= 166.3 km/h)

2º Alex Márquez, Ducati, + 1,535 seg

3º Pecco Bagnaia, Ducati, + 3,562

4º Jorge Martin, Ducati, + 10,526

5. Fabio Quartararo, Yamaha, + 15,000

6. Marco Bezzecchi, Ducati, + 16,946

7. Franco Morbidelli, Yamaha, +18,553

8. Jack Miller, KTM, + 19,204

9. Fabio Di Giannantonio, Ducati, + 19,399

10. Luca Marini, Ducati, + 19,740

11. Maverick Viñales, Aprilia, + 21,189

12º Johann Zarco, Ducati, + 23,598

13º Marc Márquez, Honda, + 27,079

14º Augusto Fernández, KTM, + 28,940

15º Pol Espargaró, KTM, + 29,849

16º Iker Lecuona, Honda, + 50,960

17º Álvaro Bautista, Ducati, + 53,564

18º Takaaki Nakagami, Honda, + 1'42,162 min

- Brad Binder, KTM, 9 voltas abaixo

- Aleix Espargaró, Aprilia, menos 12 voltas

- Raúl Fernández, Aprilia, menos 14 voltas

- Miguel Oliveira, Aprilia, menos 15 voltas

- Joan Mir, Honda, 16 voltas para baixo

Resultado MotoGP Sprint, Sepang (11.11.):

1º Alex Márquez, Ducati, 10 rdn em 19:58.713 min

2º Jorge Martin, Ducati, +1,589 s

3. Pecco Bagnaia, Ducati, +3,034

4. Enea Bastianini, Ducati, +3,242

5. Brad Binder, KTM, +3,310

6. Jack Miller, KTM, +4,318

7. Marco Bezzecchi, Ducati, +5,307

8. Johann Zarco, Ducati, +5,501

9º Luca Marini, Ducati, +6,420

10º Maverick Viñales, Aprilia, +7,241

11º Franco Morbidelli, Yamaha, +8,775

12º Aleix Espargaró, Aprilia, +9,995

13º Fabio Di Giannantonio, Ducati, +10,067

14º Augusto Fernández, KTM, +10,643

15º Pol Espargaró, KTM, +11,005

16º Fabio Quartararo, Yamaha, +11,911

17º Raúl Fernández, Aprilia, +13,591

18º Miguel Oliveira, Aprilia, +15,058

19º Takaaki Nakagami, Honda, +16,015

20º Iker Lecuona, Honda, +23,484

21º Marc Márquez, Honda, +24,930

22º Álvaro Bautista, Ducati, +36,501

23º Joan Mir, Honda, +40,594

Classificação do Campeonato do Mundo de MotoGP após 35 das 39 corridas:

1º Bagnaia, 412 pontos. 2. Martin 398. 3. Bezzecchi 323. 4. Binder 254. 5. Zarco 200. 6. Aleix Espargaró 198. 7. Viñales 175. 8. Marini 171. 9. Quartararo 156. 10. Miller 156. 11. Alex Márquez 149. 12. Di Giannantonio 100. 13. Morbidelli 93. 14. Marc Márquez 84. 15. Bastianini 76. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 69. 18. Rins 54. 19. Nakagami 52. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 24. 23. Pol Espargaró 13. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Campeonato de Construtores:

1º Ducati, 626 pontos (Campeã do Mundo). 2. KTM 334. 3. Aprilia 292. 4. Yamaha 176. 5. Honda 169.

Campeonato do Mundo de Equipas:

1º Prima Pramac Racing, 598 pontos. 2. Ducati Lenovo Team 498. 3. Mooney VR46 Racing 494. 4. Red Bull KTM Factory Racing 410. 5. Aprilia Racing 373. 6. Gresini Racing 249. 7. Monster Energy Yamaha 249. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. LCR Honda 112. 10. Repsol Honda 108. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 91.