Pecco Bagnaia (Ducati): "No lo veo como un punto de partido"

Si Francesco "Pecco" Bagnaia sigue aventajando en doce o más puntos a su primer rival, Jorge Martín, tras el Tissot Sprint del sábado en Doha, tendrá la primera oportunidad matemática de asegurarse el título el domingo en la penúltima carrera principal de la temporada. Para ello, sin embargo, el piloto oficial de Ducati debe salir de Qatar con 37 puntos de ventaja.

En otras palabras: En este fin de semana de carreras, Bagnaia debe sumar un total de 23 puntos más que su compañero de marca del Prima Pramac Racing Team en las carreras sprint y GP, de lo contrario habrá un enfrentamiento final en Valencia.

"Una ventaja de 14 puntos no es nada en el Campeonato del Mundo que estamos viviendo. No veo este fin de semana como un match point, sinceramente", aseguró Pecco ante esta posición de salida el jueves en Losail. "Tendría que conseguir 23 puntos, son demasiados para un fin de semana. Jorge está haciendo un trabajo muy bueno. Será más importante ir sesión a sesión, trabajar como el fin de semana pasado en Sepang e intentar ser competitivos."

El italiano de 26 años lo sabe: "Hay una pequeña posibilidad, pero es muy difícil. Puede pasar, pero la única posibilidad sería que Jorge tuviera un problema. Si no, es imposible sumar 23 puntos en un fin de semana, con el nivel que tenemos ahora."

Como es bien sabido, el nuevo formato de MotoGP permite sumar hasta 37 puntos en cada fin de semana de GP desde esta temporada. "Eso es mucho. Así que puedes recuperar o perder muchos puntos. Será importante mantener la calma, trabajar bien e intentar dar el máximo. Lo vimos el fin de semana pasado: Jorge recuperó tres puntos el sábado y volvió a perder cuatro el domingo. Está muy igualado y creo que volverá a ser una carrera muy reñida", declaró Bagnaia.

El seis veces ganador de la temporada explicó así su planteamiento: "En este momento tengo la sensación de que la única manera de volver a coronarme campeón del mundo es empujar y estar delante. La presión es diferente en este momento en comparación con la que sentí el año pasado en Valencia. Sólo quiero disfrutar y empujar".

Bagnaia parece tener como compañero de equipo más fuerte al resurgido Enea Bastianini en esta fase final de la temporada. ¿Puede eso ayudar? "Es difícil de decir. Lo he dicho claramente en el equipo y lo seguiré diciendo: si está en una posición en la que puede ganar, entonces está en una situación en la que también tiene que empujar. Ya veremos, desde luego está bien que quizás trabajemos juntos en las sesiones. Normalmente prefiero trabajar solo, pero quizá haya llegado el momento de hacer algo juntos".

En cualquier caso, los aspirantes al título están igualados en lo que se refiere a la presión de los neumáticos: Bagnaia y Martin han recibido una advertencia, lo que significa que ambos se enfrentan a una penalización de tres segundos en la próxima infracción. "He corrido muchas carreras este año con una presión de aire alta en el neumático delantero. Puedo sentirlo cuando la presión del neumático es alta, pero no cambia demasiado mi rendimiento o mis tiempos por vuelta", dijo relajado el piloto de fábrica. "Ya estoy acostumbrado a conducir con 0,2 ó 0,3 bares más de presión en los neumáticos de lo normal".

No obstante, el vigente campeón no está contento con la tan discutida norma sobre la presión de los neumáticos. "Lo he dejado bastante claro desde la primera vez que hablamos de ello. Y sigo sin estar contento con ella porque no creo que ayude en nada. Pero de todos modos, no creo que nadie se arriesgue a correr la carrera cerca del límite de presión de los neumáticos. Porque tres segundos de penalización pueden marcar una gran diferencia en el resultado. O presionas para ganar más de tres segundos, lo que será difícil, o puedes perder cuatro o cinco puestos como resultado".

