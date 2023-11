Marc Márquez favorevole a "concessioni" per la Honda

Proprio come una settimana fa a Sepang, Marc Márquez non si aspetta miracoli nel suo tour di addio alla Honda a Doha. "Sarà molto diverso dall'anno scorso e molto simile allo scorso fine settimana - purtroppo".

Sebbene l'otto volte campione del mondo abbia già festeggiato cinque podi nella classe MotoGP al Losail International Circuit (una vittoria nel 2014, due secondi posti nel 2018 e nel 2019 e due terzi posti nel 2013 e nel 2016) e abbia concluso al quinto posto l'ultimo GP del Qatar fino ad oggi nel marzo 2022 (con l'allora compagno di squadra Pol Espargaró sul terzo gradino del podio), Márquez non considera il circuito alle porte di Doha un buon posto.

"Il Qatar è stato un buon weekend l'anno scorso, per entrambi i piloti Repsol Honda", ricorda il 30enne spagnolo. "Ma credo che quest'anno sarà più difficile. Non si tratta solo della moto, ma anche di una delle piste in cui faccio più fatica a guidare. Devo quindi lavorare molto sul mio stile di guida. Naturalmente stiamo cercando di lavorare anche sulla moto, ma devo concentrarmi maggiormente sul mio stile di guida e sfruttare al meglio la situazione".

Spiega perché il tracciato di 5,380 km, con le sue dieci curve a destra e sei a sinistra, è meno adatto al 59 volte vincitore della MotoGP: "Non ci sono punti di frenata difficili, non ci sono stop-and-go. Si frena ovunque con un po' di angolo di piega, sono curve lunghe. Il mio punto di forza è guidare una curva a V, cioè entrare in curva molto velocemente, fare stop-and-go e raddrizzare di nuovo la moto molto velocemente. Qui non abbiamo quel tipo di curva e, soprattutto, ci sono solo due o tre curve a sinistra in cui si può fare la differenza, tutte le altre sono curve a destra".

Il GP del Qatar sarà la penultima apparizione di Marc Márquez come pilota ufficiale Repsol Honda prima del suo passaggio alla Ducati, attualmente in carica, per il 2024, anche se su un modello dell'anno precedente con i colori Gresini. Per sostenere i produttori giapponesi in difficoltà, attualmente si discute intensamente dietro le quinte di "concessioni" per Honda e Yamaha.

Márquez sarebbe favorevole a tali concessioni per il suo attuale datore di lavoro. "Sì, è importante armonizzare i costruttori. Soprattutto, credo che questo sia meglio per i piloti. Se una moto fa una grande differenza, ogni pilota vuole quella moto. Se invece ci sono pochi costruttori e moto alla pari, i piloti diventano sempre più importanti. Naturalmente anche i piloti sono importanti, perché ora ci sono otto Ducati e la maggior parte dei piloti ha le stesse risorse. Ma la diversità dei marchi è un bene per il Campionato del Mondo, soprattutto con questi grandi produttori. Bisogna continuare a lavorare e ad andare avanti in MotoGP".

Che tipo di "concessioni" avrebbero aiutato Márquez e la Honda in questa stagione? Una cosa è ottenere delle "concessioni", un'altra è trovare il modo di usarle nel modo giusto. Non è facile", ha detto Marc. "Quando ho preso la mia decisione, sapevo già che alla Honda sarebbero state concesse concessioni dal 90 al 95% per il 2024".

Se lo sviluppo del motore fosse facoltativo anche durante la stagione, sarebbe sicuramente d'aiuto, dice il sei volte campione della MotoGP. "Se si ha la possibilità di sviluppare il motore e di cambiare più parametri, si hanno più opzioni per raggiungere il livello. Naturalmente questo aiuterebbe, non solo me, ma anche l'intero progetto Honda e Yamaha", ha aggiunto.

Al momento, a Honda e Yamaha sono state offerte le seguenti concessioni per il 2024:

- Sviluppo dei motori non congelato dall'inizio della stagione;

- due motori in più per pilota rispetto agli europei, cioè dieci invece di otto

- Quattro invece di tre piste di prova;

- Due invece di un aggiornamento aerodinamico per pilota e stagione;

- un numero a piacere di giornate di prova aggiuntive per i piloti regolari ("piloti a contratto"). Ad esempio, la partecipazione ai tre giorni di test shakedown a Sepang in febbraio.

Le restrizioni previste per la Ducati:

- Due invece di sei wildcard all'anno (o nessuna), in modo che non ci siano nove Ducati nel campo dei 23 piloti come a Sepang;

- 140 anziché 170 pneumatici di prova a stagione.