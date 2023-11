Jorge Martín: Riesgo para la final en Valencia

Por un lado, Jorge Martín quiere hacer todo lo posible para que el título de MotoGP no se decida hasta el último GP en Valencia. Por otro, quiere arriesgar en Qatar.

El dilema del actual subcampeón del mundo, Jorge Martín (25), en la lucha por el título contra Pecco Bagnaia es evidente. "No tengo las cuentas exactas en la cabeza, sólo sé que tengo que recuperar puntos. Ya soy segundo en el Mundial, aunque no corra las dos próximas carreras. Así que tengo que atacar. Mi gran objetivo es poder luchar por el título en Valencia. Me encanta esta pista y gané mi primera carrera del campeonato del mundo allí en 2017."

Pero el trabajo duro en Catar viene antes de la diversión en Valencia para el piloto del Prima Pramac Ducati. "Quiero y necesito acumular tantos puntos como sea posible en Qatar para que mis posibilidades de título en la carrera final sean aún mejores de lo que son hoy".

Jorge Martín sabe que tendrá que asumir algunos riesgos para recortar la distancia de 14 puntos que le separa del campeón del mundo y líder del campeonato, Bagnaia, en el Circuito Internacional de Losail: "Tendré que asumir algunos riesgos. En Sepang me quedé un poco bloqueado. Tenía la sensación de que podía caerme en cada curva. Eso no ayudó".

La base es correcta: La pista de 5,38 kilómetros de Losail parece adaptarse a él. Martin ganó la carrera de Moto3 en las afueras de Doha en 2018 y terminó tercero en el podio en solo su segunda carrera de MotoGP de 2021.

El hecho de que desde Sepang haya surgido un nuevo guardaespaldas y potencial sumador de puntos para su rival Pecco Bagnaia en la forma de Enea Bastianini en el equipo oficial Lenovo Ducati no molesta en absoluto al campeón del mundo de Moto3 de 2018: "Estoy completamente centrado en mí mismo. De todas formas, no puedo controlar lo que pasa a mi alrededor. Así que tampoco me molesta".

El siete veces ganador del sprint y cuatro del GP de 2023 está más preocupado por el tema de la presión de los neumáticos. Al igual que Pecco Bagnaia, ya ha caído una vez en las garras del sensor LDL y, por tanto, de los responsables del reglamento, debido a una infracción sobre la presión de los neumáticos. La próxima infracción podría acarrearle una penalización de 3 segundos. "Es algo delicado y fue un problema en Sepang. Se nota una gran diferencia. Pero como ya ha dicho Pecco, ahora no correremos riesgos".

Para Jorge Martín, una cosa es segura: El título de Campeón del Mundo debe decidirse en la pista y no en la mesa verde. "Espero que no se decida en un despacho, sino en la pista. Eso espero de verdad", subrayó.

Resultado de la carrera de MotoGP, Sepang (12.11.):

1º Enea Bastianini, Ducati, 20 rdn en 39:59.137 min (= 166,3 km/h)

2º Alex Márquez, Ducati, + 1.535 seg.

3º Pecco Bagnaia, Ducati, + 3.562

4. Jorge Martín, Ducati, + 10.526

5. Fabio Quartararo, Yamaha, + 15.000

6. Marco Bezzecchi, Ducati, + 16.946

7. Franco Morbidelli, Yamaha, +18.553

8. Jack Miller, KTM, + 19.204

9. Fabio Di Giannantonio, Ducati, + 19.399

10. Luca Marini, Ducati, + 19.740

11. Maverick Viñales, Aprilia, + 21.189

12º Johann Zarco, Ducati, + 23.598

13º Marc Márquez, Honda, + 27.079

14º Augusto Fernández, KTM, + 28.940

15º Pol Espargaró, KTM, + 29.849

16º Iker Lecuona, Honda, + 50.960

17º Álvaro Bautista, Ducati, + 53.564

18º Takaaki Nakagami, Honda, + 1'42.162 min

- Brad Binder, KTM, a 9 vueltas

- Aleix Espargaró, Aprilia, 12 vueltas menos

- Raúl Fernández, Aprilia, 14 vueltas.

- Miguel Oliveira, Aprilia, 15 vueltas.

- Joan Mir, Honda, 16 vueltas

Resultado MotoGP Sprint, Sepang (11.11.):

1º Alex Márquez, Ducati, 10 rdn en 19:58.713 min

2º Jorge Martín, Ducati, +1.589 seg.

3. Pecco Bagnaia, Ducati, +3.034

4. Enea Bastianini, Ducati, +3.242

5. Brad Binder, KTM, +3.310

6. Jack Miller, KTM, +4.318

7. Marco Bezzecchi, Ducati, +5.307

8. Johann Zarco, Ducati, +5.501

9. Luca Marini, Ducati, +6.420

10. Maverick Viñales, Aprilia, +7.241

11º Franco Morbidelli, Yamaha, +8.775

12º Aleix Espargaró, Aprilia, +9.995

13º Fabio Di Giannantonio, Ducati, +10.067

14º Augusto Fernández, KTM, +10.643

15º Pol Espargaró, KTM, +11.005

16º Fabio Quartararo, Yamaha, +11.911

17º Raúl Fernández, Aprilia, +13.591

18º Miguel Oliveira, Aprilia, +15.058

19º Takaaki Nakagami, Honda, +16.015

20º Iker Lecuona, Honda, +23.484

21º Marc Márquez, Honda, +24.930

22º Álvaro Bautista, Ducati, +36.501

23º Joan Mir, Honda, +40.594

Clasificación del Campeonato del Mundo de MotoGP tras 35 de 39 carreras:

1. Bagnaia, 412 puntos. 2. Martin 398. 3. Bezzecchi 323. 4. Binder 254. 5. Zarco 200. 6. Aleix Espargaró 198. 7. Viñales 175. 8. Marini 171. 9. Quartararo 156. 10. Miller 156. 11. Alex Márquez 149. 12. Di Giannantonio 100. 13. Morbidelli 93. 14. Marc Márquez 84. 15. Bastianini 76. 16. Oliveira 76. 17. Oliveira 80. Bastianini 76. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 69. 18. Rins 54. 19. Nakagami 52. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 24. 23. Pol Espargaró 13. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Campeonato de Constructores:

1. Ducati, 626 puntos (Campeón del Mundo). 2. KTM 334. 3. Aprilia 292. 4. Yamaha 176. 5. Honda 169.

Campeonato del Mundo por Equipos:

1. Prima Pramac Racing, 598 puntos. 2. Ducati Lenovo Team 498. 3. Mooney VR46 Racing 494. 4. Red Bull KTM Factory Racing 410. 5. Aprilia Racing 373. 6. Gresini Racing 249. 7. Monster Energy Yamaha 249. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. LCR Honda 112. 10. Repsol Honda 108. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 91.