Resultado de la carrera de MotoGP, Sepang (12.11.):

1º Enea Bastianini, Ducati, 20 rdn en 39:59.137 min (= 166.3 km/h)

2º Alex Márquez, Ducati, + 1.535 seg.

3º Pecco Bagnaia, Ducati, + 3.562

4. Jorge Martín, Ducati, + 10.526

5. Fabio Quartararo, Yamaha, + 15.000

6. Marco Bezzecchi, Ducati, + 16.946

7. Franco Morbidelli, Yamaha, +18.553

8. Jack Miller, KTM, + 19.204

9. Fabio Di Giannantonio, Ducati, + 19.399

10. Luca Marini, Ducati, + 19.740

11. Maverick Viñales, Aprilia, + 21.189

12º Johann Zarco, Ducati, + 23.598

13º Marc Márquez, Honda, + 27.079

14º Augusto Fernández, KTM, + 28.940

15º Pol Espargaró, KTM, + 29.849

16º Iker Lecuona, Honda, + 50.960

17º Álvaro Bautista, Ducati, + 53.564

18º Takaaki Nakagami, Honda, + 1'42.162 min

- Brad Binder, KTM, a 9 vueltas

- Aleix Espargaró, Aprilia, 12 vueltas menos

- Raúl Fernández, Aprilia, 14 vueltas.

- Miguel Oliveira, Aprilia, 15 vueltas.

- Joan Mir, Honda, 16 vueltas

Resultado MotoGP Sprint, Sepang (11.11.):

1º Alex Márquez, Ducati, 10 rdn en 19:58.713 min

2º Jorge Martín, Ducati, +1.589 seg.

3. Pecco Bagnaia, Ducati, +3.034

4. Enea Bastianini, Ducati, +3.242

5. Brad Binder, KTM, +3.310

6. Jack Miller, KTM, +4.318

7. Marco Bezzecchi, Ducati, +5.307

8. Johann Zarco, Ducati, +5.501

9. Luca Marini, Ducati, +6.420

10. Maverick Viñales, Aprilia, +7.241

11º Franco Morbidelli, Yamaha, +8.775

12º Aleix Espargaró, Aprilia, +9.995

13º Fabio Di Giannantonio, Ducati, +10.067

14º Augusto Fernández, KTM, +10.643

15º Pol Espargaró, KTM, +11.005

16º Fabio Quartararo, Yamaha, +11.911

17º Raúl Fernández, Aprilia, +13.591

18º Miguel Oliveira, Aprilia, +15.058

19º Takaaki Nakagami, Honda, +16.015

20º Iker Lecuona, Honda, +23.484

21º Marc Márquez, Honda, +24.930

22º Álvaro Bautista, Ducati, +36.501

23º Joan Mir, Honda, +40.594

Clasificación del Campeonato del Mundo de MotoGP tras 35 de 39 carreras:

1. Bagnaia, 412 puntos. 2. Martin 398. 3. Bezzecchi 323. 4. Binder 254. 5. Zarco 200. 6. Aleix Espargaró 198. 7. Viñales 175. 8. Marini 171. 9. Quartararo 156. 10. Miller 156. 11. Alex Márquez 149. 12. Di Giannantonio 100. 13. Morbidelli 93. 14. Marc Márquez 84. 15. Bastianini 76. 16. Oliveira 76. Bastianini 76. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 69. 18. Rins 54. 19. Nakagami 52. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 24. 23. Pol Espargaró 13. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Campeonato de Constructores:

1. Ducati, 626 puntos (Campeón del Mundo). 2. KTM 334. 3. Aprilia 292. 4. Yamaha 176. 5. Honda 169.

Campeonato del Mundo por Equipos:

1. Prima Pramac Racing, 598 puntos. 2. Ducati Lenovo Team 498. 3. Mooney VR46 Racing 494. 4. Red Bull KTM Factory Racing 410. 5. Aprilia Racing 373. 6. Gresini Racing 249. 7. Monster Energy Yamaha 249. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. LCR Honda 112. 10. Repsol Honda 108. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 91.