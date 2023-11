Pecco Bagnaia (Ducati): "Não vejo isto como um match point"

Se muita coisa correr a favor de Bagnaia e contra Martin, o Campeonato do Mundo de MotoGP de 2023 poderá mesmo ser decidido no domingo, no Qatar. No entanto, com uma vantagem atual de 14 pontos, o atual campeão não espera que isso aconteça.

Se Francesco "Pecco" Bagnaia ainda tiver doze ou mais pontos de vantagem sobre o seu primeiro rival Jorge Martin após o Tissot Sprint de sábado em Doha, terá a primeira hipótese matemática de garantir a vitória do título no domingo, na penúltima corrida principal da época. Para o fazer, no entanto, o piloto da fábrica da Ducati tem de sair do Qatar com uma vantagem de 37 pontos.

Por outras palavras: neste fim de semana de corrida, Bagnaia tem de somar um total de 23 pontos mais do que o seu colega de marca da Prima Pramac Racing Team nas corridas de sprint e GP, caso contrário haverá um confronto final em Valência.

"Uma vantagem de 14 pontos não é nada no campeonato do mundo que estamos a viver. Sinceramente, não vejo este fim de semana como um ponto de partida", assegurou Pecco, tendo em conta a sua posição de partida na quinta-feira em Losail. "Teria de conquistar 23 pontos, é demasiado para um fim de semana. O Jorge está a fazer um trabalho muito bom. Será mais importante fazer sessão a sessão, trabalhar como no fim de semana passado em Sepang e tentar ser competitivo."

O italiano de 26 anos sabe disso: "Há uma pequena hipótese, mas é muito difícil. Pode acontecer, mas a única possibilidade seria se o Jorge tivesse um problema. Caso contrário, é impossível marcar 23 pontos num fim de semana - com o nível que temos agora."

Como é sabido, o novo formato do MotoGP significa que podem ser marcados até 37 pontos em cada fim de semana de GP desde esta época. "Isso é muito. Por isso, podemos recuperar ou perder muitos pontos. Será importante manter a calma, trabalhar bem e tentar fazer o máximo. Vimos isso no fim de semana passado: O Jorge recuperou três pontos no sábado e voltou a perder quatro no domingo. Está muito equilibrado e penso que será novamente uma corrida renhida", afirmou Bagnaia.

O hexacampeão da época explicou assim a sua abordagem: "Neste momento, tenho a sensação de que a única forma de ser novamente coroado campeão do mundo é pressionar e estar na frente. A pressão é diferente neste momento em comparação com a que senti no ano passado em Valência. Só quero desfrutar e esforçar-me".

Bagnaia parece ter um companheiro de equipa mais forte, na forma do ressurgente Enea Bastianini, nesta fase final da época. Isso pode ajudar? "É difícil dizer. Já o disse claramente na equipa e vou continuar a dizê-lo: se ele está numa posição em que pode ganhar, então está numa situação em que também tem de fazer força. Veremos, não há problema nenhum em trabalharmos juntos nas sessões. Normalmente prefiro trabalhar sozinho, mas talvez tenha chegado a altura de fazermos algo em conjunto".

De qualquer forma, os candidatos ao título estão em pé de igualdade no que diz respeito à pressão dos pneus: Bagnaia e Martin receberam um aviso, o que significa que ambos enfrentam uma penalização de três segundos na próxima infração. "Fiz muitas corridas este ano com pressão de ar elevada no pneu da frente. Sinto-o quando a pressão do pneu está alta, mas não altera muito o meu desempenho ou os meus tempos por volta", disse o piloto da fábrica de forma descontraída. "Já estou habituado a conduzir com 0,2 a 0,3 bar a mais de pressão nos pneus do que o normal."

No entanto, o atual campeão não está satisfeito com a muito discutida regra da pressão dos pneus. "Deixei isso bem claro desde a primeira vez que falámos sobre o assunto. E continuo a não estar contente com ela, porque acho que não ajuda em nada. Mas, de qualquer forma, acho que ninguém se vai arriscar a fazer a corrida perto do limite de pressão dos pneus. Porque três segundos de penalização podem fazer uma grande diferença no resultado. Ou tentas ganhar mais de três segundos, o que será difícil, ou podes perder quatro ou cinco lugares como resultado."

