Pecco Bagnaia (Ducati): "Non lo vedo come un match point".

Se molto andrà a favore di Bagnaia e contro Martin, il Campionato del Mondo MotoGP 2023 potrebbe essere deciso domenica in Qatar. Tuttavia, con un vantaggio attuale di 14 punti, il campione in carica non si aspetta che ciò accada.

Se Francesco "Pecco" Bagnaia avrà ancora dodici o più punti di vantaggio sul suo primo rivale Jorge Martin dopo il Tissot Sprint di sabato a Doha, avrà la prima possibilità matematica di assicurarsi la vittoria del titolo domenica nella penultima gara principale della stagione. Per farlo, però, il pilota della Ducati deve lasciare il Qatar con 37 punti di vantaggio.

In altre parole: in questo weekend di gara, Bagnaia deve raccogliere un totale di 23 punti in più rispetto al suo collega del Prima Pramac Racing Team nelle gare sprint e nei GP, altrimenti ci sarà la resa dei conti a Valencia.

"Un vantaggio di 14 punti non è nulla nel campionato mondiale che stiamo vivendo. Onestamente non vedo questo weekend come un match point", ha assicurato Pecco in vista della partenza di giovedì a Losail. "Dovrei ottenere 23 punti, sono troppi per un solo fine settimana. Jorge sta facendo un ottimo lavoro. Sarà più importante affrontare sessione per sessione, lavorare come lo scorso fine settimana a Sepang e cercare di essere competitivi".

Il 26enne italiano lo sa bene: "C'è una piccola possibilità, ma è molto difficile. Può succedere, ma l'unica possibilità sarebbe se Jorge avesse un problema. Altrimenti, è impossibile fare 23 punti in un fine settimana, con il livello che abbiamo ora".

Come è noto, il nuovo formato della MotoGP significa che da questa stagione si possono ottenere fino a 37 punti in ogni weekend del GP. "Sono molti. Quindi si possono recuperare o perdere molti punti. Sarà importante mantenere la calma, lavorare bene e cercare di fare il massimo. Lo abbiamo visto lo scorso fine settimana: Jorge ha recuperato tre punti il sabato, poi ne ha persi altri quattro la domenica. La situazione è molto equilibrata e credo che sarà di nuovo una gara testa a testa", ha detto Bagnaia.

Il sei volte vincitore della stagione ha quindi spiegato il suo approccio: "Al momento ho la sensazione che l'unico modo per essere incoronato di nuovo campione del mondo sia spingere e stare davanti. La pressione è diversa in questo momento rispetto a quella che ho sentito l'anno scorso a Valencia. Voglio solo godermela e spingere".

In questa fase finale della stagione, Bagnaia sembra avere il compagno di squadra più forte, il risorgente Enea Bastianini. Può essere d'aiuto? "È difficile dirlo. L'ho detto chiaramente in squadra e continuerò a dirlo: se è in una posizione in cui può vincere, allora è in una situazione in cui deve anche spingere. Vedremo, di certo va bene lavorare insieme durante le sessioni. Di solito preferisco lavorare da solo, ma forse è arrivato il momento di fare qualcosa insieme".

In ogni caso, i contendenti al titolo sono in parità per quanto riguarda la pressione degli pneumatici: sia Bagnaia che Martin hanno ricevuto un avvertimento, il che significa che entrambi rischiano una penalità di tre secondi alla prossima infrazione. "Ho corso molte gare quest'anno con una pressione elevata nel pneumatico anteriore. Lo sento quando la pressione è alta, ma non cambia di molto le mie prestazioni o i miei tempi sul giro", ha detto il pilota di works in modo rilassato. "Sono già abituato a guidare con 0,2-0,3 bar di pressione in più rispetto al normale".

Tuttavia, il campione in carica non è soddisfatto della tanto discussa regola sulla pressione degli pneumatici. "L'ho detto chiaramente fin dalla prima volta che ne abbiamo parlato. E continuo a non essere contento perché non credo che aiuti in alcun modo. In ogni caso, non credo che nessuno rischierà di correre la gara vicino al limite di pressione degli pneumatici. Perché tre secondi di penalità possono fare una grande differenza per il risultato. O si spinge per guadagnare più di tre secondi, il che sarà difficile, o si possono perdere quattro o cinque posizioni come risultato".

