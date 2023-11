Marc Márquez a favor de "concessões" para a Honda

O GP do Qatar é o penúltimo fim de semana de corrida do Campeonato do Mundo de MotoGP de 2023 e, acima de tudo, da outrora bem sucedida parceria entre Marc Márquez e a Honda. As expectativas são controláveis.

Tal como há uma semana em Sepang, Marc Márquez não está à espera de milagres na sua digressão de despedida da Honda em Doha. "Vai ser muito diferente do ano passado e muito semelhante ao fim de semana passado - infelizmente."

Embora o octacampeão do mundo já tenha celebrado cinco pódios na classe MotoGP no Circuito Internacional de Losail (uma vitória em 2014, dois segundos lugares em 2018 e 2019 e dois terceiros lugares em 2013 e 2016) e tenha terminado em quinto lugar no último GP do Qatar até à data, em março de 2022 (com o seu então companheiro de equipa Pol Espargaró no terceiro lugar do pódio), Márquez não considera o circuito nos arredores de Doha um bom lugar.

"O Qatar foi um bom fim de semana no ano passado - para ambos os pilotos da Repsol Honda", recorda o espanhol de 30 anos. "Mas acho que vai ser mais difícil este ano. Não é apenas a mota, é uma das pistas onde tenho dificuldades com o meu estilo de pilotagem. Por isso, tenho de trabalhar muito no meu estilo de condução. Claro que também estamos a tentar trabalhar na moto, mas tenho de me concentrar mais no meu estilo de condução e tirar o melhor partido da situação."

Ele explica porque é que a pista de 5,380 quilómetros, com dez curvas para a direita e seis para a esquerda, é menos adequada para o 59 vezes vencedor do MotoGP: "Não há pontos de travagem difíceis, não há pára-arranca. Trava-se em todo o lado com um pouco de ângulo de inclinação, são curvas longas. O meu ponto forte é fazer uma curva em V, ou seja, entrar na curva muito depressa, parar e seguir em frente e endireitar a moto muito rapidamente. Não temos esse tipo de curva aqui e, acima de tudo, há apenas duas ou três curvas à esquerda onde se pode fazer a diferença, todas as outras são curvas à direita."

O GP do Qatar será a penúltima aparição de Marc Márquez como piloto de trabalho da Repsol Honda antes de se mudar para a atual Ducati para 2024, embora num modelo do ano anterior com as cores da Gresini. Para apoiar os fabricantes japoneses em dificuldades, existem atualmente discussões intensas nos bastidores sobre "concessões" para a Honda e Yamaha.

Márquez acolheria de bom grado tais concessões para o seu atual empregador. "Sim, é importante harmonizar os fabricantes. Acima de tudo, acredito que isso é melhor para os pilotos. Se uma mota faz uma grande diferença, então todos os pilotos querem essa mota. Se, por outro lado, tivermos alguns fabricantes e motas em pé de igualdade, os pilotos tornam-se cada vez mais importantes. Claro que os pilotos também são importantes agora, porque agora há oito Ducati e a maioria dos pilotos tem os mesmos recursos. Mas a diversidade de marcas é boa para o Campeonato do Mundo - especialmente com estes grandes fabricantes. É preciso continuar a trabalhar e continuar no MotoGP."

Que tipo de "concessões" teriam ajudado Márquez e a Honda nesta temporada? "Uma coisa é obter 'concessões' - outra é encontrar a maneira de usar essas 'concessões' da maneira certa. Isso não é fácil", disse Marc. "Quando tomei a minha decisão, já sabia que a Honda teria 90 a 95 por cento de concessões para 2024."

Se o desenvolvimento do motor também fosse opcional durante a temporada, isso certamente ajudaria, diz o seis vezes campeão de MotoGP. "Se tivermos a oportunidade de desenvolver o motor e alterar mais parâmetros, temos mais opções para atingir o nível. Claro que isso ajudaria - não só a mim, mas também a todo o projeto Honda e ao projeto Yamaha", acrescentou.

Neste momento, a Honda e a Yamaha estão a receber as seguintes concessões para 2024:

- Desenvolvimento de motores não congelado desde o início da temporada;

- Mais dois motores por piloto do que os europeus, ou seja, dez em vez de oito

- Quatro pistas de testes em vez de três;

- Duas em vez de uma atualização aerodinâmica por piloto e época;

- Qualquer número de dias de testes adicionais para os pilotos regulares ("pilotos contratados"). Por exemplo, a participação no teste de três dias em Sepang, em fevereiro.

As restrições planeadas para a Ducati:

- Dois em vez de seis wildcards por ano (ou nenhum), para que não haja nove Ducati no campo de 23 pilotos como em Sepang;

- 140 em vez de 170 pneus de teste por época.