Resultado da corrida de MotoGP, Sepang (12.11.):

1º Enea Bastianini, Ducati, 20 rdn em 39:59.137 min (= 166,3 km/h)

2º Alex Márquez, Ducati, + 1,535 seg

3º Pecco Bagnaia, Ducati, + 3,562

4º Jorge Martin, Ducati, + 10,526

5. Fabio Quartararo, Yamaha, + 15,000

6. Marco Bezzecchi, Ducati, + 16,946

7. Franco Morbidelli, Yamaha, +18,553

8. Jack Miller, KTM, + 19,204

9. Fabio Di Giannantonio, Ducati, + 19,399

10. Luca Marini, Ducati, + 19,740

11. Maverick Viñales, Aprilia, + 21,189

12º Johann Zarco, Ducati, + 23,598

13º Marc Márquez, Honda, + 27,079

14º Augusto Fernández, KTM, + 28,940

15º Pol Espargaró, KTM, + 29,849

16º Iker Lecuona, Honda, + 50,960

17º Álvaro Bautista, Ducati, + 53,564

18º Takaaki Nakagami, Honda, + 1'42,162 min

- Brad Binder, KTM, 9 voltas abaixo

- Aleix Espargaró, Aprilia, menos 12 voltas

- Raúl Fernández, Aprilia, menos 14 voltas

- Miguel Oliveira, Aprilia, menos 15 voltas

- Joan Mir, Honda, 16 voltas para baixo

Resultado MotoGP Sprint, Sepang (11.11.):

1º Alex Márquez, Ducati, 10 rdn em 19:58.713 min

2º Jorge Martin, Ducati, +1,589 s

3. Pecco Bagnaia, Ducati, +3,034

4. Enea Bastianini, Ducati, +3,242

5. Brad Binder, KTM, +3,310

6. Jack Miller, KTM, +4,318

7. Marco Bezzecchi, Ducati, +5,307

8. Johann Zarco, Ducati, +5,501

9º Luca Marini, Ducati, +6,420

10º Maverick Viñales, Aprilia, +7,241

11º Franco Morbidelli, Yamaha, +8,775

12º Aleix Espargaró, Aprilia, +9,995

13º Fabio Di Giannantonio, Ducati, +10,067

14º Augusto Fernández, KTM, +10,643

15º Pol Espargaró, KTM, +11,005

16º Fabio Quartararo, Yamaha, +11,911

17º Raúl Fernández, Aprilia, +13,591

18º Miguel Oliveira, Aprilia, +15,058

19º Takaaki Nakagami, Honda, +16,015

20º Iker Lecuona, Honda, +23,484

21º Marc Márquez, Honda, +24,930

22º Álvaro Bautista, Ducati, +36,501

23º Joan Mir, Honda, +40,594

Classificação do Campeonato do Mundo de MotoGP após 35 das 39 corridas:

1º Bagnaia, 412 pontos. 2. Martin 398. 3. Bezzecchi 323. 4. Binder 254. 5. Zarco 200. 6. Aleix Espargaró 198. 7. Viñales 175. 8. Marini 171. 9. Quartararo 156. 10. Miller 156. 11. Alex Márquez 149. 12. Di Giannantonio 100. 13. Morbidelli 93. 14. Marc Márquez 84. 15. Bastianini 76. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 69. 18. Rins 54. 19. Nakagami 52. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 24. 23. Pol Espargaró 13. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Campeonato de Construtores:

1º Ducati, 626 pontos (Campeã do Mundo). 2. KTM 334. 3. Aprilia 292. 4. Yamaha 176. 5. Honda 169.

Campeonato do Mundo de Equipas:

1º Prima Pramac Racing, 598 pontos. 2. Ducati Lenovo Team 498. 3. Mooney VR46 Racing 494. 4. Red Bull KTM Factory Racing 410. 5. Aprilia Racing 373. 6. Gresini Racing 249. 7. Monster Energy Yamaha 249. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. LCR Honda 112. 10. Repsol Honda 108. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 91.