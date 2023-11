Pecco Bagnaia (Ducati) : "Ne le considère pas comme une balle de match".

Si Francesco "Pecco" Bagnaia compte encore douze points ou plus d'avance sur son premier poursuivant, Jorge Martin, à l'issue du sprint Tissot de samedi à Doha, il aura mathématiquement une première chance de fixer le titre dimanche lors de l'avant-dernière course principale de la saison. Pour cela, le pilote d'usine Ducati doit toutefois quitter le Qatar avec 37 points d'avance.

En d'autres termes, lors de ce week-end de course, Bagnaia doit totaliser 23 points de plus que son collègue de marque du Prima Pramac Racing Team lors du sprint et de la course du GP, sans quoi l'épreuve de force finale aura lieu à Valence.

"Quatorze points d'avance, ce n'est rien dans le championnat du monde que nous vivons. Je ne considère pas ce week-end comme une balle de match, très honnêtement", a assuré Pecco face à cette situation initiale jeudi à Losail. "Il faudrait que je prenne 23 points, c'est trop pour un week-end. Jorge fait vraiment du bon travail. Il sera plus important d'aborder les choses session par session, de travailler comme le week-end dernier à Sepang et d'essayer d'être compétitif".

L'Italien de 26 ans sait certes : "Il y a une petite chance, mais c'est très difficile. Cela peut arriver, mais la seule possibilité serait que Jorge ait un problème. Sinon, il est impossible de marquer 23 points en un week-end, avec le niveau que nous avons actuellement".

On sait qu'avec le nouveau format du MotoGP, il y a jusqu'à 37 points à prendre lors de chaque week-end de GP depuis cette saison. "Cela fait beaucoup. On peut donc gagner ou perdre beaucoup de points. Il sera important de rester calme, de bien travailler et d'essayer de faire le maximum. Nous l'avons vu le week-end dernier : Jorge a repris trois points le samedi, puis en a perdu quatre le dimanche. C'est très équilibré et je pense que ce sera à nouveau un coude à coude", a déclaré Bagnaia.

C'est pourquoi le sextuple vainqueur de la saison a expliqué son approche : "En ce moment, j'ai le sentiment que la seule façon de redevenir champion du monde est de pousser et d'être au top. La pression est différente en ce moment par rapport à ce que j'ai ressenti l'année dernière à Valence. Je veux juste en profiter et pousser".

Avec le retour en force d'Enea Bastianini, Bagnaia semble avoir un coéquipier plus fort dans cette phase finale de la saison. Cela peut-il aider ? "C'est difficile à dire. Je l'ai dit clairement dans l'équipe et je ne cesserai de le répéter : s'il est dans une position où il peut gagner, alors il est dans une situation où il doit aussi pousser. Nous verrons, il est certainement possible de travailler ensemble pendant les sessions. D'habitude, je préfère travailler seul, mais le moment est peut-être venu de faire quelque chose ensemble".

Les prétendants au titre sont en tout cas équilibrés en ce qui concerne la pression des pneus : Bagnaia et Martin ont tous deux reçu un avertissement et risquent donc tous deux une pénalité de trois secondes à la prochaine infraction. "J'ai fait beaucoup de courses cette année avec une pression élevée dans le pneu avant. Je le sens quand la pression des pneus est élevée, mais cela ne modifie pas trop mes performances et mes temps au tour", a déclaré le pilote d'usine avec beaucoup de calme. "Je suis déjà habitué à rouler avec 0,2 à 0,3 bar de plus par rapport à la pression normale des pneus".

Le champion en titre n'est toutefois pas heureux avec la règle de la pression des pneus, qui fait l'objet de nombreuses discussions. "Je l'ai dit assez clairement depuis la première fois que nous en avons parlé. Et je ne suis toujours pas heureux avec ça, parce que je ne pense pas que cela aide d'une quelconque manière. Mais quoi qu'il en soit, je ne pense pas que quelqu'un prendra le risque de disputer la course près de la limite de pression des pneus. Car trois secondes de pénalité peuvent faire une grande différence dans le résultat. Soit vous poussez pour prendre plus de trois secondes d'avance, mais ce sera difficile, soit vous pouvez aussi perdre quatre ou cinq places à cause de cela".

