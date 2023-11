Marc Márquez favorable à des "concessions" pour Honda

Avec le GP du Qatar se profile l'avant-dernier week-end de course du championnat du monde MotoGP 2023 et surtout du partenariat jadis fructueux entre Marc Márquez et Honda. Les attentes sont limitées.

Comme il y a une semaine à Sepang, Marc Márquez ne s'attend pas à des miracles à Doha lors de sa tournée d'adieu chez Honda. "Ce sera très différent de l'année dernière et très similaire au week-end dernier - malheureusement".

Bien que l'octuple champion du monde ait déjà fêté cinq podiums sur le Losail International Circuit dans la catégorie MotoGP (une victoire en 2014, deux deuxièmes places en 2018 et 2019 et deux troisièmes places en 2013 et 2016) et qu'il ait terminé cinquième lors du dernier GP du Qatar à ce jour, en mars 2022 (avec son coéquipier de l'époque Pol Espargaró sur la troisième marche du podium), Márquez ne considère pas le circuit situé aux portes de Doha comme un bon endroit.

"L'année dernière, le Qatar a été un bon week-end, pour les deux pilotes Repsol Honda", se souvient l'Espagnol de 30 ans. "Mais je pense que cette année, ce sera plus difficile. Ce n'est pas seulement dû à la moto, c'est l'un des circuits où j'ai du mal avec mon style de pilotage. Je dois donc beaucoup travailler sur mon style de pilotage. Bien sûr, nous essayons aussi de travailler sur la moto, mais je dois me concentrer davantage sur mon style de pilotage et tirer le meilleur parti de la situation".

Il explique ainsi pourquoi le circuit de 5,380 km, avec ses dix virages à droite et ses six virages à gauche, convient moins à l'homme aux 59 victoires en MotoGP : "Il n'y a pas de points de freinage durs, pas de stop-and-go. On freine partout avec un peu d'inclinaison, ce sont de longs virages. Ma force, c'est de prendre un virage en V - c'est-à-dire d'entrer super vite dans le virage, stop-and-go, et de redresser la moto très vite. Ici, nous n'avons pas ce genre de virages et surtout, il n'y a que deux ou trois virages à gauche où l'on peut faire la différence, tout le reste étant des virages à droite".

Le GP du Qatar est l'avant-dernière apparition de Marc Márquez en tant que pilote officiel Repsol-Honda avant de monter sur la Ducati actuellement supérieure pour 2024, même si c'est sur un modèle de l'année précédente aux couleurs de Gresini. Afin d'aider les constructeurs japonais en difficulté, on discute actuellement intensivement en coulisses de "concessions" pour Honda et aussi Yamaha.

Márquez saluerait de telles concessions pour son employeur actuel. "Oui, il est important d'aligner les constructeurs. Je pense surtout que c'est mieux pour les pilotes. Si une moto fait une grande différence, tous les pilotes voudront cette moto. Par contre, si tu as quelques constructeurs et motos de même niveau, les pilotes deviennent de plus en plus importants. Bien sûr, les pilotes sont aussi importants maintenant, car il y a maintenant huit Ducati et une grande partie des pilotes disposent des mêmes moyens. Mais la diversité des marques est bonne pour le championnat du monde, surtout chez ces grands constructeurs. Ils doivent continuer à travailler et à avancer dans le MotoGP".

Quel type de "concessions" aurait aidé Márquez et Honda cette saison ? "C'est une chose d'obtenir des 'concessions', c'en est une autre de trouver le moyen d'utiliser ces 'concessions' de la bonne manière. Ce n'est pas facile", a prévenu Marc. "Quand j'ai pris ma décision, je savais déjà que Honda obtiendrait 90 à 95% de concessions pour 2024".

Si le développement du moteur était également libre pendant la saison, cela aiderait en tout cas, estime le sextuple champion de MotoGP. "Si tu as la possibilité de développer le moteur et de modifier plus de paramètres, tu as plus d'options pour atteindre le niveau. Bien sûr, cela aiderait - pas seulement moi, mais tout le projet Honda et aussi le projet Yamaha", a-t-il ajouté.

Actuellement, les "concessions" suivantes sont promises à Honda et Yamaha pour 2024 :

- Développement des moteurs non gelé à partir du début de la saison ;

- Deux moteurs par pilote de plus que les Européens, soit dix au lieu de huit ;

- Quatre pistes d'essai au lieu de trois ;

- Deux mises à jour aéro par pilote et par saison au lieu d'une ;

- Nombre de jours d'essais supplémentaires au choix pour les pilotes réguliers ("contracted riders"). Par exemple, participation aux trois jours de shakedown à Sepang en février.

Les restrictions prévues pour Ducati :

- Deux wild cards par an au lieu de six (voire aucune), afin d'éviter que neuf Ducati ne se retrouvent dans le peloton des 23 pilotes comme à Sepang ;

- 140 pneus d'essai par saison au lieu de 170.