Risultati gara MotoGP, Sepang (12.11.):

1° Enea Bastianini, Ducati, 20 giri in 39:59.137 min (= 166,3 km/h)

2° Alex Márquez, Ducati, + 1,535 sec.

3. Pecco Bagnaia, Ducati, + 3,562

4° Jorge Martin, Ducati, + 10,526

5. Fabio Quartararo, Yamaha, + 15.000

6. Marco Bezzecchi, Ducati, + 16.946

7. Franco Morbidelli, Yamaha, +18.553

8. Jack Miller, KTM, + 19.204

9. Fabio Di Giannantonio, Ducati, + 19.399

10. Luca Marini, Ducati, + 19.740

11. Maverick Viñales, Aprilia, + 21.189

12. Johann Zarco, Ducati, + 23.598

13° Marc Márquez, Honda, + 27.079

14° Augusto Fernández, KTM, + 28.940

15° Pol Espargaró, KTM, + 29.849

16. Iker Lecuona, Honda, + 50.960

17. Álvaro Bautista, Ducati, + 53.564

18° Takaaki Nakagami, Honda, + 1'42.162 min.

- Brad Binder, KTM, 9 giri in meno

- Aleix Espargaró, Aprilia, 12 giri in meno

- Raúl Fernández, Aprilia, 14 giri in meno

- Miguel Oliveira, Aprilia, 15 giri in meno

- Joan Mir, Honda, 16 giri in meno

Risultato MotoGP Sprint, Sepang (11.11.):

1° Alex Márquez, Ducati, 10 giri in 19:58.713 min.

2° Jorge Martin, Ducati, +1.589 sec.

3. Pecco Bagnaia, Ducati, +3.034

4. Enea Bastianini, Ducati, +3.242

5. Brad Binder, KTM, +3.310

6. Jack Miller, KTM, +4.318

7. Marco Bezzecchi, Ducati, +5.307

8. Johann Zarco, Ducati, +5.501

9. Luca Marini, Ducati, +6.420

10. Maverick Viñales, Aprilia, +7.241

11° Franco Morbidelli, Yamaha, +8.775

12° Aleix Espargaró, Aprilia, +9.995

13° Fabio Di Giannantonio, Ducati, +10.067

14° Augusto Fernández, KTM, +10.643

15° Pol Espargaró, KTM, +11.005

16° Fabio Quartararo, Yamaha, +11.911

17° Raúl Fernández, Aprilia, +13.591

18° Miguel Oliveira, Aprilia, +15.058

19° Takaaki Nakagami, Honda, +16.015

20° Iker Lecuona, Honda, +23.484

21° Marc Márquez, Honda, +24.930

22° Álvaro Bautista, Ducati, +36.501

23° Joan Mir, Honda, +40.594

Classifica del Campionato del Mondo MotoGP dopo 35 gare su 39:

1° Bagnaia, 412 punti. 2. Martin 398. 3. Bezzecchi 323. 4. Binder 254. 5. Zarco 200. 6. Aleix Espargaró 198. 7. Viñales 175. 8. Marini 171. 9. Quartararo 156. 10. Miller 156. 11. Alex Márquez 149. 12. Di Giannantonio 100. 13. Morbidelli 93. 14. Marc Márquez 84. 15. Bastianini 76. 16. Joaquín Mir, Honda, +601. Bastianini 76. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 69. 18. Rins 54. 19. Nakagami 52. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 24. 23. Pol Espargaró 13. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Campionato costruttori:

1. Ducati, 626 punti (Campione del Mondo). 2. KTM 334. 3. Aprilia 292. 4. Yamaha 176. 5. Honda 169.

Campionato mondiale a squadre:

1° Prima Pramac Racing, 598 punti. 2. Ducati Lenovo Team 498. 3. Mooney VR46 Racing 494. 4. Red Bull KTM Factory Racing 410. 5. Aprilia Racing 373. 6. Gresini Racing 249. 7. Monster Energy Yamaha 249. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. LCR Honda 112. 10. Repsol Honda 108. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 91.