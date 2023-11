Marc Márquez, a favor de "concesiones" a Honda

Al igual que hace una semana en Sepang, Marc Márquez no espera ningún milagro en su gira de despedida de Honda en Doha. "Será muy diferente al año pasado y muy parecido al fin de semana pasado, por desgracia".

Aunque el ocho veces campeón del mundo ya ha celebrado cinco podios en la categoría de MotoGP en el Circuito Internacional de Losail (una victoria en 2014, dos segundos puestos en 2018 y 2019 y dos terceros puestos en 2013 y 2016) y terminó quinto en el último GP de Catar hasta la fecha, en marzo de 2022 (con su entonces compañero Pol Espargaró en el tercer cajón del podio), Márquez no considera que el circuito a las afueras de Doha sea un buen lugar.

"Qatar fue un buen fin de semana el año pasado, para los dos pilotos del Repsol Honda", recuerda el español de 30 años. "Pero creo que este año será más difícil. No es sólo la moto, es uno de los circuitos en los que tengo más problemas con mi estilo de pilotaje. Así que tengo que trabajar mucho en mi estilo de pilotaje. Por supuesto, también intentamos trabajar en la moto, pero tengo que concentrarme más en mi estilo de pilotaje y sacar lo mejor de la situación".

Explica por qué la pista de 5,380 kilómetros con sus diez curvas a derechas y seis a izquierdas es menos adecuada para el 59 veces ganador de MotoGP: "No hay puntos de frenada brusca, no hay stop-and-go. Se frena en todas partes con un poco de ángulo de inclinación, son curvas largas. Mi punto fuerte es tomar las curvas en V, es decir, entrar en la curva muy rápido, frenar y arrancar, y enderezar la moto rápidamente. Aquí no tenemos ese tipo de curvas y, sobre todo, sólo hay dos o tres curvas a izquierdas en las que puedes marcar la diferencia, todas las demás son a derechas".

El GP de Qatar será la penúltima aparición de Marc Márquez como piloto oficial del Repsol Honda antes de dar el salto a la actualmente destacada Ducati para 2024, aunque sobre un modelo del año anterior con los colores de Gresini. Con el fin de apoyar a los fabricantes japoneses en dificultades, actualmente hay intensas discusiones entre bastidores sobre "concesiones" para Honda y Yamaha.

Márquez vería con buenos ojos tales concesiones para su actual empleador. "Sí, es importante armonizar a los fabricantes. Sobre todo, creo que es mejor para los pilotos. Si una moto marca una gran diferencia, entonces todos los pilotos quieren esa moto. Si, por el contrario, hay pocos fabricantes y motos en igualdad de condiciones, los pilotos adquieren cada vez más importancia. Por supuesto, los pilotos también son importantes ahora, porque ahora hay ocho Ducati y la mayoría de los pilotos tienen los mismos recursos. Pero la diversidad de marcas es buena para el Campeonato del Mundo, especialmente con estos grandes fabricantes. Hay que seguir trabajando y seguir adelante en MotoGP".

¿Qué tipo de "concesiones" habrían ayudado a Márquez y a Honda esta temporada? "Una cosa es conseguir 'concesiones' y otra encontrar la manera de utilizar estas 'concesiones' de la forma correcta. Eso no es fácil", dijo Marc. "Cuando tomé mi decisión, ya sabía que Honda obtendría entre el 90% y el 95% de las concesiones para 2024".

Si el desarrollo del motor también fuera opcional durante la temporada, eso sin duda ayudaría, dice el seis veces campeón de MotoGP. "Si tienes la oportunidad de desarrollar el motor y cambiar más parámetros, tienes más opciones de alcanzar el nivel. Por supuesto que ayudaría, no sólo a mí, sino a todo el proyecto Honda y también al proyecto Yamaha", añade.

De momento, a Honda y Yamaha se les ofrecen las siguientes concesiones para 2024:

- Desarrollo de motores no congelado desde el inicio de la temporada;

- Dos motores más por piloto que los europeos, es decir, diez en lugar de ocho.

- Cuatro en lugar de tres pistas de pruebas;

- Dos en lugar de una actualización aerodinámica por piloto y temporada;

- Cualquier número de días de pruebas adicionales para los pilotos habituales ("pilotos contratados"). Por ejemplo, la participación en el shakedown de tres días en Sepang en febrero.

Las restricciones previstas para Ducati:

- Dos en lugar de seis wildcards al año (o ninguno), para que no haya nueve Ducati en el grupo de 23 pilotos como en Sepang;

- 140 en lugar de 170 neumáticos de prueba por temporada.