Résultat de la course MotoGP, Sepang (12.11.) :

1. Enea Bastianini, Ducati, 20 rdn en 39:59,137 min (= 166,3 km/h).

2. Alex Márquez, Ducati, + 1,535 sec

3. Pecco Bagnaia, Ducati, + 3,562

4. Jorge Martin, Ducati, + 10,526

5. Fabio Quartararo, Yamaha, + 15,000

6. Marco Bezzecchi, Ducati, + 16,946

7. Franco Morbidelli, Yamaha, + 18,553

8. Jack Miller, KTM, + 19,204

9. Fabio Di Giannantonio, Ducati, + 19,399

10. Luca Marini, Ducati, + 19,740

11. Maverick Viñales, Aprilia, + 21,189

12. Johann Zarco, Ducati, + 23,598

13. Marc Márquez, Honda, + 27,079

14. Augusto Fernández, KTM, + 28,940

15. Pol Espargaró, KTM, + 29,849

16. Iker Lecuona, Honda, + 50,960

17. Álvaro Bautista, Ducati, + 53,564

18. Takaaki Nakagami, Honda, + 1:42,162 min

- Brad Binder, KTM, 9 tours de retard

- Aleix Espargaró, Aprilia, 12 tours de retard

- Raúl Fernández, Aprilia, 14 tours de retard

- Miguel Oliveira, Aprilia, 15 tours de retard

- Joan Mir, Honda, 16 tours de retard

Résultat du sprint MotoGP, Sepang (11.11.) :

1. Alex Márquez, Ducati, 10 rdn en 19:58,713 min.

2. Jorge Martin, Ducati, +1,589 sec

3. Pecco Bagnaia, Ducati, +3,034

4. Enea Bastianini, Ducati, +3,242

5. Brad Binder, KTM, +3,310

6. Jack Miller, KTM, +4,318

7. Marco Bezzecchi, Ducati, +5,307

8. Johann Zarco, Ducati, +5,501

9. Luca Marini, Ducati, +6,420

10. Maverick Viñales, Aprilia, +7,241

11. Franco Morbidelli, Yamaha, +8,775

12. Aleix Espargaró, Aprilia, +9,995

13. Fabio Di Giannantonio, Ducati, +10,067

14. Augusto Fernández, KTM, +10,643

15. Pol Espargaró, KTM, +11,005

16. Fabio Quartararo, Yamaha, +11,911

17. Raúl Fernández, Aprilia, +13,591

18. Miguel Oliveira, Aprilia, +15,058

19. Takaaki Nakagami, Honda, +16,015

20. Iker Lecuona, Honda, +23,484

21. Marc Márquez, Honda, +24,930

22. Álvaro Bautista, Ducati, +36,501

23. Joan Mir, Honda, +40,594

Classement du championnat du monde MotoGP après 35 courses sur 39 :

1. Bagnaia, 412 points. 2. Martin 398. 3. Bezzecchi 323. 4. Binder 254. 5. Zarco 200. 6. Aleix Espargaró 198. 7. Viñales 175. 8. Marini 171. 9. Quartararo 156. 10. Miller 156. 11. Alex Márquez 149. 12. Di Giannantonio 100. 13. Morbidelli 93. 14. Marc Márquez 84. 15. Bastianini 76. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 69. 18. Rins 54. 19. Nakagami 52. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 24. 23. Pol Espargaró 13. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Championnat du monde des constructeurs :

1. Ducati, 626 points (champion du monde). 2. KTM 334. 3. Aprilia 292. 4. Yamaha 176. 5. Honda 169.

Championnat du monde par équipes :

1. Prima Pramac Racing, 598 points. 2. Ducati Lenovo Team 498. 3. Mooney VR46 Racing 494. 4. Red Bull KTM Factory Racing 410. 5. Aprilia Racing 373. 6. Gresini Racing 249. 7. Monster Energy Yamaha 249. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. LCR Honda 112. 10. Repsol Honda 108. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 91.